5 tünet, ami arra utal, hogy a tested súlyos B12-hiányban szenved
Hiánya alattomosan alakul ki, és sokszor éveken át lappang, mire komolyabb panaszokat okoz. A legtöbben fáradtságra, stresszre vagy alacsony vérnyomásra fogják a tüneteket, pedig valójában a szervezet segélykiáltásáról van szó. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a B12-hiány nem egyik napról a másikra alakul ki, de ha nem kezelik, maradandó idegrendszeri károsodást is okozhat. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalod, érdemes laborvizsgálattal ellenőriztetni a vitamin szintjét, és orvossal egyeztetve megkezdeni a pótlást. Néha egy apró vitaminhiány mögött nagy változások húzódnak, de időben felismerve visszafordítható a folyamat.
A következő válogatásban egy kis segítség gyanánt, összeszedtünk öt gyakori jelet, ami arra utal, hogy testednek sürgősen több B12-vitaminra van szüksége.
Lássuk!
