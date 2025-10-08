Divat
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A vízben oldódó és a vízben nem oldódó rostok
A rostoknak két fő fajtája van: a vízben oldódó rostok, melyek a gyomorba érve gélszerű anyaggá alakulnak – ezzel lassítják az emésztést, segítik a vércukorszint szabályozását, és csökkentik a koleszterinszintet. Ebbe a kategóriába tartozik például a pektin, a guargumi és az inulin. A rostok másik típusa, a vízben nem oldódó rostok – értelemszerűen vízben nem képesek feloldódni, hanem magukba szívják a nedvességet, ezzel növelik a béltartalom térfogatát, serkentik és elősegítik a bélmozgást, mely által könnyebbé és gyorsabbá válik az emésztés folyamata. A vízben nem oldódó rostok közé soroljuk többek között a lignint, a hemicellulózt és a cellulózt. Mindkét rosttípusnak megvan a maga pozitív hatása, melyek által hozzájárulnak a zsírok és a cukrok hatékonyabb feldolgozásához.
A bélrendszer természetes seprűje, a cellulóz
A cellulóz a növények sejtfalának egyik fontos alkotóeleme, mely nekünk, embereknek támogatja a bélrendszer működését és felgyorsítja az emésztést. Működését leginkább egy természetes „seprűként” tudnánk leírni, mely magába szívja a vizet, hogy növelje a bélben lévő élelem térfogatát, és segít, hogy a salakanyagok időben távozzanak a szervezetből.
Ennek köszönhetően a cellulóz megelőzi a székrekedést és a káros méreganyagok felhalmozódását. Külön kiemelendő, hogy fontos szerepet játszik abban is, hogy hosszabb ideig érezzük magunkat jóllakottnak, így a cellulóz a diétázók egyik legjobb barátja lehet. A cellulóz a természetben számos formában előfordul pl. zöldségekben, gyümölcsökben, hüvelyesekben és teljes kiőrlésű gabonákban is.
Galériánkból máris megtudhatod, mely ételek rejtik magukban a legtöbbet, és miért érdemes őket rendszeresen beiktatnod az étrendedbe!
Az ÉVA Magazin írása.
