7 őszi étel, amivel visszanyerheted az energiádat – És még finom is!

Az őszi-téli időszakban a hidegre forduló időjárás, az egyre több órán át tartó sötétség, a kevesebb napfény sokaknál okoz fáradékonyságot, levertséget és gyakran jár együtt azzal a jól ismert délutáni mélyponttal, amikor hirtelen semmihez sincs kedvünk. Ilyenkor sem a koffein, sem az energiaital nem segít. A tartós energia titka ugyanis nem a stimulánsokban rejlik, hanem a tudatos ételválasztásban, ami garantálja a stabil vércukorszintet, a kiegyensúlyozott hormonműködést, emellett pedig hosszan tartó jóllakottságot biztosít.
Az energizáló étrend alappillérei
Egy energiaszintet támogató étrend tudatosan felépített ritmust követ, melyben a tápanyagokban gazdag reggelinek, ebédnek és a könnyű vacsorának egyaránt fontos szerepe van. A reggelt érdemes egy fehérjében és rostban gazdag étkezéssel indítani – például sonkás-gombás rántottával, ami mellé jöhet egy szelet teljes kiőrlésű kenyér is. Semmiképpen se hagyd ki, mert egy fehérjében és rostban gazdag reggeli a nap hátralévő részét is megmentheti. Ha még ebéd előtt megéheznél, iktass be egy könnyű snacket, például egy kis adag fahéjas zabkását almával, ami lassú felszívódású szénhidrátokat biztosít. Az ebéded kövesse az ún. okostányér elvét: fél tányér zöldség és gyümölcs, egynegyed fehérje, egynegyed teljes kiőrlésű gabona, és mellé jó zsírok, tejtermékek, azaz tartalmazzon teljes értékű fehérjét (például csirkét vagy tofut), rostban gazdag szénhidrátot (mint a quinoa), szezonális sült zöldségeket és egy adag egészséges zsírt, például diót. Délután pedig, amikor rád tör a fáradtság, engedélyezz magadnak egy csésze görög joghurtot bogyós gyümölcsökkel, ami egyszerre krémes, frissítő és fehérjedús vagy egy zabpalacsintát túróval (ha pedig sósan szereted, akkor zöldségkrémmel). Ne feledd, az uzsonna lehet a titkos fegyvered a délutáni energiahiány ellen, ha jól választasz! A vacsorát érdemes könnyebbre venni, de még mindig tápanyagokban gazdag fogást választani – például egy sűrű lencsefőzeléket zabpehelyliszttel sűrítve, friss salátával kiegészítve.
Az egész napos folyadékfogyasztás legalább ilyen fontos: a víz mellett beleszámítanak a gyógyteák, a citromos víz és az olyan, vízben gazdag ételek is, mint az uborka vagy a narancs. Az ilyen étkezési struktúra nemcsak az energiaszintedet stabilizálja, hanem segít a koncentrációban, a hangulatod kiegyensúlyozásában és a teljesítményed fenntartásában is. Ne fogadd el, hogy a krónikus fáradtság, a délutáni agyi köd és a hangulat-ingadozások szükségszerű részei az őszi-téli délutánoknak! És ne az legyen számodra a megoldás, hogy újabb koffeinlökettel sokkolod a testedet, helyette próbáld ki, mit tud egy jól összeállított, komplex szénhidrátokból, teljes értékű fehérjékből, és egészséges zsírokból, na és persze megfelelő hidratálásból álló étrend! Ezek az alapjai annak, hogy a tested ne folyamatosan túlélési üzemmódban működjön.
A következő 7 étel nemcsak energiával tölt fel, de még finom is. Fogyaszd őket rendszeresen!
Az ÉVA Magazin írása.
