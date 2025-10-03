Horoszkóp
7 ártalmatlannak tűnő tünet, ami a szürkehályogra figyelmeztet

#látás
#szürkehályog
#szürkehályog tünetei
#szürkehályog kezelése
#szürkehályog kialakulása
Frey-Kovács Brigitta
Frey-Kovács Brigitta
Egészség, Betegség
Utoljára frissült: 2025. október 3. 09:08

Forrás: micens / Envato

Kék női szem közelről fotózva.
Olvasd el!

6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol

Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk

A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!

Olvasd el!

Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál

Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.

Olvasd el!

8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben

Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.

Olvasd el!

12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.

A szürkehályog a leggyakoribb szembetegség, a WHO adatai szerint világszerte a látásromlás és a vakság vezető oka. A betegek többségénél idősebb korban alakul, de egyre több fiatalt is érint. A szemüveg nem jelent rá megoldást, ezért fontos, hogy mielőbb orvoshoz forduljunk, ha a cikkben említett tüneteket tapaszaljuk.

Mi a szürkehályog, és miért alakul ki?

A szürkehályog – orvosi nevén katarakta – a szemlencse fokozatosan előrehaladó elhomályosodása, amely homályos, ködös látást és végső soron akár vakságot is okozhat. A rövid- vagy távollátással szemben itt nem fénytörési hibáról van szó, hanem az okozza, hogy felborul a szemlencsét alkotó víz ionegyensúlya, emiatt a korábban szabályosan elhelyezkedő fehérjerostok elmozdulnak. A folyamat kezdetén csak apró foltokban tapasztalható homályos látás, de idővel a lencse nagy részét érintheti, a látás egyre rosszabbá válik.

A szürkehályog leginkább idős korban jelentkezik – 65 év felett minden második embert érint –, ám egyre gyakrabban alakul ki fiatalabbaknál is. A cukorbetegség például kiemelt rizikófaktor, mert a vércukorszint ingadozásai anyagcserezavarokat idéznek elő a szemlencsében, ami a katarakta megjelenéséhez vezet. A dohányzás is kétszeresére növeli a kialakulás esélyét, feltehetően az oxidatív stressz miatt. Az UV-sugárzás is károsítja a szemlencsét, ezért is különösen fontos a megfelelő napszemüveg viselése. Az utóbbi években pedig a képernyők által kibocsátott kékfény szerepére is felhívták a figyelmet, ami magyarázat lehet arra, hogy miért találkoznak szemészek egyre gyakrabban 20–30 éves pácienseknél is szürkehályoggal.

A szürkehályog egyre gyakrabban érinti a 60 év alattiakat is.
forrás: msvyatkovska / Envato
A szürkehályog egyre gyakrabban érinti a 60 év alattiakat is.

Hogyan kezelhető a szürkehályog?

A szemüveg, a kontaktlencse, a „látásjavító vitaminok” vagy a szemtornák nem segítenek, a szürkehályog egyetlen hatékony kezelése a műtét. A korszerű szemsebészeti eljárásoknak köszönhetően ma már nem kell megvárni, amíg a betegség „megérik”, vagyis a lencse teljesen elszürkül. Már a kezdeti panaszok esetén is elvégezhető a beavatkozás, így elkerülhetők a késlekedésből adódó komplikációk.

A műtét során helyi érzéstelenítés mellett eltávolítják a beteg szemlencsét, és a páciens igényeihez illeszkedő műlencsét ültetnek a helyére. Ez mindössze néhány percig tart, teljesen fájdalommentes, és a gyógyulás is gyors, utána pedig észre sem venni, hogy műlencse van valaki szemében. A betegek többsége már a műtét utáni első napokban élesebben és színgazdagabban lát, a végleges látásélmény pedig néhány hét alatt áll helyre. A műlencse élethosszig tart, így a beavatkozás hosszú távon biztosítja az éles látást.

Miért fontos a korai felismerés?

A katarakta kezdeti szakaszában sokszor nem okoz egyértelmű panaszt, sőt előfordulhat, hogy a beteg átmenetileg élesebben lát közelre, ami megtévesztő lehet. Éppen ezért sokan későn fordulnak orvoshoz, miközben a látásuk fokozatosan romlik. 40 éves kor felett mindenképp ajánlott rendszeresen szemészeti szűrésre járni, a cukorbetegeknek és dohányosoknak pedig már korábban is. De természetesen a két szűrés között is ajánlott felkeresni a szemészetet, ha szokatlan tünetet tapasztalunk.

Lássuk, milyen tünetek esetén kell szürkehályogra gyanakodni:

Az ÉVA Magazin írása.

