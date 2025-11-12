Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Egészség
  3. Élj egészségesen!

9 őszi gyógytea, ami erősíti az egészséged, segít megelőzni a betegségeket, és a lelkednek is jót tesz

#ősz
#egészségem
#testem
#gyógyteák
#őszi tea
Hegedűs Henriett
Mutasd a cikkeit
Egészség, Élj egészségesen!
Utoljára frissült: 2025. november 11. 16:51

Forrás: Unsplash/Kateryna Hliznitsova

gyógytea
A nap cikke

Napi horoszkóp november 12.: a Szüzek az őszinte utat választják, a Nyilasoknak érdemes kiállniuk az érdekeikért

A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Olvasd el!

A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod

November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!

Olvasd el!

Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben

Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.

Olvasd el!

Amire nem számítottunk: visszatért a 70-es évek ikonikus cipője

A sztárok már viselik a 70-es évek kedvenc cipőtrendjét, és nem véletlenül arat nagy sikert most.

Olvasd el!

10+ ajándékötlet karácsonyra, ami MINDENKINÉL telitalálat

Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.

Olvasd el!

6 hiba, amitől sokkal öregebbnek fogsz tűnni a korodnál

Ezeket a hibákat jobb, ha elkerülöd, mert akár 10 évet dobhatnak a külsődön.

Facebook
Twitter
Pinterest
Belehúzott az október, és amilyen kellemesen, napsütötten indult az ősz, úgy váltanak most a napok egyre hűvösebbé és csípősebbé. Korán sötétedik, rövidülnek a délutánok, kevesebb időt töltünk a szabadban – és ilyenkor testünk-lelkünk egyaránt vágyik egy kis megnyugvásra, lelassulásra és feltöltődésre. Mi más segíthetne jobban ebben az idilli, bekuckózós hangulat megteremtésében, mint a puha takaró, a gyertyafény melege és egy csésze forró, gőzölgő gyógytea? Egyetlen korty elég, hogy átjárjon a teljes nyugalom, felmelegedjen a testünk, és a nap végén a rohanás helyét átvegye a béke. Egy finom tea nemcsak a léleknek jó, hanem a szervezetet is támogatja. Mutatjuk, hogyan!

Az ősz egyértelműen a lelassulás, a befelé fordulás és a bekuckózás időszaka. A természet visszavonulót fúj, mi pedig ösztönösen vágyunk az otthon meghitt melegére, és egy kis gondoskodásra – kívül-belül. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy megálljunk egy pillanatra, kellő figyelmet fordítsunk önmagunkra és az énidőre, és újra összekapcsolódjunk a testünkkel. A gyógyteák pedig pontosan ezt a lassító, harmonizáló energiát hozzák el: egyszerre nyugtatják meg a lelket, melengetik meg a szívet, és támogatják a szervezet egészségét.

A hűvös hónapokban az immunrendszerünk fokozott terhelés alatt áll: a hideg miatt gyakrabban fázunk, kimerültebbek vagyunk, a kevés napfény miatt pedig még a hangulatunk is ingadozhat, sőt, hajlamosabbak lehetünk a megbetegedésekre és a vírusokra. Ilyenkor jön jól egy csésze forró tea, mely támogatja a szervezet öngyógyító folyamatait, csökkenti a stresszt és segíti a regenerálódást. Az őszi gyógyteák pedig a meghűléses időszak legjobb természetes segítői.

Kép
forrás: Unsplash/Mariana Medvedeva

A gyógynövények ilyenkor aranyat érnek: erősítik az immunrendszert, segítenek leküzdeni a fáradtságot, és finoman ellazítanak egy hosszú nap végén. Fogyasztásukkal hozzájárulhatsz szervezeted védekezőképességéhez, és ahhoz, hogy ellenállóbbá válj a megfázásokkal és a hűvös napok kihívásaival szemben. Az őszi teák melegítő hatása serkenti a keringést, ami különösen jól jön a hűvös, nyirkos napokon. Sok fajtájuk tele van értékes antioxidánsokkal, amik által védik a sejteket a káros hatásoktól, nem mellesleg lassítják az öregedési folyamatokat is.

Ismerd meg galériánkból a legjobb őszi gyógyteákat és áldásos hatásukat!

Galéria / 9 kép

Őszi gyógyteák, amik erősíti az immunrendszert

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az ÉVA Magazin írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szerelem

24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony

Az adventi időszak legtöbbünk számára a várakozásról, a hangolódásról és a meghittségről szól.

Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod...

Életmód

7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy

Amikor a napok hűvösebbé válnak, szinte ösztönösen másra sem tudunk gondolni, mint a fűszeres sütőtökkel ízesített étele...

Életmód

4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben

Az igazi pihenés nem csak arról szól, hogy lefekszel egy órára, vagy hétvégén kicsit később kelsz.

Promóciók

Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra

Közeleg az év vége, így nem csoda, ha sokakban ébred fel a vágy, hogy végre megtalálják a társukat, akivel közösen köszö...

Promóciók

Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!

A Joy-napok ideális alkalmat kínálnak arra, hogy feltöltsd a könyvespolcodat inspiráló, humoros vagy éppen elgondolkodta...

Promóciók

Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!

Az ősz, és a hideg idő beköszöntével nem csak az emberek kezdenek fázni, hanem bizony az addig a természetben megbúvó r...

Promóciók

Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!

Napi áraink a foglaltság szerint változnak, de most ez nem okoz problémát: a JOY napok alatt, fix áron, felár nélkül fog...

Promóciók

Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!

Az ország legnagyobb shopping ünnepe a kedvezményeken kívül szuper programokat kínál! Gyere el az őszi JOY-napok budapes...

Promóciók

Hamarosan megnyitja első outlet üzletét Magyarországon a Premier Outlet-ben, Biatorbágyon

A GAP, az ikonikus amerikai hétköznapi divatmárka, megnyitja első outlet üzletét Magyarországon. A vásárlók 2025. novemb...
Kép
Divat

4 szín, ami fiatalít, és 4, ami látványosan öregít

Tudd meg, mely árnyalatok fiatalítják és feszesítik optikailag az arcod, és melyeket jobb, ha azonnal száműzöl a gardróbodból!

Kép
Önismeret

Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra

Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod, mint hinnéd!

Kép
Egészség

7 étel, ami garantáltan megvéd a legtöbb betegséggel szemben

Az egészség nem egyetlen nagy döntésen múlik, hanem azokon a mindennapi, apró szokásokon, amelyeket következetesen betartunk: például azon, hogy mi kerül a tányérunkra.

Kép
Szerelem

Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél

Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 12.: a Szüzek az őszinte utat választják, a Nyilasoknak érdemes kiállniuk az érdekeikért

A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!

Kép
Életmód

Egy hétig telefon nélkül élni nehezebb volt, mint egy évig józannak lenni: ezt tanultam belőle

Hajnali egy. Hat órakor ébresztő. Az arcomat kék fény világítja meg, a pasim mellettem mélyen alszik, én pedig egy végtelen hírfolyamba ragadva görgetek.