Szerelem
9 őszi gyógytea, ami erősíti az egészséged, segít megelőzni a betegségeket, és a lelkednek is jót tesz
Forrás: Unsplash/Kateryna Hliznitsova
Napi horoszkóp november 12.: a Szüzek az őszinte utat választják, a Nyilasoknak érdemes kiállniuk az érdekeikért
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Promóciók
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod
November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!
Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben
Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.
Amire nem számítottunk: visszatért a 70-es évek ikonikus cipője
A sztárok már viselik a 70-es évek kedvenc cipőtrendjét, és nem véletlenül arat nagy sikert most.
10+ ajándékötlet karácsonyra, ami MINDENKINÉL telitalálat
Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.
Az ősz egyértelműen a lelassulás, a befelé fordulás és a bekuckózás időszaka. A természet visszavonulót fúj, mi pedig ösztönösen vágyunk az otthon meghitt melegére, és egy kis gondoskodásra – kívül-belül. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy megálljunk egy pillanatra, kellő figyelmet fordítsunk önmagunkra és az énidőre, és újra összekapcsolódjunk a testünkkel. A gyógyteák pedig pontosan ezt a lassító, harmonizáló energiát hozzák el: egyszerre nyugtatják meg a lelket, melengetik meg a szívet, és támogatják a szervezet egészségét.
A hűvös hónapokban az immunrendszerünk fokozott terhelés alatt áll: a hideg miatt gyakrabban fázunk, kimerültebbek vagyunk, a kevés napfény miatt pedig még a hangulatunk is ingadozhat, sőt, hajlamosabbak lehetünk a megbetegedésekre és a vírusokra. Ilyenkor jön jól egy csésze forró tea, mely támogatja a szervezet öngyógyító folyamatait, csökkenti a stresszt és segíti a regenerálódást. Az őszi gyógyteák pedig a meghűléses időszak legjobb természetes segítői.
A gyógynövények ilyenkor aranyat érnek: erősítik az immunrendszert, segítenek leküzdeni a fáradtságot, és finoman ellazítanak egy hosszú nap végén. Fogyasztásukkal hozzájárulhatsz szervezeted védekezőképességéhez, és ahhoz, hogy ellenállóbbá válj a megfázásokkal és a hűvös napok kihívásaival szemben. Az őszi teák melegítő hatása serkenti a keringést, ami különösen jól jön a hűvös, nyirkos napokon. Sok fajtájuk tele van értékes antioxidánsokkal, amik által védik a sejteket a káros hatásoktól, nem mellesleg lassítják az öregedési folyamatokat is.
Ismerd meg galériánkból a legjobb őszi gyógyteákat és áldásos hatásukat!
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Szerelem
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
Önismeret
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Életmód
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Életmód
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Promóciók
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Promóciók
Őszi könyvújdonságok? Mi tudjuk, mit érdemes olvasnod – ráadásul most kedvezménnyel!
Promóciók
Ha te sem szeretnéd, hogy az egerek vagy nyestek a garázsodban teleljenek, ideje lépned!
Promóciók
Fedezze fel az őszi nyugalom és kényelem tökéletes kombinációját szállodánk exkluzív ajánlatával!
Promóciók
Izgalmas programokkal várunk az őszi JOY-napokon, az Allee-ban!
4 szín, ami fiatalít, és 4, ami látványosan öregít
Tudd meg, mely árnyalatok fiatalítják és feszesítik optikailag az arcod, és melyeket jobb, ha azonnal száműzöl a gardróbodból!
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
Receptre írjuk fel neked a megoldást a hangulatingadozások, a rossz kedv és a motiválatlanság ellen! Egyszerűbb a dolgod, mint hinnéd!
7 étel, ami garantáltan megvéd a legtöbb betegséggel szemben
Az egészség nem egyetlen nagy döntésen múlik, hanem azokon a mindennapi, apró szokásokon, amelyeket következetesen betartunk: például azon, hogy mi kerül a tányérunkra.
Ezt árulja el a szerelmi életedről az, hogy milyen napon születtél
Akár hiszed, akár nem, a születésed pillanata óriási hatással van a magánéletedre, a párkapcsolataidra! És mi most leleplezzük neked a titkot!
Napi horoszkóp november 12.: a Szüzek az őszinte utat választják, a Nyilasoknak érdemes kiállniuk az érdekeikért
A mai nap is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a szerdai horoszkópra!
Egy hétig telefon nélkül élni nehezebb volt, mint egy évig józannak lenni: ezt tanultam belőle
Hajnali egy. Hat órakor ébresztő. Az arcomat kék fény világítja meg, a pasim mellettem mélyen alszik, én pedig egy végtelen hírfolyamba ragadva görgetek.