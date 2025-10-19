Horoszkóp
8 ok, ami a kínzó éjszakai köhögés mögött állhat – és mit tehetsz ellene, hogy végre nyugodtan aludj

Frey-Kovács Brigitta
Mutasd a cikkeit
Egészség
Utoljára frissült: 2025. október 17. 10:03

Forrás: s_kawee / Envato

Fiatal nő ágyban felülve köhög.
Ha éjjelente nehezen múló köhögés miatt virrasztasz, az nemcsak bosszantó és kimerítő, de akár komolyabb egészségügyi probléma jele is lehet. Mindenképp érdemes tehát felderíteni és kezelni az éjszakai köhögés mögött húzódó okokat, hogy a szó minden értelmében nyugodtan tudd álomra hajtani a fejed!

Naívan azt gondoltam, hogy idén a szeptembert megússzuk betegségek nélkül. A legnagyobb lányom már elmúlt 7 éves, a középső az ötöt tölti, a legkisebb pedig ugyan most kezdte az ovit, de előtte már két évet járt bölcsibe, szóval reménykedtem benne, hogy már túl vagyunk a kisgyermekes bacikon, vírusokon. Gyorsan le is lövöm a poént: tévedtem! Rögtön a második héten sorra betegedtek le a gyerekeim, bár szerencsére csak 1-2 napra dőltek ki, hamar legyűrte az immunrendszerük, bármit is szedtek össze. A nagyobbik gondot az jelentette, hogy ezúttal én is elkaptam tőlük a nyavalyát, és engem hetekig gyötört a köhögés, különösen éjszaka. Az éjszakai köhögésben pedig az a legrosszabb, hogy mivel jelentősen elvesz az alvásidőből, a kimerült szervezet lassabban tud regenerálódni, így a betegség elhúzódik. Mivel más panaszom nem nagyon volt, a sokadik félig ébren töltött éjszakán elkezdtem kutatni, mi lehet a felelős az elhúzódó éjszakai köhögésért, és dr. Google meglepetésemre elég sokféle okot felsorolt.

Az éjszakai köhögés borzasztóan meg tudja keseríteni az életet.
forrás: djoronimo / Envato
Az éjszakai köhögés borzasztóan meg tudja keseríteni az életet.

Milyen okok állhatnak az éjszakai köhögés mögött?

1. Száraz levegő vagy szálló por

A fűtés vagy a klíma miatt csökken a levegő nedvességtartalma, ami miatt kiszáradhat a nyálkahártya, és ez köhögési ingert vált ki. A por és az állatszőr emellett fokozhatják az irritációt.

2. Allergia

A házi por, az atkák, az állatszőr és a pollenek nemcsak nappal, hanem éjszaka is megkeseríthetik az allergiával küzdők életét.

3. Csendes reflux

A köhögés a csendes reflux legjellemzőbb tünete. Fekvő helyzetben a gyomorsav könnyebben visszajuthat a nyelőcsőbe, irritálva a torkot. Ez gyakran okoz éjszakai, száraz köhögést – még akkor is, ha a klasszikus gyomorégés nem jelentkezik.

4. Légúti fertőzések maradványtünetei

Egy megfázás vagy influenza után a légutak nyálkahártyája még hetekig érzékeny maradhat. A regeneráció alatt a köhögés főként este és éjszaka erősödhet fel.

5. Asztma

Az asztmás betegek gyakran tapasztalják, hogy a tüneteik – köhögés, nehézlégzés, sípoló légzés – éjszaka súlyosbodnak. Ennek oka a légutak éjszakai szűkülése és a fekvő testhelyzet.

6. Orrmelléküreg-gyulladás

A gyulladt melléküregekből éjszaka a váladék a garatba csorog, ami reflexes köhögést vált ki. Gyakran társul orrdugulással és torokkaparással.

7. Dohányzás

A dohányfüst irritálja a légutakat, és tartós köhögést okozhat. A passzív dohányzás ugyanúgy fokozhatja az éjszakai panaszokat, tehát ha a partnered vagy lakótársad dohányzik, te is szenvedhetsz ettől a mellékhatástól.

8. Bizonyos gyógyszerek mellékhatása

Egyes vérnyomáscsökkentők (pl. ACE-gátlók) száraz, kínzó köhögést okozhatnak, ami leginkább éjszaka jelentkezik.

És hogy mit tehetsz a köhögés ellen? Ha a köhögéscsillapító már nem segít, az alábbi galériában hasznos tippeket találsz:

Az ÉVA Magazin írása.

