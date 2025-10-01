9 komoly betegség, amire a kellemetlen szájszag figyelmeztethet

Senkinek sem komfortos érzés, ha tudja magáról, hogy kellemetlen a lehelete – és még kínosabb, ha ezt a beszélgetőpartner is érzékeli. Éppen ezért fontos, hogy a szájhigiéniára, így a lehelet rendszeres ellenőrzésére is mindig nagy hangsúlyt fektessünk.

Mi okoz kellemetlen szájszagot?

A rossz lehelet legtöbbször teljesen hétköznapi okokra vezethető vissza – és szerencsére orvosolható is. Első számú tettes természetesen a hiányos szájhigiéné: ha nem mosol fogat, és nem fogselymezel elég alaposan, az ételmaradékok és a baktériumok könnyen megtelepedhetnek a fogaidon és a nyelveden. Rossz szájszagot okozhat a szájszárazság és a dehidratáltság, de a sok kávé és az alkohol is csökkenti a nyáltermelést, ami híján gyorsabban szaporodnak el a baktériumok a szánkban.

Persze a rossz szájszag kialakulhat egyes ételektől is, például klasszikusan ilyen a hagyma, a fokhagyma, az erős fűszerek, az érlelt sajtok stb. Dohányzásnál pedig köztudott, hogy a füst és a nikotin rátelepszik a nyálkahártyákra, ami tartósan kellemetlen illatot hagy a szájban. Ezek a dolgok azonban szerencsére mind orvosolhatók egy kis tudatossággal, odafigyeléssel és a megfelelő szájhigiéniai szabályok betartásával.

Vannak azonban esetek, amikor a rossz szájszag valamilyen komoly egészségügyi problémáról árulkodhat. Persze nem azt mondjuk, hogy attól, hogy nem jó a leheleted, már egyből valami rosszra kell gondolnod, de ha a probléma hosszabb ideig fennáll, esetleg más tünetek is felbukkannak mellette, mindenképpen látogass el az orvosodhoz egy alapos kivizsgálásra!

Galériánkban mutatjuk, milyen komolyabb betegségek állhatnak a rossz szájszag mögött!

Az ÉVA Magazin írása.