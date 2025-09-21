8 zöldség, aminek magas a magnéziumtartalma: jótékony hatással vannak a szívre és az idegrendszerre is!

A magnézium fantasztikus hatása a szervezetre

A magnézium az egyik legfontosabb ásványi anyag, amely több száz életfolyamatban vesz részt: nélkülözhetetlen a szívritmus szabályozásához, az izmok működéséhez, az idegrendszeri ingerületátvitelhez és a sejtek energiatermeléséhez. Megfelelő bevitele csökkenti a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, miközben támogatja a stresszkezelést, a pihentető alvást és a jó koncentrációt is. Nők esetében enyhítheti a PMS tüneteit és a menstruációhoz kapcsolódó migréneket.

A magnézium szoros együttműködésben dolgozik más tápanyagokkal: a D-vitamin segíti a felszívódását, a magnézium pedig elengedhetetlen a kalcium és a kálium hasznosulásához, ezáltal hozzájárul az erős csontokhoz és az egészséges vérnyomáshoz. Hiánya alattomosan jelentkezhet izomgörcs, fáradtság, hangulatingadozás vagy akár alvászavar formájában, ezért fontos a rendszeres pótlás.

forrás: Rodolfo Quirós/Pexels A spenót fantasztikus hatással van az egészségre.

A napi magnéziumszükséglet felnőttek számára 300–400 mg, amelyet legjobban változatos étrenddel fedezhetünk. Kiváló forrásai a leveles zöldségek, a teljes kiőrlésű gabonák, a hüvelyesek, a diófélék és magvak. Ha ezek rendszeresen szerepelnek a tányéron, sokat tehetünk szívünk, idegrendszerünk, csontjaink és általános jóllétünk védelméért. Nézzük is, mely zöldségekben van a legtöbb magnézium!

8 zöldség, aminek magas a magnéziumtartalma!

Galéria / 8 kép Ezeknek a zöldségeknek a legmagasabb a magnéziumtartalma Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az ÉVA Magazin írása.