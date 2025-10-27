Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Egészség
  3. Táplálkozás

7 étel, amit soha ne akkor egyél, amikor teljesen üres a gyomrod

#Táplálkozás
#Egészséges
#reggeli
#ételek
#kerülendő
#éhgyomorra
#üres gyomor
JOY
Egészség, Táplálkozás
Utoljára frissült: 2025. október 26. 09:39

Forrás: Unsplash/Randy Fath

7 étel, amit soha ne akkor egyél, amikor teljesen üres a gyomrod
A nap cikke

Az influenza elleni oltás 7 mellékhatása, amiről tudnod kell

Az influenza elleni oltás alapvetően nagyon jó dolog, de természetesen vannak mellékhatásai.

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Olvasd el!

Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot

Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 26.: a Skorpiók izgalmas kalandba vágnak bele, a Nyilasok csalódnak egy bizonyos személyben

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak

Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.

Olvasd el!

Kipróbáltam a 3 összetevős, elalvást segítő italt, és úgy aludtam, mint a bunda

Ha tudjuk, hogy csupán ennyin múlik a pihentető alvás, lehet, hogy hamarabb összeütjük mi is az itókát!

Olvasd el!

Ez már gáz! 5 szokás, aminek jobb, ha búcsút intesz 40 felett

Komoly szívességet teszel magadnak, ha elhagyod ezeket a szokásokat, mire betöltöd a 40-et!

Facebook
Twitter
Pinterest
Ha eddig ezeket etted reggelire, akkor ideje változtatnod! Azt is elmondjuk, miért!

Zsírszegény natúr joghurt, egy csésze kávé, narancslé – a legtöbben ilyesmikre gondolnak, amikor a tökéletes, tápláló reggeliről fantáziálnak, azt azonban csak kevesen tudják, hogy bizony vannak olyan ételek és italok, amelyeket nem egészséges reggel, ébredés után, teljesen üres gyomorral fogyasztani.

Tudd meg galériánkból, melyek ezek az ételek, hogy tényleg egészégesen indíthasd ezentúl a napot!

Galéria / 7 kép

7 étel, amit soha ne fogyassz üres gyomorral!

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Életmód

Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is

Emlékszel, milyen izgalmas volt a takaró alá bújva, elemlámpát szorongatva megosztani egymással a titkaitokat a BFF-jeid...

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.
Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 27.: a Nyilasok kellemetlen szituációba keverednek, a Halak végre meglátják a fényt az alagút végén

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Kép
Életmód

Tünetek, amiket sokan normálisnak hisznek, de valójában ADHD-ra utalnak

Sokan azt hiszik, hogy csak szétszórtak, feledékenyek vagy túlérzékenyek – pedig ezek mögött gyakran az ADHD rejtett tünetei állnak. A figyelemzavaros hiperaktivitás nem mindig látványos, és sok felnőtt csak későn jön rá, hogy évtizedek óta ezzel él.

Kép
Önismeret

7 ok, amiért a felnőtt barátságok jótékony hatással vannak az egészségedre

A felnőtt barátság az élet egyik legértékesebb ajándéka. Gyerekként a barátkozás természetes, azonban minél idősebbek vagyunk, annál nehezebben tudunk minőségi, értékes kapcsolatokat kiépíteni. Pedig pont ebben az életszakaszban lenne a legnagyobb szükségünk rá – amikor a világ gyors, a stressz állandó, és a hétköznapok zajában könnyű elveszíteni a saját hangunkat...

Kép
Önismeret

Heti horoszkóp október 27-november 2.: a Rákokra nagy feladat teljesítése vár, a Mérlegek hatalmas bátorságról tehetnek tanúbizonyságot

Október utolsó hete is számos izgalmat tartogat, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 26.: a Skorpiók izgalmas kalandba vágnak bele, a Nyilasok csalódnak egy bizonyos személyben

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Kép
Egészség

Az influenza elleni oltás 7 mellékhatása, amiről tudnod kell

Az influenza elleni oltás alapvetően nagyon jó dolog, de természetesen vannak mellékhatásai.