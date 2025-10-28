Horoszkóp
Éjjeli bagoly vagy? 7 tipp, hogy sokkal produktívabb legyél

Ferenczi Deborah
Egészség
Utoljára frissült: 2025. október 28. 14:31

Forrás: Anna Shvets/PExels

Nem mindenki születik hajnalban ébredő, kávéillatban úszó reggeli pacsirtának, aki reggel képes egy félmaraton lefutni, vagy éppen órákkal előbb elkezdeni a munkát. Vannak, akiknek az agyuk csak délutánra kapcsol be igazán, akiknek a gondolataik, a kreativitásuk csak a nap második felében szárnyal, és akik számára a reggeli meeting a nap legnagyobb szellemi próbatétele. Na ez vagyok én, az éjjeli bagoly, aki az elvárt munkaritmusban rettentő módon szenved.

Az éjjeli baglyok átka

Amióta az eszemet tudom, éjjeli bagoly vagyok. Tisztán emlékszem arra, hogy az óvodába való felkelés már komoly gondot jelentett, hogy az iskolában az első 3 órán egyáltalán nem tudtam koncentrálni, és egy dolgozatírás – mégha a kedvenc tantárgyam is volt – fizikai fájdalommal járt. Pontosan tudtam, hogy ha egy vizsga az egyetemen a reggeli órákban van, akkor nagyon rosszul fogok teljesíteni, mert egyszerűen nem működik az agyam reggelente. Ezzel szemben délután, a legnehezebb vizsgán is könnyedén átmentem, mert a kreativitásom, a gondolataim ilyenkor kezdenek el szárnyalni.

Az első munkahelyemre még 8-ra kellett bejárni, ott tudtam, hogy ez nem az én helyem lesz, mérhetetlen módon szenvedtem minden egyes nap, a következő teljes home officeban telt, és ott döbbentem rá arra, hogy mennyire komoly különbség van a reggeli és az esti hatékonyságom között. Ugyanis miután rugalmas munkaidőm volt, megengedhettem magamnak, hogy este végezzem el a munkát, ekkor tapasztaltam meg azt, hogy amit 8-4-ig 8 órában tudok elvégezni, azt az esti produktivitásomban 4 (!!!) óra alatt... sajnos, rá is szoktam arra, hogy kizárólag este dolgozom, így a következő munkahelyemen, amikor már be kellett járni, komoly szenvedés volt visszaszoknom a rendes ritmusra. Azóta sem változott ez, 9-12-ig szinte semmit nem tudok megcsinálni, rettentő lassan tudok dolgozni, ellenben 1-2 körül már teljes pörgésben vagyok, és amikor 5-6-kor felállok a gép elől, a legnagyobb elememben vagyok, és még rengeteg energiám van. Ilyenkor szoktam elmenni barátnőzni, sportolni, gyakran hazasétálok, mert még annyi energiám van, hogy valahogy muszáj levezetnem, és bizony, ez általában éjfélig is eltart.

De valljuk be, a szokványos munkaritmus nem ránk – éjjeli baglyokra – van kitalálva, és igen, mi rettentő módon szenvedünk ettől, mert a korán kelést egyszerűen nem bírjuk megszokni, és soha nem leszünk aktívak reggel.

Kép
forrás: MART PRODUCTION/Pexels

Átok vagy áldás?

Éjjeli bagolynak lenni nem átok, sőt rengeteg előnye van, a nap végén például kifejezetten produktív és motivált vagyok, míg mások addigra már nagyon ki vannak fáradva. A gond csak az, hogy a világ túlnyomó része a reggeli emberekre van hangolva. Az iskolák, a munkaidő, a társadalmi ritmus mind a korán kelőket támogatja. Így az éjjeli bagoly, aki este tízkor érzi magát csúcsformában, reggel nyolckor gyakran úgy ül a monitor előtt, mint akit megvertek. Ez nem lustaság vagy fegyelmezetlenség, hanem biológia – a cirkadián ritmus egyéni különbsége.

Ehhez viszont el kell engedni a „mindenki egyforma” mítoszát. Az éjjeli bagoly akkor tud sikeres lenni nappali ritmusban, ha tudatosan osztja be az energiáját, figyel a testére, és felismeri, mikor mit várhat el magától. A cél nem a hibátlan alkalmazkodás, hanem az, hogy a napközbeni kötelezettségek mellett is maradjon hely a természetes ritmusnak.

Az alábbiakban összegyűjtöttünk olyan tippeket, amelyek segítségével sokkal jobban tudsz működni éjjeli bagolyként is.

Íme 7 tipp, hogy éjjeli bagolyként is tudj üzemelni!

Az ÉVA Magazin írása.

