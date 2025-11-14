A fizikai és a mentális stressz

Rohanó világban élünk, ahol a testünk gyakran előbb reagál a feszültségre, mint ahogy az elménkben tudatosulna. A mindennapi hajtás, a folyamatos megfelelési kényszer, a túlteljesítés vágya és a kötelezettségek közötti egyensúlyozás mellett szinte alig jut idő önmagunkra. A felgyülemlett stressz pedig nemcsak a lelkünket, hanem a testünket is próbára teszi – egyszerre hat fizikai és mentális szinten.

Aki tartósan stresszes életmódot él, gyakran nehezebben alszik el, éjszaka többször felébred, és napközben is fáradékonyabb. A frusztráció mentális tünetei között megjelenhet a koncentrációs nehézség, a feledékenység, a kedvtelenség vagy akár a depressziós hajlam is. Fizikailag pedig fejfájás, izomfájdalmak, befeszült vállak, görcsös nyakizmok vagy emésztési panaszok formájában üzen a szervezet.

forrás: Unsplash/ Mathilde Langevin

Sokszor nem is maga a stressz a probléma – hiszen az élet természetes velejárója –, hanem az, hogy nem engedjük meg magunknak a leengedés pillanatait. Pedig a test és az idegrendszer szoros kapcsolatban áll: ha az agy fokozott készenléti állapotba kerül, az izmok is megfeszülnek. Ezért is lenne fontos, hogy naponta akár pár percet is szánjunk magunkra – hogy megálljunk, nyújtsunk, sóhajtsunk egyet, és visszakapcsoljunk a jelenbe.

Nem kell nagy rituálékra gondolni – nem kell gyertyafény, halk zene vagy jógamatrac. Sokszor elég néhány tudatos mozdulat, vállkörzés, mély levegővétel vagy pillanatnyi nyújtás. Ezek az apró stresszoldó technikák segítenek elernyeszteni az izmokat, megnyugtatják az idegrendszert, és visszahozzák az egyensúlyt a test és a lélek között.

Galériánkban pedig jöjjön néhány szuper gyakorlat, amivel garantáltan levezetheted a nap közben felgyülemlett stresszt!

Galéria / 8 kép 8 apró, szinte bárhol kivitelezhető stresszoldó tipp Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az ÉVA Magazin írása.