Feszült vagy? Ezzel a 8 gyors stresszoldó gyakorlattal pillanatok alatt ellazulhatsz
Napi horoszkóp november 14.: a Vízöntők felemás végeredménnyel zárnak egy bizonyos projektet, a Halaknak érdemes magukra szánniuk egy kis időt
Végre elérkezett a hét utolsó munkanapja, amikor átadhatod magad a pihenésnek, előtte azonban mindenképp érdemes néhány percet a horoszkópodra szánnod, hiszen a csillagok péntekre is izgalmakat ígérnek!
Őszi fáradtság? Te biztosan megúszod, ha beszerzed az alábbiakat otthonra
4 tipp, hogyan kapcsolj ki úgy, hogy tényleg feltöltődj - testben és lélekben
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Nagyon hangosak! 6 kutyafajta, amelyik extrém sokat ugat
Az alábbi hét kutyafajta nem ideális olyan lakásba, ahol a szomszédok már arra is kiborulnak, ha lehúzod a WC-t 22 után. Mert ők rengeteget ugatnak.
A partnered születési dátumából kiderül, hogy hűséges lesz-e hozzád
Tudd meg, mikor született, mi pedig eláruljuk, hogy megbízhatsz-e benne!
Kiderült, melyek Katalin és Vilmos legszigorúbb gyereknevelési szabályai: nagyon meg fogsz lepődni
Sokan hiszik, hogy királyi gyereknek lenni egyenlő a fényűzéssel, a szabadsággal és azzal, hogy mindenki más helyettük cselekszik.
Az idei utolsó Merkúr retrográd az összes eddiginél intenzívebb lesz: így fog hatni rád
Ahogy közeledünk az év végéhez, egy utolsó kozmikus fordulatra még mindenképp számíthatunk.
A fizikai és a mentális stressz
Rohanó világban élünk, ahol a testünk gyakran előbb reagál a feszültségre, mint ahogy az elménkben tudatosulna. A mindennapi hajtás, a folyamatos megfelelési kényszer, a túlteljesítés vágya és a kötelezettségek közötti egyensúlyozás mellett szinte alig jut idő önmagunkra. A felgyülemlett stressz pedig nemcsak a lelkünket, hanem a testünket is próbára teszi – egyszerre hat fizikai és mentális szinten.
Aki tartósan stresszes életmódot él, gyakran nehezebben alszik el, éjszaka többször felébred, és napközben is fáradékonyabb. A frusztráció mentális tünetei között megjelenhet a koncentrációs nehézség, a feledékenység, a kedvtelenség vagy akár a depressziós hajlam is. Fizikailag pedig fejfájás, izomfájdalmak, befeszült vállak, görcsös nyakizmok vagy emésztési panaszok formájában üzen a szervezet.
Sokszor nem is maga a stressz a probléma – hiszen az élet természetes velejárója –, hanem az, hogy nem engedjük meg magunknak a leengedés pillanatait. Pedig a test és az idegrendszer szoros kapcsolatban áll: ha az agy fokozott készenléti állapotba kerül, az izmok is megfeszülnek. Ezért is lenne fontos, hogy naponta akár pár percet is szánjunk magunkra – hogy megálljunk, nyújtsunk, sóhajtsunk egyet, és visszakapcsoljunk a jelenbe.
Nem kell nagy rituálékra gondolni – nem kell gyertyafény, halk zene vagy jógamatrac. Sokszor elég néhány tudatos mozdulat, vállkörzés, mély levegővétel vagy pillanatnyi nyújtás. Ezek az apró stresszoldó technikák segítenek elernyeszteni az izmokat, megnyugtatják az idegrendszert, és visszahozzák az egyensúlyt a test és a lélek között.
Galériánkban pedig jöjjön néhány szuper gyakorlat, amivel garantáltan levezetheted a nap közben felgyülemlett stresszt!
Az ÉVA Magazin írása.
24 napnyi vágy, intimitás és felfedezés – így lesz igazán különleges az idei karácsony
7+1 finomság, aminek nem fogsz tudni ellenállni, ha pumpkin spice rajongó vagy
Hóemberezés a társkeresésben? 7 tipp, hogy ne csak a gyors összemelegedés motiváljon egy új kapcsolatra
Ne várj másra, vedd meg te a gyűrűt, amire vágysz: ezért #girlpower lépés ékszert venni magadnak
Itt az ideje, hogy megünnepeld azt, aki vagy és az életet, amit felépítettél, ehhez pedig NINCS szükséged partnerre!
Teszt: Derítsd ki, melyik városban kéne élned valójában
Néha jó eljátszani a gondolattal, hogy milyen lehet egy teljesen más országban, egy teljesen új városban élni. Most pedig kiderítheted mindezt!
Álmodban szexeltél egy barátoddal? Meglepő a jelentése!
Annyit gyorsan már az elején elspoilerezünk: NEM kell megijedned emiatt, ez nem jelenti a barátságotok végét.
5 trükk, amivel felismerheted, ha pszichopata pasival van dolgod
Nem mindenki, aki bántó, érzéketlen vagy furcsa, pszichopata, de nagyon fontos, hogy időben felismerd azt, aki viszont azt!
