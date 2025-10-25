Kipróbáltam a 3 összetevős, elalvást segítő italt, és úgy aludtam, mint a bunda

Promóciók
Nincs kérdés: az alvás kardinális a kiegyensúlyozott élet fenntartásához. Azonban az, hogy hogyan is aludjunk megfelelően és hatékonyan, már más tészta ugyebár... Tökéletes matrac, megfelelő hőmérséklet, kinek teljes sötétség, kinek fények - elég sokféleképpen személyre szabhatjuk a szundizással töltött órákat. Aztán ott vannak azok a tényezők, amelyekre kevesebb ráhatásunk van, mint például az alvópózok - noha a szakértők szerint ezek is jócskán befolyásolják, milyen lábbal kelünk fel másnap.
Ha már mindent kipróbáltunk, mégis azt érezzük, hogy kellene valami extra tipp ahhoz, hogy egy jót aludjunk, akkor vajon mi a teendő?
Szerencsére a TikTok mindig a barátunk! Bár sokszor fenntartásokkal kell kezelni az itt található vírusvideókat, azért számtalan edukáló tartalom is akad az appon, aminek tényleg van bizonyítottan valóságalapja.
Az álmos csajok koktélja
2023 januárjában itt lett igen felkapott egy bizonyos "Sleepy girl mocktail", vagyis "Álmos csajok koktélja" nevű alkoholmentes ital vagyis mocktail, amit eredetileg egy Gracie Norton nevű felhasználó töltött fel. A száraz január alkalmával egyre több és több emberhez jutott el a videó, mint ötlet, ha valaki inna valami fancy-t egy összejövetelen, de mégsem akarja feladni az év eleji fogadalmát.
A koktél igen egyszerű, hiszen mindössze ezeket kell összemixelni:
- 1 teáskanál magnézium por
- 100% cseresznyelé
- ásványvíz vagy valamilyen szénsavas üdítő
Cseresznye és magnézium, a két sztárhozzávaló
Na de hogyan is segít egészen pontosan az alvásban ez a koktél? Caroline Igo újságíró pont erre kereste a választ, ezért jól bevásárolt, hogy mixelni tudjon, mielőtt elmegy lefeküdni.
"A cseresznyében melatonin van, ami az alvás minőségét és az álmatlanságot is javíthatja. Egy 2018-as tanulmány szerint a cseresznyelé triptofánt is tartalmaz, amely növeli az alvási időt és az alvás hatékonyságát. A triptofán, amely olyan élelmiszerekben is megtalálható, mint a pulyka és a tej, egy olyan aminosav, amely segíti a szervezet a melatonin előállítását.
Laikus kifejezéssel élve: a szűz cseresznyelé a természetben előforduló aminosavakat tartalmaz, amelyek segítenek a szervezetnek eldönteni, hogy mikor kell elaludni" - örvendezett Caroline.
És a magnézium?
"A magnézium egy esszenciális ásványi anyag, amelyet a szervezet az immunrendszer támogatására, az energiatermelésre, az egészséges csontok és izmok megőrzésére, sőt a szívverés szabályozására használ fel. A szervezetben több mint 300 olyan biokémiai funkció működik, amelyekhez magnéziumra van szükség. Ezenkívül a magnézium segíthet az idegrendszer megnyugtatásában, és csökkentheti a kortizolszintet is a szervezetben.
Számos tanulmány bizonyítja, hogy mindezek mellett jótékony hatással van az alvásra is. Igazi csodaszer."
Mit tapasztaltam?
"Mondanom sem kell, folyamatosan csekkolgattam a közeli boltban, hogy mikor lesz megint készleten a cseresznyelé, merthogy a Tiktok-kal eléggé lerabolták a környéken.
Szerencsére nem kellett sokáig várnom! Egyébként érdekes, mert valamiért egy picit fanyar ízre számítottam, de nagyonis édes ez az extraszűz cseresznyelé!
Én két kapszula magnéziumot porítottam otthon, mivel nem volt por állagban épp. Majd cukormentes szénsavas üdítővel és jéggel húztam fel a mocktailt. Nekem nagyon ízlett, tényleg úgy éreztem, mintha valami csajos koktélt iszogatnék otthon, csak éppen fixen nem leszek tőle másnapos!" - mesélte tovább Caroline.
A lány 1-1,5 órával a szokásos lefekvési ideje előtt szürcsölte el az italt, és állítása szerint, amint leért, rá 30 percre már kezdett totál beálmosodni!
"Éreztem, hogy tudnék szunyálni, ezért nem is erőltettem az ébrenlétet. Egyből elaludtam, és csodásan pihentetően keltem ráadásul!
Egy negatívuma nekem tuti van: biztos, hogy nem tudnám minden nap inni, mert azért ahhoz túl édes, plusz akinek gondja van egészségügyileg a cukorral, annak szintén nem javaslom. Viszont simán le lehet cserélni kevesebb cseresznyére és ásványvízre, hogy se a magnézium, se a cseresznye ne legyen kiiktatva.
Nekem tényleg segített egy jót aludni ez a mocktail, szóval én bátran javaslom, hogy próbáljátok ki! Eléggé meglepődtem, mert alapvetően jó alvó vagyok és nem szeretek bedőlni a trendeknek, de ez olyan volt, mintha egy komplett álomitalt kortyolgattam volna el. Imádtam!"
Ugye neked is megjött a kedved a Sleepy girl mocktail-hoz?
Ha pedig nemcsak itallal, de étellel is támogatnád a pihenésedet, akkor görgess lejjebb, ugyanis van számodra pár jó tippünk!
