Nem mozdul a mérleg? Talán ez a 8 esti szokás az oka, amitől észrevétlenül ragadhatnak rád a kilók

Fogyókúra vagy életmódváltás?
Az egészségügyi szakemberek és a dietetikusok szeretik ezt a témát kardinális kérdésként kezelni, és talán igazuk is van, hiszen messze nem mindegy, hogy az ember belekezd egy drasztikusabb fogyókúrába, melynek várva várt eredményére rövidebb időn belül számít, vagy éppen átreformálja az étkezését, megváltoztatja a szokásait a mozgást illetően, és tudatosabban odafigyel a testére, azaz életmódot vált.
A fogyókúra alatt inkább a makacs súlyfeleslegtől szeretnénk megszabadulni, persze mindezt a lehető legrövidebb időn belül, ha lehet. Ehhez pedig mindent képesek vagyunk megtenni: hajmeresztő diétákba kezdünk, sanyargatjuk magunkat, koplalunk, a heti edzések számát megkétszerezzük, és kopogó szemmel kísérjük figyelemmel a sikeres motiváló videókat a közösségi médiában, amelyek hatására szinte már érezzük is, hogy könnyebbé váltunk.
Az életmódváltás ezzel szemben egy tudatosabb, hosszabb távú elkötelezettséget jelent egy egészségesebb, fenntarthatóbb és valóban betartható életforma mellett. Ilyenkor az ember vállalja, hogy akár élete végéig – de legalábbis hosszú éveken át – másként fog étkezni, új szokásokat épít be a napi rutinjába, rendszeresen mozog, és fokozatosan kiiktatja az ártalmas, hizlaló dolgokat – helyet adva a táplálóbb, egészséges ételeknek.
Egy dologban azonban mindkettő közös: bizonyos szabályok betartását igénylik, ha valóban el szeretnénk érni a testsúlycsökkentésre irányuló céljainkat. Ám hiába a sok szuper recept, a radikális megszorítás vagy az egészséges életmódra való áttérés, sem az életmódváltás, sem a fogyókúra nem hoz eredményt, ha néhány apró esti szokást figyelmen kívül hagyunk.
Galériánkban mutatjuk, milyen apró szokásokkal ronthatod el a diétádat este!
Az ÉVA Magazin írása.
