7 mindennapi szokás, ami hosszú távon csökkentheti a rák kockázatát

A rák ma is az egyik legrettegettebb és legkeményebb betegség, mégis sokan hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy kialakulása kizárólag a sors, a genetikai adottságok vagy a szerencse kérdése. Ez azonban egyáltalán nem így van, hiszen egyre több kutatás lát napvilágot, melyek azt bizonyítják, hogy a mindennapi életmódunk, a napi rutinunk vagy az egészséges szokásaink legalább annyira szerepet játszanak a megelőzésében, mint a génjeink. A jó hír pedig az, hogy az apró és tudatos döntéseink hosszú távon tényleg valódi különbséget jelenthetnek az egészségünk szempontjából. Éppen ezért kulcsfontosságú odafigyelni arra, hogy miből mennyit eszünk, milyen életet élünk, mennyi időt töltünk az aktív mozgással, mi jellemzi az alvási szokásainkat, és hogy mennyi stresszt engedünk be a mindennapjainkba.

A modern élet rohanó tempója mellett nem könnyű lépést tartani – sem a világgal, sem saját elvárásainkkal. Nehéz mindig odafigyelni arra, hogy ne essünk a gyorsételek csapdájába, hogy minden nap meglegyen a nyolc óra alvás, hogy az ülőmunkát néha megtörjük egy kis mozgással vagy sétával, és közben valahogy ne legyünk folyton idegesek, stresszesek vagy megfelelési kényszer alatt. Ezek azok a tényezők, melyek észrevétlenül is gyengítik a szervezet védekezőképességét.

forrás: Unsplash/Marcko Duarte

A titok az apró, következetes lépésekben rejlik

Éppen ezért, senki sem várja el tőlünk, hogy egyik napról a másikra tökéletesen egészségtudatosakká váljunk vagy éppen soha ne „bűnözzünk” egy kicsit. A titok abban rejlik, hogy apró, következetes lépésekben kell haladni, és nem szabad mindent azonnal megváltoztatni. A rákmegelőzés nem egyetlen drasztikus döntésen vagy megszorításon múlik, hanem egy életstíluson, amit napról napra építünk ki, szépen, fokozatosan. Nem kell lemondani mindenről, amit szeretünk, de érdemes megtalálni az egyensúlyt az étkezés, a mozgás és a mentális jóllét mezsgyéjén. Ha pedig minden nap csak egy picivel többet teszel magadért és az egészségedért, nemcsak a rák kialakulásának esélyét csökkentheted, hanem energiával turbózhatod fel a szervezetedet, hogy a mindennapoknak jobb közérzettel, könnyebben és egészségesebben indulj neki.

Galériánkban mutatjuk azokat az egyszerű szokásokat, amik szakértők szerint hosszútávon valóban védelmet jelenthetnek a testednek a rákos megbetegedések ellen!

Az ÉVA Magazin írása.