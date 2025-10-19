Életmód
8 ok, ami a kínzó éjszakai köhögés mögött állhat – és mit tehetsz ellene, hogy végre nyugodtan aludj
Forrás: s_kawee / Envato
Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
TOP10 őszi manikűrtrend, amivel nem foghatsz mellé a következő hónapokban
Tanácstalan vagy a nyári körömminták után? Adunk néhány ötletet a tökéletes őszi manikűrhöz.
5 tünet, ami arra utal, hogy a tested súlyos B12-hiányban szenved
A B12-vitamin a szervezet egyik legfontosabb tápanyaga: nélkülözhetetlen az idegrendszer működéséhez, a vérképzéshez és az energiatermeléshez.
Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű
Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.
Naívan azt gondoltam, hogy idén a szeptembert megússzuk betegségek nélkül. A legnagyobb lányom már elmúlt 7 éves, a középső az ötöt tölti, a legkisebb pedig ugyan most kezdte az ovit, de előtte már két évet járt bölcsibe, szóval reménykedtem benne, hogy már túl vagyunk a kisgyermekes bacikon, vírusokon. Gyorsan le is lövöm a poént: tévedtem! Rögtön a második héten sorra betegedtek le a gyerekeim, bár szerencsére csak 1-2 napra dőltek ki, hamar legyűrte az immunrendszerük, bármit is szedtek össze. A nagyobbik gondot az jelentette, hogy ezúttal én is elkaptam tőlük a nyavalyát, és engem hetekig gyötört a köhögés, különösen éjszaka. Az éjszakai köhögésben pedig az a legrosszabb, hogy mivel jelentősen elvesz az alvásidőből, a kimerült szervezet lassabban tud regenerálódni, így a betegség elhúzódik. Mivel más panaszom nem nagyon volt, a sokadik félig ébren töltött éjszakán elkezdtem kutatni, mi lehet a felelős az elhúzódó éjszakai köhögésért, és dr. Google meglepetésemre elég sokféle okot felsorolt.
Milyen okok állhatnak az éjszakai köhögés mögött?
1. Száraz levegő vagy szálló por
A fűtés vagy a klíma miatt csökken a levegő nedvességtartalma, ami miatt kiszáradhat a nyálkahártya, és ez köhögési ingert vált ki. A por és az állatszőr emellett fokozhatják az irritációt.
2. Allergia
A házi por, az atkák, az állatszőr és a pollenek nemcsak nappal, hanem éjszaka is megkeseríthetik az allergiával küzdők életét.
3. Csendes reflux
A köhögés a csendes reflux legjellemzőbb tünete. Fekvő helyzetben a gyomorsav könnyebben visszajuthat a nyelőcsőbe, irritálva a torkot. Ez gyakran okoz éjszakai, száraz köhögést – még akkor is, ha a klasszikus gyomorégés nem jelentkezik.
4. Légúti fertőzések maradványtünetei
Egy megfázás vagy influenza után a légutak nyálkahártyája még hetekig érzékeny maradhat. A regeneráció alatt a köhögés főként este és éjszaka erősödhet fel.
5. Asztma
Az asztmás betegek gyakran tapasztalják, hogy a tüneteik – köhögés, nehézlégzés, sípoló légzés – éjszaka súlyosbodnak. Ennek oka a légutak éjszakai szűkülése és a fekvő testhelyzet.
6. Orrmelléküreg-gyulladás
A gyulladt melléküregekből éjszaka a váladék a garatba csorog, ami reflexes köhögést vált ki. Gyakran társul orrdugulással és torokkaparással.
7. Dohányzás
A dohányfüst irritálja a légutakat, és tartós köhögést okozhat. A passzív dohányzás ugyanúgy fokozhatja az éjszakai panaszokat, tehát ha a partnered vagy lakótársad dohányzik, te is szenvedhetsz ettől a mellékhatástól.
8. Bizonyos gyógyszerek mellékhatása
Egyes vérnyomáscsökkentők (pl. ACE-gátlók) száraz, kínzó köhögést okozhatnak, ami leginkább éjszaka jelentkezik.
És hogy mit tehetsz a köhögés ellen? Ha a köhögéscsillapító már nem segít, az alábbi galériában hasznos tippeket találsz:
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
8 sorozat, aminek olyan borzalmas lett a fináléja, hogy azóta se tudjuk túltenni magunkat rajta
Sajnos nem egyszer kellett már csalódnunk sorozat befejezésekben, de van egy két alkotás, amik a rajongók szerint kifejezetten rossz lezárást kaptak.
Bármilyen vitát lezárhatsz ezzel a trükkel 3 perc alatt: meg fog lepni, mennyire egyszerű
Azt sajnos nem tudjuk megoldani neked, hogy soha ne vessz össze senkivel, aki közel áll hozzád, de egy pár perces módszerrel könnyedén véget vethetsz a konfliktusoknak.
Teszt: Kipróbáltunk 8 parfümöt, ezek a legtartósabbak az őszi időszakban
Fás, fűszeres és elegáns illatok versenyeztek egymással, és meglepő eredmény született!
Heti horoszkóp október 20-26.: az Oroszlánok heves vitába keverednek valakivel, a Skorpióknak érdemes megtanulniuk nemet mondani másoknak
Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a jövő heti horoszkópot is!
Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
5 tünet, ami arra utal, hogy a tested súlyos B12-hiányban szenved
A B12-vitamin a szervezet egyik legfontosabb tápanyaga: nélkülözhetetlen az idegrendszer működéséhez, a vérképzéshez és az energiatermeléshez.