Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Egészség

8 vitamin, nyomelem és ásványi anyag, ami segíthet csökkenteni a szorongást

#Szorongás
#Vitamin
#ásványi anyag
#egészségem
#nyomelem
Éva Magazin
Egészség
Utoljára frissült: 2025. december 1. 10:58

Forrás: pexels/Polina Tankilevitch

8 vitamin, nyomelem és ásványi anyag, ami segíthet csökkenteni a szorongást
A nap cikke

7 dolog, amit egy férfi csak azzal a nővel csinál, aki titkon bejön neki

Az alábbiakat csak azzal a nővel teszik meg a pasik, aki sokkal többet jelent nekik titkon, mint egy barát vagy kolléga.

Életmód

7 luxus ihletésű ünnepi meglepetés, ha igazán emlékezetes ajándékot adnál

Fedezd fel a legszebb, luxus ihletésű ünnepi parfümöket, amelyekkel igazán emlékezetes ajándékot adhatsz - eleganciával,...

Életmód

A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned

Ha valami igazán különleges szaloncukorra vágysz, akkor ezeket mindenképpen meg kell kóstolnod neked is!

Divat

Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked

Mi teheti teljessé az ünnepi szezont? Egy ékszer, amely megragadja a pillanatot, és tökéletesen illeszkedik személyisége...

Promóciók

A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!

A Jawhara kollekció, egy új, öt uniszex parfümöt tartalmazó sorozat, a Közel-Kelet gazdag illatvilágából merítve inspirá...

Promóciók

Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba

A páros egy héten keresztül süt-főz, ad utazási- és ajándék tippeket, amelyeknek a rádióhallgatók is fültanúi lehetnek.

Promóciók

Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz....

Promóciók

Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél

A Duna szombat esti zenés műsora sztárfellépőkkel és látványos produkciókkal várja a nézőket. Az 1915-től 2025-ig tartó ...

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...
Olvasd el!

Havi horoszkóp december: az Oroszlánok fontos megbízást kapnak, a Vízöntők igyekeznek valakivel megtalálni a közös hangot

Elérkezett az év utolsó hónapja, mely nem kevésbé lesz izgalmas, mint az előtte lévők, mindenképp érdemes tehát elolvasnod a havi horoszkópot, hiszen számos váratlan fordulat lehet ugyanis, amely meghatározza az eseményeket számodra!

Olvasd el!

Napi horoszkóp december 1.: az Ikreknek érdemes könnyíteniük a lelkükön, a Nyilasok végre a célegyenesbe érnek

A hét első napja is bővelkedik izgalmakban, a Rákok például megoldhatnak egy bizonyos szituációt, az Oroszlánok átlátnak a szitán, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

24 romantikus karácsonyi film, amit meg kell nézned december 24-ig

Az biztos, hogy találsz köztük bőven olyat, amit még sosem láttál - és olyat is, amit már igen, de meg akarod nézni újra.

Olvasd el!

Nem egyszerűen REnovál, hanem esélyt is ad Puskás-Dallos Bogi

Nagyon izgalmas szerepben láthatjuk Puskás-Dallos Bogit, akit nemcsak énekesként és műsorvezetőként ismerünk, hanem most a VIASAT3 REnoválók – Lakás újrahasznosítva című produkciójában mutatja meg kreatív, alkotó oldalát is.

Olvasd el!

7 ajándékötlet gyerekeknek, ami ezerszer jobb, mint bármilyen játék

Nem biztos, hogy azzal teszed a legjobbat a gyereknek, ha újra és újra játékokkal halmozod el. Nézd meg, milyen szuper ajándékokkal lepheted meg, amik által fejlődhet is!

Facebook
Twitter
Pinterest
A szorongás napjaink egyik leggyakoribb problémája, és különösen a nőket érinti nagy mértékben. A rohanó életmód, a hormonális változások, a túlterheltség, az állandó információáradat együttesen viselik meg az idegrendszert, és bár a szorongás kezelése igencsak komplex feladat, az egészséges táplálkozás és a megfelelő vitamin- és ásványianyag-bevitel sokat segíthet abban, hogy pszichésen is kiegyensúlyozottabbnak érezzük magunkat.

A kutatások szerint bizonyos vitaminok szedése segít a hiánybetegségek megelőzésében, illetve hosszú távon lassíthatja az öregedési folyamatokat, csökkentheti a betegségek kockázatát, erősíti az immunrendszert és a csontokat. Sokminden pótolható, ha sok zöldséget, gyümölcsöt, magvakat eszünk, de nem érdemes csakis az étrendre bízni a megfelelő ellátottságunkat. Azt is fontos észben tartani, hogy a vitaminok gazdag tárházai az egészségnek, de természetesen nem univerzális csodaszerek: ne várjuk tőlük megváltást, és mindig ügyeljünk a mértéktartásra (azaz ne együk kétpofára, és semmiképp ne álljunk le a zöldségek-gyümölcsök, és egyéb vitaminforrások fogyasztásával).

Ezúttal tehát 8 olyan tápanyagot, vitamint ajánlunk, nektek amelyek tudományosan is összefüggésbe hozhatók a szorongás csökkenésével és az idegrendszer hathatós támogatásával.

