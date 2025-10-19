8 ok, ami a kínzó éjszakai köhögés mögött állhat – és mit tehetsz ellene, hogy végre nyugodtan aludj

Naívan azt gondoltam, hogy idén a szeptembert megússzuk betegségek nélkül. A legnagyobb lányom már elmúlt 7 éves, a középső az ötöt tölti, a legkisebb pedig ugyan most kezdte az ovit, de előtte már két évet járt bölcsibe, szóval reménykedtem benne, hogy már túl vagyunk a kisgyermekes bacikon, vírusokon. Gyorsan le is lövöm a poént: tévedtem! Rögtön a második héten sorra betegedtek le a gyerekeim, bár szerencsére csak 1-2 napra dőltek ki, hamar legyűrte az immunrendszerük, bármit is szedtek össze. A nagyobbik gondot az jelentette, hogy ezúttal én is elkaptam tőlük a nyavalyát, és engem hetekig gyötört a köhögés, különösen éjszaka. Az éjszakai köhögésben pedig az a legrosszabb, hogy mivel jelentősen elvesz az alvásidőből, a kimerült szervezet lassabban tud regenerálódni, így a betegség elhúzódik. Mivel más panaszom nem nagyon volt, a sokadik félig ébren töltött éjszakán elkezdtem kutatni, mi lehet a felelős az elhúzódó éjszakai köhögésért, és dr. Google meglepetésemre elég sokféle okot felsorolt.

Milyen okok állhatnak az éjszakai köhögés mögött?

1. Száraz levegő vagy szálló por

A fűtés vagy a klíma miatt csökken a levegő nedvességtartalma, ami miatt kiszáradhat a nyálkahártya, és ez köhögési ingert vált ki. A por és az állatszőr emellett fokozhatják az irritációt.

2. Allergia

A házi por, az atkák, az állatszőr és a pollenek nemcsak nappal, hanem éjszaka is megkeseríthetik az allergiával küzdők életét.

3. Csendes reflux

A köhögés a csendes reflux legjellemzőbb tünete. Fekvő helyzetben a gyomorsav könnyebben visszajuthat a nyelőcsőbe, irritálva a torkot. Ez gyakran okoz éjszakai, száraz köhögést – még akkor is, ha a klasszikus gyomorégés nem jelentkezik.

4. Légúti fertőzések maradványtünetei

Egy megfázás vagy influenza után a légutak nyálkahártyája még hetekig érzékeny maradhat. A regeneráció alatt a köhögés főként este és éjszaka erősödhet fel.

5. Asztma

Az asztmás betegek gyakran tapasztalják, hogy a tüneteik – köhögés, nehézlégzés, sípoló légzés – éjszaka súlyosbodnak. Ennek oka a légutak éjszakai szűkülése és a fekvő testhelyzet.

6. Orrmelléküreg-gyulladás

A gyulladt melléküregekből éjszaka a váladék a garatba csorog, ami reflexes köhögést vált ki. Gyakran társul orrdugulással és torokkaparással.

7. Dohányzás

A dohányfüst irritálja a légutakat, és tartós köhögést okozhat. A passzív dohányzás ugyanúgy fokozhatja az éjszakai panaszokat, tehát ha a partnered vagy lakótársad dohányzik, te is szenvedhetsz ettől a mellékhatástól.

8. Bizonyos gyógyszerek mellékhatása

Egyes vérnyomáscsökkentők (pl. ACE-gátlók) száraz, kínzó köhögést okozhatnak, ami leginkább éjszaka jelentkezik.

