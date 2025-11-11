Szerelem
Törődj magaddal! 9 dolog, amit minden nőnek figyelnie kell a testén
Pasik szerint ez a 3 fehérnemű a legdögösebb egy nőn - És ezt a 3-at kicsit sem szeretik
Lehet, hogy nem veszik észre, ha új a frizuránk, de azt ő is látják, ha egy fehérnemű nagyon dögös. Vagy épp ellenkezőleg!
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Az utolsó szám az irányítószámodban elárulja, melyik történelmi korszakban éltél előző életedben
Mi van, ha nem véletlenül kötődsz bizonyos korokhoz? Lehet, hogy az előző életedben ott voltál, az irányítószámod utolsó számjegye most ezt fedi fel.
Születésed ideje elárulja, mi lesz életed legszerencsésebb pillanata – és mikor teljesül be
Születésed napja elárulja, mikor mosolyog rád igazán a szerencse – és milyen életesemény hozza el ezt a pillanatot.
Napi horoszkóp november 11.: a Nyilasoknak fontos döntést kell meghozniuk, a Vízöntők mindennél jobban vágynak a sikerre
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
A csillagjegyed szerint ezt kell tenned a november 11-ei tízmilliószoros napon, hogy valóra váljon a legnagyobb álmod
November 11-én tízmilliószoros nap lesz: tudd meg, a csillagjegyed szerint milyen lépést kell tenned ahhoz, hogy végre valóra váljon az álmod!
A „self-care” kifejezést ma már szinte mindenki ismeri: ide tartoznak a jóleső szokások, feltöltő rutinok, kikapcsolódó tevékenységek és apró figyelmességek, melyek segítenek egyensúlyban tartani a mindennapokat. Valójában azonban sokkal többet jelent ennél – nemcsak a lelki és szellemi jóllétünkről vagy a szépségápolásról szól, hanem a testi odafigyelésről is. Gyakran hajlamosak vagyunk az alapvető egészséget és a jó fizikai állapotot adottnak venni, pedig korántsem magától értetődő. Az öngondoskodás tehát nemcsak lelki oldalról fontos, hanem arról is, hogy rendszeresen figyeljük testünk jelzéseit. Az önvizsgálat – vagyis a változások tudatos követése – az egyik legegyszerűbb, mégis legértékesebb módja ennek.
A saját testedet csakis te ismerheted igazán
A tudatos odafigyelés a test jelzéseire rendkívül fontos. Ha időről időre figyeled magad, és nyomon követed, hogyan változol hétről hétre vagy akár hónapról hónapra, könnyebben észreveheted azokat a jeleket, amelyek további utánajárást igényelhetnek. Ez lehet bármi apróság – és nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni, de az elővigyázatosság sosem árt: jobb félni, mint megijedni. Egy kisebb csomó, egy szokatlan bőrelváltozás, valami új, ami eddig nem volt jelen rajtad (vagy nem abban a formában, méretben, színben), mind arra figyelmeztethet, hogy érdemes szakemberhez fordulni. Ha másért nem is, legalább önmagad megnyugtatásáért érdemes megtenni egy „felesleges” kört.
Az önellenőrzés tehát kulcsfontosságú, de fontos hangsúlyozni, hogy sosem helyettesítheti az orvosi vizsgálatokat. Az, hogy rendszeresen tudatosan figyeled a tested, abban segít, hogy hamarabb keresd fel az orvost, ha valami rendellenességet tapasztalsz. Az egészségügyi szakemberek feladata felállítani a diagnózist, és megmondani, milyen további vizsgálatokra vagy kezelésre lehet szükség. És hogy hogyan csináld? Próbálj meg rutint vinni az önellenőrzésbe: elég havonta pár percet szánnod rá, amikor tudatosan átnézed magad. Ugyanúgy, ahogy a sport, egy arcmaszk felrakása vagy a minőségi pihenés, az önvizsgálat is válhat a self-care természetes részévé.
Galériánkban mutatjuk a legfontosabb vizsgálatokat, amelyek segítenek abban, hogy mindig időben észre vedd a változásokat!
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Tudomány a szépség mögött: meglepő tények arról, hogyan születnek a kedvenc bőrápolóid
6 hiba, amitől sokkal öregebbnek fogsz tűnni a korodnál
Ezeket a hibákat jobb, ha elkerülöd, mert akár 10 évet dobhatnak a külsődön.
10+ ajándékötlet karácsonyra, ami MINDENKINÉL telitalálat
Ha valaminek, akkor ezeknek az ajándékoknak tényleg mindenki örülni fog a fa alatt. Ideje elkezdeni a bevásárlást, mert mindjárt jönnek az ünnepek - bármennyire is hihetetlen ez elsőre.
Ez a típusú tea öregedésgátló hatással rendelkezik: hosszabbítja az élettartamot is
Kutatások meglepő eredményre jutottak, amikor az alábbi hat teatípust vizsgálták.
