6 vitamin, amit az orvosok szednek ősszel - Így nem lesznek betegek
Forrás: Unsplash
Az évszakváltás idején természetes, hogy szervezetünk nagyobb terhelésnek van kitéve. Az iskolakezdés, a munkahelyi hajtás, a hidegebb időjárás és a kevesebb napsütés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy immunrendszerünk legyengüljön.
Nem csoda, hogy ilyenkor sokan fordulnak vitaminokhoz és étrend-kiegészítőkhöz. De vajon melyek azok a készítmények, amiket tényleg érdemes beépíteni a mindennapokba?
Most 6 olyan vitamint mutatunk, amit orvosok is rendszeresen szednek ősszel, és mindenkit arra biztatnak, hogy kövessék a példájukat.
Ha valamit, ezt a pár dolgot szerezd be az otthoni patikába!
Fontos azonban, hogy mindenképp konzultálj szakemberrel, mielőtt meghatározod az adagodat, mert igenis rosszat lehet tenni egyes vitaminok túltolásával...
