Ezek a jelek egyértelműen érszűkületre utalhatnak: jelentősen megnövelik a trombózis kockázatát
Mikor is beszélünk pontosan érszűkületről?
Az érszűkület az érelmeszesedés (atherosclerosis) következménye, mely során az artériák falai megvastagodnak, elveszítik rugalmasságukat, és beszűkülnek. Ez a folyamat az egész testben előfordulhat, de leggyakrabban a végtagokat és a nyaki ereket érinti. Fontos tisztában lenni azzal, hogy a lakosság mintegy 5%-a szenved ebben a problémában, a betegség pedig végső soron akár súlyos szövődményekhez, amputációhoz is vezethet.
Milyen okok állhatnak a háttérben?
Az érelmeszesedés az érszűkület legfőbb kiváltó oka. A folyamat során az erek elveszítik rugalmasságukat, megkeményednek, és az érfaluk egyenetlenné válik. Ez elősegíti a vérzsírok (koleszterin, trigliceridek) és a vér alakos elemeinek lerakódását, ami az erek szűkületéhez vagy teljes elzáródásához vezet. Összeségében az érszűkület az érelmeszesedés következménye, melyet számos tényező, köztük genetikai hajlam és életmódbeli tényezők is befolyásolnak. A dohányzás, a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a cukorbetegség, az elhízás és a mozgásszegény életmód mind növelik az érszűkület kialakulásának kockázatát.
Hogyan előzhető meg az érszűkület?
Az érszűkület kezelésének leghatékonyabb módja a megelőzés. Az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás, a megfelelő testsúly, a normális vérzsírszint és a cukorbetegség megfelelő kezelése mind kulcsfontosságúak. A dohányzás elhagyása az egyik legfontosabb lépés az érszűkület megelőzésében és kezelésében, így nagyon fontos, hogy ezt például teljesen minimalizáljuk, hagyjuk el, ha hajlamunk van a trombózisra. Ezentúl természetesen orvosi konzultáció után lehet beszélni gyógyszeres kezelésről is, beavatkozásról, vagy éppen kiegészítő terápiákról.
Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb tüneteit az érszűkületnek. Mutatjuk is, melyek ezek!
Íme az érszűkület jelei!
Az ÉVA Magazin írása.
