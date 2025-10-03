Divat
7 ártalmatlannak tűnő tünet, ami a szürkehályogra figyelmeztet
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Mi a szürkehályog, és miért alakul ki?
A szürkehályog – orvosi nevén katarakta – a szemlencse fokozatosan előrehaladó elhomályosodása, amely homályos, ködös látást és végső soron akár vakságot is okozhat. A rövid- vagy távollátással szemben itt nem fénytörési hibáról van szó, hanem az okozza, hogy felborul a szemlencsét alkotó víz ionegyensúlya, emiatt a korábban szabályosan elhelyezkedő fehérjerostok elmozdulnak. A folyamat kezdetén csak apró foltokban tapasztalható homályos látás, de idővel a lencse nagy részét érintheti, a látás egyre rosszabbá válik.
A szürkehályog leginkább idős korban jelentkezik – 65 év felett minden második embert érint –, ám egyre gyakrabban alakul ki fiatalabbaknál is. A cukorbetegség például kiemelt rizikófaktor, mert a vércukorszint ingadozásai anyagcserezavarokat idéznek elő a szemlencsében, ami a katarakta megjelenéséhez vezet. A dohányzás is kétszeresére növeli a kialakulás esélyét, feltehetően az oxidatív stressz miatt. Az UV-sugárzás is károsítja a szemlencsét, ezért is különösen fontos a megfelelő napszemüveg viselése. Az utóbbi években pedig a képernyők által kibocsátott kékfény szerepére is felhívták a figyelmet, ami magyarázat lehet arra, hogy miért találkoznak szemészek egyre gyakrabban 20–30 éves pácienseknél is szürkehályoggal.
Hogyan kezelhető a szürkehályog?
A szemüveg, a kontaktlencse, a „látásjavító vitaminok” vagy a szemtornák nem segítenek, a szürkehályog egyetlen hatékony kezelése a műtét. A korszerű szemsebészeti eljárásoknak köszönhetően ma már nem kell megvárni, amíg a betegség „megérik”, vagyis a lencse teljesen elszürkül. Már a kezdeti panaszok esetén is elvégezhető a beavatkozás, így elkerülhetők a késlekedésből adódó komplikációk.
A műtét során helyi érzéstelenítés mellett eltávolítják a beteg szemlencsét, és a páciens igényeihez illeszkedő műlencsét ültetnek a helyére. Ez mindössze néhány percig tart, teljesen fájdalommentes, és a gyógyulás is gyors, utána pedig észre sem venni, hogy műlencse van valaki szemében. A betegek többsége már a műtét utáni első napokban élesebben és színgazdagabban lát, a végleges látásélmény pedig néhány hét alatt áll helyre. A műlencse élethosszig tart, így a beavatkozás hosszú távon biztosítja az éles látást.
Miért fontos a korai felismerés?
A katarakta kezdeti szakaszában sokszor nem okoz egyértelmű panaszt, sőt előfordulhat, hogy a beteg átmenetileg élesebben lát közelre, ami megtévesztő lehet. Éppen ezért sokan későn fordulnak orvoshoz, miközben a látásuk fokozatosan romlik. 40 éves kor felett mindenképp ajánlott rendszeresen szemészeti szűrésre járni, a cukorbetegeknek és dohányosoknak pedig már korábban is. De természetesen a két szűrés között is ajánlott felkeresni a szemészetet, ha szokatlan tünetet tapasztalunk.
Lássuk, milyen tünetek esetén kell szürkehályogra gyanakodni:
Az ÉVA Magazin írása.
