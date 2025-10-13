Horoszkóp
6 vitamin, amit az orvosok szednek ősszel - Így nem lesznek betegek

#egészség
#ősz
#Betegség
#Vitamin
#joynapok
#Orvos
#Immunrendszer
Németh Cintia
Egészség, Élj egészségesen!
Utoljára frissült: 2025. október 12. 09:07

Forrás: Unsplash

6 vitamin, amit az orvosok szednek ősszel - Így nem lesznek betegek
Ahogy rövidülnek a nappalok, és hűvösebbé válik az idő, egyre többen köhögnek és tüsszögnek a buszon, a munkahelyen és a suliban, ami elég frusztráló. De vajon mivel erősítik meg magukat azok, akik a legjobban tudják, mi kell az immunrendszernek?

FIGYELEM!

2025. november 13-16. között jönnek a Joy-napok, ahol akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online, ráadásul ha MOST Early Bird akciónk keretein belül vásárolod meg kuponcsomagodat (október 14-ig), mindössze 1990 Ft-ért lehet tiéd minden kupon. Kattints és tudj meg minden részletet már most!

Az évszakváltás idején természetes, hogy szervezetünk nagyobb terhelésnek van kitéve. Az iskolakezdés, a munkahelyi hajtás, a hidegebb időjárás és a kevesebb napsütés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy immunrendszerünk legyengüljön.

Nem csoda, hogy ilyenkor sokan fordulnak vitaminokhoz és étrend-kiegészítőkhöz. De vajon melyek azok a készítmények, amiket tényleg érdemes beépíteni a mindennapokba?

Most 6 olyan vitamint mutatunk, amit orvosok is rendszeresen szednek ősszel, és mindenkit arra biztatnak, hogy kövessék a példájukat.

Ha valamit, ezt a pár dolgot szerezd be az otthoni patikába!

Fontos azonban, hogy mindenképp konzultálj szakemberrel, mielőtt meghatározod az adagodat, mert igenis rosszat lehet tenni egyes vitaminok túltolásával...

