Varázsold az ősz hangulatát a tányérodra! 7 őszi élelmiszer, ami októberben szinte kötelező

Ha van egy évszak, amit az ízekről és kulináris kincsekről lehetne leginkább felismerni, az kétségkívül az ősz. Már csak kimondani is elég, és rögtön beugrik a szőlő vagy a gesztenye – olyan alapanyagok, amelyek nélkül egyszerűen nem teljes az évnek ez a varázslatos szakasza. És talán nincs is olyan hónap, amely ennyire beazonosítható lenne az asztalra kerülő szezonális finomságairól, mint a szeptember és az október.
Őszi finomságok az egészség megőrzéséért
Az ősz egyet jelent a bekuckózással és az első hűvös kinti programokkal, és az ember valahogy ösztönösen vágyik ilyenkor rá, hogy otthon melegséget, és az évszak hagyományos ételeit viszont lássa. És mennyi szuper lehetőségünk van erre! A boltok polcain megjelennek a klasszikus őszi ízek és szezonális kincsek, melyek egytől egyik támogatják az egészségünket, és erősítik szervezetünk védekezőképességét a betegségekkel, vírusokkal és baktériumokkal szemben. Erre a természetes támogatásra pedig igen nagy szükségünk van – főleg ebben az időszakban, amikor megnövekszik a náthás megbetegedések és megfázásos esetek száma.
Az őszi vitaminbombák tele vannak A-, C- és E-vitaminnal, amelyek erősítik az immunrendszert és segítenek felvenni a harcot a megfázásos időszak kihívásaival. Nem hiányoznak belőlük természetesen a B-vitaminok sem, amelyek támogatják az idegrendszert és hozzájárulnak a jó közérzethez és az alaphangulatunkhoz még a borongósabb napokon is. Ásványi anyagokban – például káliumban, magnéziumban és vasban – szintén bővelkednek, amelyek nélkülözhetetlenek a sejtek, az izmok és a keringés egészséges működéséhez. És ne felejtsük az antioxidánsokat sem, melyekre most is számíthatunk a sejtvédelem kapcsán.
Galériánkból máris megtudhatod, melyek a legklasszikusabb őszi gyümölcsök, zöldségek és élelmiszerek, amelyek minden konyhában helyet kell, hogy kapjanak az őszi hónapokban!
Az ÉVA Magazin írása.
