Mi az a zsigeri zsír és miért veszélyes?

A zsigeri zsír különösen veszélyes, hiszen számos komoly betegség kialakulásáért felelős. Ez nem a bőr alatt tapintható puha réteg, hanem a mélyebben elhelyezkedő zsír, amely a belső szervek – a máj, a hasnyálmirigy és a belek – köré rakódik. Ez bizonyos tanulmányok szerint szoros összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, illetve a demencia kockázatával is.

Fontos megérteni, hogy a hasi hízás már viszonylag kis súlytöbbletnél is problémás lehet. Ugyanis a zsigeri zsír különlegessége, hogy anyagcsere-aktív: hormonokat, gyulladáskeltő anyagokat és szabad zsírsavakat bocsát ki, amelyek közvetlenül károsítják a szervezet működését.

Ez a zsigeri zsír elsősorban a derék körül figyelhető meg, így egyre több szakember szorgalmazza azt, hogy ne a BMI alapján legyen meghatározva az elhízás, hiszen a derék–testmagasság arány (WHtR) megbízhatóbb mutatója az egészségügyi kockázatoknak. Ugyanis, ha a derékbőség meghaladja a testmagasság felét, a kardiometabolikus betegségek kockázata jelentősen nő. Ez azt jelenti, hogy valaki lehet „normál súlyú” a BMI alapján, mégis fokozott kockázatnak van kitéve a hasi zsírfelhalmozódás miatt. Így érdemes ezt a mértéket is figyelembe venni, amikor az egészséges testsúlyról beszélünk.

forrás: buregina/Pexels

A jó hír viszont az, hogy a hasi zsír különösen jól reagál az életmódbeli változtatásokra. Több vizsgálat kimutatta, hogy már mérsékelt fogyással (5–10% testsúlycsökkenés) is jelentősen csökken a zsigeri zsír mennyisége. Ráadásul a zsigeri zsír sokszor gyorsabban „olvad”, mint a közvetlen bőr alatti zsírréteg. Ez azt jelenti, hogy a helyes étrend és a rendszeres mozgás rövid távon is mérhető változást hozhat.

Az alábbiakban 9 olyan módszert mutatunk, amelyek tudományos vizsgálatokkal igazoltan segítenek csökkenteni a hasi zsírt. Ezek nem gyors „csodakúrák”, hanem hosszú távon is működő stratégiák, amelyek nemcsak a derékbőséget faragják le, hanem az egészséget is védik.

9 dolog, ami segít végérvényesen eltűntetni a zsigeri zsírt!

Galéria / 9 kép 9 dolog, ami segít végérvényesen eltüntetni a hasi zsírt Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az ÉVA Magazin írása.