Magnézium, a természetes nyugtató

A magnéziumhiány szinte népbetegség, pedig ez az ásványi anyag nélkülözhetetlen az idegrendszer megfelelő működéséhez. Segít szabályozni a stresszhormonokat, lazítja az izmokat, csökkenti az idegi feszültséget. Fogyassz tehát zöld leveles zöldséget, mandulát, kesudiót vagy igyál magnéziumban gazdag ásványvizet, és ha mindez nem elég, vásárolj jó minőségű vitamint.

A gyümölcsök minden esetben a barátaid!
forrás: pexels/Any Lane
A gyümölcsök minden esetben a barátaid!

B-vitaminok, az idegrendszer védelmezői

A B-komplex vitaminok, különösen a B6, B9 és B12, támogatják az agy neurotranszmitter-termelését, például a szerotoninét és dopaminét. Ezek köztudottan a boldogságérzetért felelős hormonok, amik segítenek a jókedvünk és a nyugalmunk megőrzésében.
A teljes kiőrlésű gabonák, a tojás, a húsok, a hüvelyesek és a sötétzöld zöldségek rendszeres fogyasztásával természetesen is pótolhatod őket, illetve megtámogathatod kapszula formájában.

D-vitamin, a napsugár

Ennek a vitaminnak a hiánya egyrészt a csontokat gyengíti, másrészt komoly hatással lehet a hangulatunkra is, sajnos negatív értelemben. Kutatások szerint az alacsony D-vitamin-szint közvetlenül összefügg a fokozott szorongással és a depresszióval. Ha túl kevés napfény ér, különösen ősszel és télen, érdemes D-vitamin-kiegészítőt szedned kapszula vagy csepp formájában.

Galériánkban további 5 kulcsfontosságú, szorongás elleni vitamint találsz!

Galéria / 5 kép

5 vitamin, nyomelem és ásványi anyag, ami csökkenti a szorongást

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az ÉVA Magazin írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

7 luxus ihletésű ünnepi meglepetés, ha igazán emlékezetes ajándékot adnál

Fedezd fel a legszebb, luxus ihletésű ünnepi parfümöket, amelyekkel igazán emlékezetes ajándékot adhatsz - eleganciával,...

Életmód

A nagy szaloncukor-teszt: megkóstoltuk a szezon legmenőbb ízeit - ezeket kell azonnal beszerezned

Ha valami igazán különleges szaloncukorra vágysz, akkor ezeket mindenképpen meg kell kóstolnod neked is!

Divat

Melyik ünnepi karakter vagy? Megmutatjuk, milyen csillogó ajándék való neked

Mi teheti teljessé az ünnepi szezont? Egy ékszer, amely megragadja a pillanatot, és tökéletesen illeszkedik személyisége...

Promóciók

A Jawhara parfüm kollekció – Több, mint illat – Ne csak parfümöt viselj, aurát is!

A Jawhara kollekció, egy új, öt uniszex parfümöt tartalmazó sorozat, a Közel-Kelet gazdag illatvilágából merítve inspirá...

Promóciók

Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba

A páros egy héten keresztül süt-főz, ad utazási- és ajándék tippeket, amelyeknek a rádióhallgatók is fültanúi lehetnek.

Promóciók

Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz....

Promóciók

Így készül a show a színfalak mögött - Kerényi Virág, a Csináljuk a fesztivált! vezető stylistja mesél

A Duna szombat esti zenés műsora sztárfellépőkkel és látványos produkciókkal várja a nézőket. Az 1915-től 2025-ig tartó ...

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...
Kép
Önismeret

Napi horoszkóp december 2.: a Bakok nagy volumenű célokat szeretnének elérni, a Vízöntők elégedettek az életükkel

Ez a nap sok csillagjegy számára hoz magával izgalmakat, kihívásokat és lezárásokat is.

Kép
Önismeret

4 csillagjegy, akire rátalál az igaz szerelem decemberben

Az év utolsó hónapja mindig különös hangulatot hordoz. Pláne ennek a négy csillagjegynek, akire rátalál a szerelem.

Kép
Lakberendezés

Az igazi Barbie-ház: így néz ki Eva Mendes rózsaszín otthona

A színésznő rózsaszín konyhája és nappalija egyszerre sikkes és merész, Mendes pedig láthatóan az apró részletekre is odafigyel.

Kép
Sztárok

7 sztárpár, akik nyitott kapcsolatban éltek, és ennek nagyon csúnya vége lett

A nyitott kapcsolatok Hollywoodban sokáig menőnek tűntek.

Kép
Életmód

A legjobbnak ígérkező külföldi karácsonyi vásárok 2025-ben

Olyan úti célokat mutatunk, amelyekben garantáltan nem fogsz csalódni, ha a karácsonyi vásárok hangulatát akarod megélni!

Kép
Sztárok

Nem egyszerűen REnovál, hanem esélyt is ad Puskás-Dallos Bogi

Nagyon izgalmas szerepben láthatjuk Puskás-Dallos Bogit, akit nemcsak énekesként és műsorvezetőként ismerünk, hanem most a VIASAT3 REnoválók – Lakás újrahasznosítva című produkciójában mutatja meg kreatív, alkotó oldalát is.