6 őszi krémleves, ami nemcsak a tested, de a lelkedet is felmelegíti

A krémlevesek nagy kedvencek a konyhában, hiszen tényleg bárki el tudja őket készíteni. Nem kell hozzá szakácskönyvek tucatjait bújni vagy órákig recepteket böngészni az interneten, hiszen ezek a levesek pillanatok alatt elkészülnek, és nem igényelnek nagy főzőtudományt sem. Amikor pedig egyre hűvösebbé válik az idő, a szervezetünk természetes módon is vágyik a meleg, tápláló ételekre. Egy selymes krémleves nemcsak energiával lát el a nap folyamán, de finom melegsége átjárja a testet és a lelket. Ráadásul ősszel a krémlevesek alapját adó zöldségek tárháza szinte kimeríthetetlen – a természet ilyenkor kínálja bőséggel a rostban és vitaminban gazdag finomságokat. A rostok támogatják az emésztést, segítenek a jóllakottságérzet kialakításában, és stabilizálják a vércukorszintet is – ez pedig különösen hasznos, ha éppen diétázunk vagy energikusak és fittek szeretnénk maradni a borongós napokon is.
Az őszi alapanyagok igazi kincsek: gondoljunk csak például a sütőtökre, mely tele van béta-karotinnal és antioxidánsokkal, a répa C-vitaminban gazdag, a gesztenye pedig természetes módon édes, így cukor nélkül is mennyei ízt ad a levesnek. A zeller, a karfiol vagy az alma szintén jól illik az őszi ízvilágba, és remekül kombinálhatók fűszerekkel – például gyömbérrel, szerecsendióval vagy egy csipet fahéjjal. A krémlevesek tökéletesen beilleszthetők egy egészségtudatos étrendbe, nincs bennük felesleges zsír vagy cukor, esetleg üres kalória, viszont laktatók és sokoldalúan variálhatók – egy kis joghurttal, pirított magvakkal vagy ropogós kenyérkockákkal könnyedén feldobhatók.
Galériánkban mutatjuk a legfinomabb őszi krémleveseket, melyek nélkül nem lenne teljes a szezon!
Az ÉVA Magazin írása.
