7 egészséges „hashajtó", ami az orvosok szerint segíti az anyagcsere működését
Forrás: Polina Zimmerman/Pexels
A neurológusok ezeket a reggeliket sosem fogyasztják: az agyat roncsolják
A reggeli az egyik legfontosabb étkezés – de nem mindegy, mit eszel ilyenkor. Egyes, elsőre ártalmatlannak tűnő reggelik valójában rontják a koncentrációt, fáradékonyságot okoznak, és hosszú távon akár az agyműködésre is negatívan hatnak. Mutatjuk, mely ételeket kerülik messziről a neurológusok.
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Mi állhat a háttérben?
A modern életmód, a stressz és a mozgásszegény mindennapok tökéletesen alkalmasak arra, hogy felborítsák a bélrendszer természetes ritmusát. Fontos megérteni, hogy a székrekedés nem csupán kellemetlenség, hanem a testünk egyértelmű jelzése, hogy valami nincs egyensúlyban a szervezetünkben.
Ilyenkor a testünkre, mint egy komplett egészre érdemes gondolni, ugyanis az anyagcsere működését több tényező befolyásolja, a táplálkozástól kezdve a hormonháztartáson át egészen a bélflóra állapotáig. Amikor ezek közül bármelyik kibillen, az eredmény gyakran makacs székrekedés, így fontos, hogy figyeljük az egész testünket, és ennek tekintetében próbáljuk meg beazonosítani a problémát.
A leggyakoribb ok a rostszegény étrend. Ugyanis az ultrafeldolgozott élelmiszerek, a fehér lisztből készült pékáruk és a cukros italok nemcsak rendkívül egészségtelenek, hanem lelassítják a bélmozgást is. Ehhez társul az elégtelen folyadékbevitel, ami miatt a vastagbél a maradék vizet is „kifacsarja” a székletből, így az keménnyé és nehezen üríthetővé válik. Az eredmény: puffadás, diszkomfort, sőt, akár aranyér is.
A mozgáshiány tovább ront a helyzeten. Az ülő életmód során a bélrendszer mozgása lelassul. Az orvosok gyakran hangsúlyozzák, hogy már napi 20-30 perc séta is serkentheti a bélmozgást, így legalább ennyit érdemes mindennap belecsempészni a rutinunkba az egészségünk érdekében. Az aktívabb életmód ráadásul csökkenti a stresszhormonok szintjét is, amelyek önmagukban is gátolhatják az emésztést.
Ezentúl a háttérben hormonális és idegrendszeri tényezők is állhatnak. A pajzsmirigy alulműködése, a menopauza vagy a krónikus stressz mind hozzájárulhatnak az anyagcsere lelassulásához. A kortizol, a stresszhormon, ha tartósan magas szinten marad, szinte „leblokkolja” a bélrendszert. Nem véletlen, hogy az irritábilis bél szindróma (IBS) egyik leggyakoribb kísérőtünete a váltakozó hasmenés és székrekedés, és amennyiben erre utaló jeleket vélünk felfedezni, mindenképpen forduljunk orvoshoz.
A bélflóra egyensúlya kulcsfontosságú. A probiotikus baktériumok ugyanis segítenek lebontani a rostokat, termelik a rövid láncú zsírsavakat, és serkentik a bélmozgást. Antibiotikum-kúrák, rossz étrend és a krónikus stressz azonban könnyen felboríthatják ezt az érzékeny rendszert, így a székrekedés nem csupán tünet, hanem az egész bél-ökoszisztéma zavarának jele is lehet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a problémával.
Az alábbiakban 7 olyan természetes hashajtót gyűjtöttünk össze, amelyek képesek felpörgetni az anyagcserét!
Az alábbiakban pedig 8 italt is hoztunk a székrekedés ellen!
Az ÉVA Magazin írása.
