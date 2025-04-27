Horoszkóp
Ezek a jelek egyértelműen érszűkületre utalhatnak: jelentősen megnövelik a trombózis kockázatát

Ferenczi Deborah
Egészség
Utoljára frissült: 2025. április 24. 19:51

Forrás: drazenphoto/Pexels

Ezek a jelek egyértelműen érszűkületre utalhatnak: jelentősen megnövelik a trombózis kockázatát
Olvasd el!

Az érszűkület, vagyis az artériák szűkülete, egy alattomos betegség, amely lassan, de biztosan roncsolja az ereket, és számos szerv működését veszélyezteti. Bár a köztudatban leginkább a lábakban jelentkező tünetekkel azonosítják, az érszűkület a test bármely részén előfordulhat, és sokféle, nem csak a lábakat érintő tünetet okozhat. Az alábbiakban összegyűjtöttük a leggyakoribb tüneteket. Mutatjuk is, melyek ezek!

Mikor is beszélünk pontosan érszűkületről?

Az érszűkület az érelmeszesedés (atherosclerosis) következménye, mely során az artériák falai megvastagodnak, elveszítik rugalmasságukat, és beszűkülnek. Ez a folyamat az egész testben előfordulhat, de leggyakrabban a végtagokat és a nyaki ereket érinti. Fontos tisztában lenni azzal, hogy a lakosság mintegy 5%-a szenved ebben a problémában, a betegség pedig végső soron akár súlyos szövődményekhez, amputációhoz is vezethet.

Milyen okok állhatnak a háttérben?

Az érelmeszesedés az érszűkület legfőbb kiváltó oka. A folyamat során az erek elveszítik rugalmasságukat, megkeményednek, és az érfaluk egyenetlenné válik. Ez elősegíti a vérzsírok (koleszterin, trigliceridek) és a vér alakos elemeinek lerakódását, ami az erek szűkületéhez vagy teljes elzáródásához vezet. Összeségében az érszűkület az érelmeszesedés következménye, melyet számos tényező, köztük genetikai hajlam és életmódbeli tényezők is befolyásolnak. A dohányzás, a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a cukorbetegség, az elhízás és a mozgásszegény életmód mind növelik az érszűkület kialakulásának kockázatát.

Az erőteljes szívdobogás érszűkületre utalhat.
forrás: shotprime/Pexels
Az erőteljes szívdobogás érszűkületre utalhat.

Hogyan előzhető meg az érszűkület?

Az érszűkület kezelésének leghatékonyabb módja a megelőzés. Az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás, a megfelelő testsúly, a normális vérzsírszint és a cukorbetegség megfelelő kezelése mind kulcsfontosságúak. A dohányzás elhagyása az egyik legfontosabb lépés az érszűkület megelőzésében és kezelésében, így nagyon fontos, hogy ezt például teljesen minimalizáljuk, hagyjuk el, ha hajlamunk van a trombózisra. Ezentúl természetesen orvosi konzultáció után lehet beszélni gyógyszeres kezelésről is, beavatkozásról, vagy éppen kiegészítő terápiákról.

Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb tüneteit az érszűkületnek. Mutatjuk is, melyek ezek!

Íme az érszűkület jelei!

Az érszűkület 6 jele: ezek a tünetek utalnak rá

Az ÉVA Magazin írása.

