9 őszi gyógytea, ami erősíti az egészséged, segít megelőzni a betegségeket, és a lelkednek is jót tesz

Az ősz egyértelműen a lelassulás, a befelé fordulás és a bekuckózás időszaka. A természet visszavonulót fúj, mi pedig ösztönösen vágyunk az otthon meghitt melegére, és egy kis gondoskodásra – kívül-belül. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy megálljunk egy pillanatra, kellő figyelmet fordítsunk önmagunkra és az énidőre, és újra összekapcsolódjunk a testünkkel. A gyógyteák pedig pontosan ezt a lassító, harmonizáló energiát hozzák el: egyszerre nyugtatják meg a lelket, melengetik meg a szívet, és támogatják a szervezet egészségét.

A hűvös hónapokban az immunrendszerünk fokozott terhelés alatt áll: a hideg miatt gyakrabban fázunk, kimerültebbek vagyunk, a kevés napfény miatt pedig még a hangulatunk is ingadozhat, sőt, hajlamosabbak lehetünk a megbetegedésekre és a vírusokra. Ilyenkor jön jól egy csésze forró tea, mely támogatja a szervezet öngyógyító folyamatait, csökkenti a stresszt és segíti a regenerálódást. Az őszi gyógyteák pedig a meghűléses időszak legjobb természetes segítői.

forrás: Unsplash/Mariana Medvedeva

A gyógynövények ilyenkor aranyat érnek: erősítik az immunrendszert, segítenek leküzdeni a fáradtságot, és finoman ellazítanak egy hosszú nap végén. Fogyasztásukkal hozzájárulhatsz szervezeted védekezőképességéhez, és ahhoz, hogy ellenállóbbá válj a megfázásokkal és a hűvös napok kihívásaival szemben. Az őszi teák melegítő hatása serkenti a keringést, ami különösen jól jön a hűvös, nyirkos napokon. Sok fajtájuk tele van értékes antioxidánsokkal, amik által védik a sejteket a káros hatásoktól, nem mellesleg lassítják az öregedési folyamatokat is.

Ismerd meg galériánkból a legjobb őszi gyógyteákat és áldásos hatásukat!

Galéria / 9 kép Őszi gyógyteák, amik erősíti az immunrendszert Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az ÉVA Magazin írása.