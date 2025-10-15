Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Egészség
  3. Táplálkozás

Varázsold az ősz hangulatát a tányérodra! 7 őszi élelmiszer, ami októberben szinte kötelező

#egészségem
#testem
#őszi ételek
#szuperélelmiszerek
Hegedűs Henriett
Mutasd a cikkeit
Egészség, Táplálkozás
Utoljára frissült: 2025. október 15. 13:14

Forrás: Unsplash/Dmytro Bukhantsov

őszi élelmiszerek
A nap cikke

7 gyógyszer, amit a szavatossági idő után életveszélyes lehet felhasználni

Ezeket inkább sose szedd be, ha már lejárt a szavatossági idő! Az alábbi folyamatok zajlódnak le ugyanis bennük.

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 15.: a Bikáknak véletlen botlás okozhat fejfájást, a Szüzeknek érdemes kompromisszumot kötniük

A hét közepén sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!

Olvasd el!

6 frizura, ami minden arcformához tökéletesen passzol: ezek a fodrászok tippjei 2025-re

Ha egyetlen dolog van, ami azonnal képes megváltoztatni a kisugárzásodat, akkor az a hajad.

Olvasd el!

Michael J. Fox hosszú idő után először szólalt meg gyógyíthatatlan betegségéről, és arról, hogyan szeretne meghalni

Michael J. Fox ismét őszintén beszélt élete legnagyobb harcáról, a Parkinson-kórral való több mint harmincéves küzdelméről, valamint arról, hogyan viszonyul saját halandóságához.

Olvasd el!

Ed Gein sztorija nem az első – 7 sorozatgyilkos, aki előtte tartotta rettegésben a világot

Ed Gein neve a horror szinonimája lett, de a gonosz története sokkal régebbi, amit most a Netflix is elénk tárt egy minisorozat erejéig.

Olvasd el!

7 sztár, akinek karrierjét egy másik híresség tette tönkre - Sokszor szándékosan

Az alábbi hírességek közül sokan már sosem tudták visszaépíteni karrierjüket.

Facebook
Twitter
Pinterest
Ahogyan nem telhet el az ősz bizonyos ikonikus ízek és különleges programok nélkül, úgy nem hiányozhat néhány klasszikus élelmiszer az őszi tányérunkról sem. Októberben tele a piac és az élelmiszerboltok polcai illatos, vitamindús szezonális élelmiszerekkel, amelyek nemcsak a hangulatunknak tesznek jót, hanem az immunrendszerünk egészségét is támogatják. Almától a sütőtökig, szőlőtől a gesztenyéig, minden falatban ott lapul az ősz esszenciája. Mutatjuk azokat a finomságokat, amelyek most szinte kötelezőek a tányérodon!

Ha van egy évszak, amit az ízekről és kulináris kincsekről lehetne leginkább felismerni, az kétségkívül az ősz. Már csak kimondani is elég, és rögtön beugrik a szőlő vagy a gesztenye – olyan alapanyagok, amelyek nélkül egyszerűen nem teljes az évnek ez a varázslatos szakasza. És talán nincs is olyan hónap, amely ennyire beazonosítható lenne az asztalra kerülő szezonális finomságairól, mint a szeptember és az október.

Őszi finomságok az egészség megőrzéséért

Az ősz egyet jelent a bekuckózással és az első hűvös kinti programokkal, és az ember valahogy ösztönösen vágyik ilyenkor rá, hogy otthon melegséget, és az évszak hagyományos ételeit viszont lássa. És mennyi szuper lehetőségünk van erre! A boltok polcain megjelennek a klasszikus őszi ízek és szezonális kincsek, melyek egytől egyik támogatják az egészségünket, és erősítik szervezetünk védekezőképességét a betegségekkel, vírusokkal és baktériumokkal szemben. Erre a természetes támogatásra pedig igen nagy szükségünk van – főleg ebben az időszakban, amikor megnövekszik a náthás megbetegedések és megfázásos esetek száma.

Kép
forrás: Unsplash/Anna Keibalo

Az őszi vitaminbombák tele vannak A-, C- és E-vitaminnal, amelyek erősítik az immunrendszert és segítenek felvenni a harcot a megfázásos időszak kihívásaival. Nem hiányoznak belőlük természetesen a B-vitaminok sem, amelyek támogatják az idegrendszert és hozzájárulnak a jó közérzethez és az alaphangulatunkhoz még a borongósabb napokon is. Ásványi anyagokban – például káliumban, magnéziumban és vasban – szintén bővelkednek, amelyek nélkülözhetetlenek a sejtek, az izmok és a keringés egészséges működéséhez. És ne felejtsük az antioxidánsokat sem, melyekre most is számíthatunk a sejtvédelem kapcsán.

Galériánkból máris megtudhatod, melyek a legklasszikusabb őszi gyümölcsök, zöldségek és élelmiszerek, amelyek minden konyhában helyet kell, hogy kapjanak az őszi hónapokban!

Galéria / 7 kép

7 szuperélelmiszer az ősz konyhájából

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az ÉVA Magazin írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Kép
Életmód

Ed Gein sztorija nem az első – 7 sorozatgyilkos, aki előtte tartotta rettegésben a világot

Ed Gein neve a horror szinonimája lett, de a gonosz története sokkal régebbi, amit most a Netflix is elénk tárt egy minisorozat erejéig.

Kép
Megjelent a JOY

Megjelent a JOY őszi lapszáma, tele kuponokkal - Címlapon az olimpikon vívó, Szűcs Luca

Az őszi lapszámban rengeteg érdekes anyagot találsz, ráadásul, ha kedvezményesen vásárolnál, vár rád egy csomó JOY-napok kupon is!

Kép
Életmód

6 zseniális őszi program, amit mindenképp írj fel a bakancslistádra

Az ősz a lelassulás, a befelé fordulás és az új élmények időszaka, mi pedig adunk is neked pár szuper tippet ehhez!

Kép
Szépség

Így lesz egészséges a körmöd a sok gél lakk után: profi tippek manikűrösöktől

A gyakori gél lakkozás után a körmeid könnyen elvékonyodnak, töredeznek és fénytelenek is tudnak lenni. De ne aggódj: profi manikűrösök osztják meg a leghatékonyabb regeneráló tippeket, amelyekkel visszanyerheted a körmeid egészségét és természetes ragyogását.

Kép
Sztárok

Nagy múltú divatmárkában vásárolt tulajdonrészt Görög Zita

Új fejezet kezdődik Magyarország egyik legrégebbi és legnagyobb farmer divatmárkájának az életében: Görög Zita, modell és színésznő üzletrészt vásárolt a divatcégben, és ezzel hivatalosan is csatlakozik a Devergo családhoz.

Kép
Sztárok

„Reese Witherspoon gonosz!" - Dolgozók elárulták, melyik sztárral volt a legszörnyűbb élményük

Egy Reddit-felhasználó, lissie34 nemrég tette fel a kérdést, hogy„Ki volt a legrosszabb híresség, akivel valaha találkoztál, és miért?”