5 egészségügyi probléma, amit a hajad előre jelez

Ahogy beköszönt az őszi szezon, többen is tapasztalják, hogy hullani kezd a hajuk. Noha ez valamilyen szinten természetes jelenség, és nem kell megijedni tőle, bizonyos szint felett már érdemes utánanézni egy orvossal, hogy mi állhat a háttérben. A haj ugyanis számtalan egészségügyi problémát képes jelezni még azelőtt, hogy más testrészeinken is tapasztalnánk őket, épp ezért kell komolyan venni egyes tüneteket. Egy korábbi cikkünkben például már olvashattad szerzőnk tapasztalatát, aki nem hagyta annyiban, és utánajárt annak, miért hullik a haja nagy mértékben. A válasz elég meglepő volt:
"Mire utal, ha nagyon elvékonyodik a hajam?"
Könnyen lehet, hogy a pajzsmirigyeddel van a probléma! A pajzsmirigybetegségek (legyen az túl- vagy alulműködés) hajhullást okozhatnak, ha súlyosabbá válik a helyzet és kezeletlen a probléma. Hiszen amikor a hormontermelés felborul – különösen a T3 és T4 hormonoké –, az a test más folyamatait is érinti: ide tartozik a hajgyökérben zajló hajfejlődés is. A haj kihullik, és előfordulhat, hogy nem nő helyette új, ami a fejbőrön és más területeken (például a szemöldöknél) egyenletes ritkuláshoz vezet. Eleinte nem is veszed észre, csak az tűnik fel, hogy 50-100 hajszálad hullik ki egy nap. A gond, hogy ha a normál hajnövekedési ciklus megszakad, az új szálak nem pótolják a kihullottakat, és egyenletes hajvesztés jelenhet meg. Ez általában mindig átmeneti, gyógyszeres kezelés mellett megoldódik, de épp ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni! A hajhullás csak az egyik tünet: nyakfájdalom, sárgaság, száraz bőr, hízás, torokfájás mind lehet a pajzsmirigyproblémák tünete!
"Milyen hiányt jelezhet az erős hajhullás?"
Ha hirtelen azt veszed észre, hogy jóval több haj marad a hajkefédben vagy a zuhany lefolyójában, az vashiányos vérszegénység jele is lehet, és indokolttá teheti a kivizsgálást, pláne vegetáriánusok vagy nők körében (a menstruáció miatt). Amikor a szervezetedben nincs elegendő vas ahhoz, hogy hemoglobint termeljen, a hajhagymák nem jutnak elég oxigénhez, a növekedési ciklusuk felborul, és ez hajhulláshoz vezet. Ráadásul ez csak egy a megannyi problémás következményből, hiszen a vashiány, pláne vérszegénységgel társulva erőteljes fáradtságot, szapora szívverést, fejfájást, légszomjat, szédülést, töredező körmöket okoz - többek között. Nagyon fontos az erős hajhullás esetén először vérvételre menni, hogy kizárhasd a vashiányt és/vagy a vérszegénységet!
Hozzátennénk még, hogy nemcsak a vashiány, hanem egyéb fontos vitaminok és ásványianyagok hiánya is állhat a hajhullás mögött, például akkor, ha nem eszel elég sokszínűen. D- és A-vitamin, Cink, biotin, fehérje, valamint az Omega 3 zsírsavak alacsony szintje is hajhulláshoz, ritkuláshoz vezet.
"Milyen egészségügyi probléma okozhat még erős hajhullást?"
Betegségek után (például egy influenzát követően) vagy hirtelen nagy fogyás után meglehet, hogy a testednek még ki kell hevernie a történteket (elvégre ez elég nagy igénybevétel), és ez hajhullás formájában is mutatkozik. De valójában a nagyfokú fizikai vagy mentális stressz is lehet a hajhullás okozója, sőt, nagyon sokszor ez áll a háttérben! Azoban mivel ez egy "csendes gyilkos", sokan nem is foglalkoznak a megoldás keresésével. Ha nagyon feszült vagy, a kortizol szinted az egekben lesz, ami megzavarja a hajhagymák növekedési fázisát, így aztán nem rögtön, hanem többnyire 2-3 hónappal a komoly stresszt követően kezd durván kihullani a hajad.
"Okozhatja autoimmun betegség is a hajhullást?"
Igen. Több olyan autoimmun betegség is létezik, melynek egyik jelentős tünete a kezdetekkor maga a hajhullás. Az egyik leggyakoribb az alopecia areata, amivel Will Smith felesége is küzd. Ilyenkor az immunrendszer tévesen megtámadja a hajhagymákat, melynek következtében kerek, éles szélű kopasz foltok jelennek meg a fejbőrön, szakállban, szemöldökben stb. A hirtelen megjelenő, pénzérme-méretű vagy nagyobb kopasz foltok abszolút erre utalhatnak. De akár lupus is okozhatja, épp ezért fontos mihamarabb orvoshoz fordulni, ha más tüneteid is vannak!
"Milyen KÜLSŐ hatások állhatnak a hajhullás mögött?"
Bőven akadnak külső, környezeti hatások is, melyek okozhatnak hajhullást. Ha nyáron nagyon sokat vagy medencében, napon, akkor érthető, hogy őszre a hajad megérzi a napsugarak és a klóros víz hatásait. De a nem megfelelően használt hajfesték, a túl sok vasalás, sütés és a túlzásba vitt termékhasználat is okozhat nagy hajhullást.
A galériában természetes megoldásokat is mutatunk a probléma kezelésére (de mindenképp irány az orvos, ha nagyon hullik a hajad!):
