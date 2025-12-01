Életmód
8 vitamin, nyomelem és ásványi anyag, ami segíthet csökkenteni a szorongást
A kutatások szerint bizonyos vitaminok szedése segít a hiánybetegségek megelőzésében, illetve hosszú távon lassíthatja az öregedési folyamatokat, csökkentheti a betegségek kockázatát, erősíti az immunrendszert és a csontokat. Sokminden pótolható, ha sok zöldséget, gyümölcsöt, magvakat eszünk, de nem érdemes csakis az étrendre bízni a megfelelő ellátottságunkat. Azt is fontos észben tartani, hogy a vitaminok gazdag tárházai az egészségnek, de természetesen nem univerzális csodaszerek: ne várjuk tőlük megváltást, és mindig ügyeljünk a mértéktartásra (azaz ne együk kétpofára, és semmiképp ne álljunk le a zöldségek-gyümölcsök, és egyéb vitaminforrások fogyasztásával).
Ezúttal tehát 8 olyan tápanyagot, vitamint ajánlunk, nektek amelyek tudományosan is összefüggésbe hozhatók a szorongás csökkenésével és az idegrendszer hathatós támogatásával.
Magnézium, a természetes nyugtató
A magnéziumhiány szinte népbetegség, pedig ez az ásványi anyag nélkülözhetetlen az idegrendszer megfelelő működéséhez. Segít szabályozni a stresszhormonokat, lazítja az izmokat, csökkenti az idegi feszültséget. Fogyassz tehát zöld leveles zöldséget, mandulát, kesudiót vagy igyál magnéziumban gazdag ásványvizet, és ha mindez nem elég, vásárolj jó minőségű vitamint.
B-vitaminok, az idegrendszer védelmezői
A B-komplex vitaminok, különösen a B6, B9 és B12, támogatják az agy neurotranszmitter-termelését, például a szerotoninét és dopaminét. Ezek köztudottan a boldogságérzetért felelős hormonok, amik segítenek a jókedvünk és a nyugalmunk megőrzésében.
A teljes kiőrlésű gabonák, a tojás, a húsok, a hüvelyesek és a sötétzöld zöldségek rendszeres fogyasztásával természetesen is pótolhatod őket, illetve megtámogathatod kapszula formájában.
D-vitamin, a napsugár
Ennek a vitaminnak a hiánya egyrészt a csontokat gyengíti, másrészt komoly hatással lehet a hangulatunkra is, sajnos negatív értelemben. Kutatások szerint az alacsony D-vitamin-szint közvetlenül összefügg a fokozott szorongással és a depresszióval. Ha túl kevés napfény ér, különösen ősszel és télen, érdemes D-vitamin-kiegészítőt szedned kapszula vagy csepp formájában.
Galériánkban további 5 kulcsfontosságú, szorongás elleni vitamint találsz!
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
