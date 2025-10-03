7 ártalmatlannak tűnő tünet, ami a szürkehályogra figyelmeztet

Mi a szürkehályog, és miért alakul ki?

A szürkehályog – orvosi nevén katarakta – a szemlencse fokozatosan előrehaladó elhomályosodása, amely homályos, ködös látást és végső soron akár vakságot is okozhat. A rövid- vagy távollátással szemben itt nem fénytörési hibáról van szó, hanem az okozza, hogy felborul a szemlencsét alkotó víz ionegyensúlya, emiatt a korábban szabályosan elhelyezkedő fehérjerostok elmozdulnak. A folyamat kezdetén csak apró foltokban tapasztalható homályos látás, de idővel a lencse nagy részét érintheti, a látás egyre rosszabbá válik.

A szürkehályog leginkább idős korban jelentkezik – 65 év felett minden második embert érint –, ám egyre gyakrabban alakul ki fiatalabbaknál is. A cukorbetegség például kiemelt rizikófaktor, mert a vércukorszint ingadozásai anyagcserezavarokat idéznek elő a szemlencsében, ami a katarakta megjelenéséhez vezet. A dohányzás is kétszeresére növeli a kialakulás esélyét, feltehetően az oxidatív stressz miatt. Az UV-sugárzás is károsítja a szemlencsét, ezért is különösen fontos a megfelelő napszemüveg viselése. Az utóbbi években pedig a képernyők által kibocsátott kékfény szerepére is felhívták a figyelmet, ami magyarázat lehet arra, hogy miért találkoznak szemészek egyre gyakrabban 20–30 éves pácienseknél is szürkehályoggal.

forrás: msvyatkovska / Envato A szürkehályog egyre gyakrabban érinti a 60 év alattiakat is.

Hogyan kezelhető a szürkehályog?

A szemüveg, a kontaktlencse, a „látásjavító vitaminok” vagy a szemtornák nem segítenek, a szürkehályog egyetlen hatékony kezelése a műtét. A korszerű szemsebészeti eljárásoknak köszönhetően ma már nem kell megvárni, amíg a betegség „megérik”, vagyis a lencse teljesen elszürkül. Már a kezdeti panaszok esetén is elvégezhető a beavatkozás, így elkerülhetők a késlekedésből adódó komplikációk.

A műtét során helyi érzéstelenítés mellett eltávolítják a beteg szemlencsét, és a páciens igényeihez illeszkedő műlencsét ültetnek a helyére. Ez mindössze néhány percig tart, teljesen fájdalommentes, és a gyógyulás is gyors, utána pedig észre sem venni, hogy műlencse van valaki szemében. A betegek többsége már a műtét utáni első napokban élesebben és színgazdagabban lát, a végleges látásélmény pedig néhány hét alatt áll helyre. A műlencse élethosszig tart, így a beavatkozás hosszú távon biztosítja az éles látást.

Miért fontos a korai felismerés?

A katarakta kezdeti szakaszában sokszor nem okoz egyértelmű panaszt, sőt előfordulhat, hogy a beteg átmenetileg élesebben lát közelre, ami megtévesztő lehet. Éppen ezért sokan későn fordulnak orvoshoz, miközben a látásuk fokozatosan romlik. 40 éves kor felett mindenképp ajánlott rendszeresen szemészeti szűrésre járni, a cukorbetegeknek és dohányosoknak pedig már korábban is. De természetesen a két szűrés között is ajánlott felkeresni a szemészetet, ha szokatlan tünetet tapasztalunk.

Lássuk, milyen tünetek esetén kell szürkehályogra gyanakodni:

Galéria / 7 kép A szürkehályog 7 legjellemzőbb tünete Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az ÉVA Magazin írása.