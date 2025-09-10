Divat
9 tipp, ami segít végérvényesen eltüntetni a zsigeri zsírt: az egészséged a tét!
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Mi az a zsigeri zsír és miért veszélyes?
A zsigeri zsír különösen veszélyes, hiszen számos komoly betegség kialakulásáért felelős. Ez nem a bőr alatt tapintható puha réteg, hanem a mélyebben elhelyezkedő zsír, amely a belső szervek – a máj, a hasnyálmirigy és a belek – köré rakódik. Ez bizonyos tanulmányok szerint szoros összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, illetve a demencia kockázatával is.
Fontos megérteni, hogy a hasi hízás már viszonylag kis súlytöbbletnél is problémás lehet. Ugyanis a zsigeri zsír különlegessége, hogy anyagcsere-aktív: hormonokat, gyulladáskeltő anyagokat és szabad zsírsavakat bocsát ki, amelyek közvetlenül károsítják a szervezet működését.
Ez a zsigeri zsír elsősorban a derék körül figyelhető meg, így egyre több szakember szorgalmazza azt, hogy ne a BMI alapján legyen meghatározva az elhízás, hiszen a derék–testmagasság arány (WHtR) megbízhatóbb mutatója az egészségügyi kockázatoknak. Ugyanis, ha a derékbőség meghaladja a testmagasság felét, a kardiometabolikus betegségek kockázata jelentősen nő. Ez azt jelenti, hogy valaki lehet „normál súlyú” a BMI alapján, mégis fokozott kockázatnak van kitéve a hasi zsírfelhalmozódás miatt. Így érdemes ezt a mértéket is figyelembe venni, amikor az egészséges testsúlyról beszélünk.
A jó hír viszont az, hogy a hasi zsír különösen jól reagál az életmódbeli változtatásokra. Több vizsgálat kimutatta, hogy már mérsékelt fogyással (5–10% testsúlycsökkenés) is jelentősen csökken a zsigeri zsír mennyisége. Ráadásul a zsigeri zsír sokszor gyorsabban „olvad”, mint a közvetlen bőr alatti zsírréteg. Ez azt jelenti, hogy a helyes étrend és a rendszeres mozgás rövid távon is mérhető változást hozhat.
Az alábbiakban 9 olyan módszert mutatunk, amelyek tudományos vizsgálatokkal igazoltan segítenek csökkenteni a hasi zsírt. Ezek nem gyors „csodakúrák”, hanem hosszú távon is működő stratégiák, amelyek nemcsak a derékbőséget faragják le, hanem az egészséget is védik.
9 dolog, ami segít végérvényesen eltűntetni a zsigeri zsírt!
Az ÉVA Magazin írása.
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.
