Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Egészség

5 tünet, ami arra utal, hogy a tested súlyos B12-hiányban szenved

#Jelek
#Vitamin
#Tünet
#hiány
#B12-vitaminhiány
#b12
Kamilla
Egészség
Utoljára frissült: 2025. október 17. 10:22

Forrás: gettyimages

B12
A nap cikke

Napi horoszkóp október 18.: az Oroszlánok kissé túlvállalják magukat, a Skoripók rátermettségüket bizonyíthatják

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

EZ a hajszín lesz az ősz legnagyobb dobása: 6 változat, ha ki akarod próbálni

Ideje a merészebb színek felé kacsintgatni, ugyanis idén ősszel irtó trendi lesz!

Olvasd el!

TOP10 őszi manikűrtrend, amivel nem foghatsz mellé a következő hónapokban

Tanácstalan vagy a nyári körömminták után? Adunk néhány ötletet a tökéletes őszi manikűrhöz.

Olvasd el!

10 ikonikus filmjelenet, amit a színészek valójában utáltak leforgatni

Ezeket a filmjeleneteket egy kicsit sem élvezték a színészek, és nem véletlenül!

Olvasd el!

Ezért ne tedd ki soha éjszakára az ételt a teraszra - Hiába van hideg!

Több okból kifolyólag sem ajánlják a szakértők.

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 17.: az Oroszlánok sikeresen jöhetnek ki egy bizonyos helyzetből, a Skorpiók régi tervüket valósíthatják meg

A hét utolsó munkanapja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Facebook
Twitter
Pinterest
A B12-vitamin a szervezet egyik legfontosabb tápanyaga: nélkülözhetetlen az idegrendszer működéséhez, a vérképzéshez és az energiatermeléshez.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Hogyan szedd a magnéziumot, hogy valóban hasson? Amit a legtöbben rosszul tudnak

FIGYELEM!

2025. november 13-16. között jönnek a Joy-napok, az ősz legnagyobb kuponarzenálja, ahol szokás szerint bevásárolhatsz a legjobb árakon. Akár 50%-os kedvezményre is szert tehetsz, több mint 1000 üzletben és online beválthatod őket, és tényleg minden kategóriában találhatsz egy jó kupont (természetesen vitaminra is). Kattints és tudj meg minden részletet már most!

Hiánya alattomosan alakul ki, és sokszor éveken át lappang, mire komolyabb panaszokat okoz. A legtöbben fáradtságra, stresszre vagy alacsony vérnyomásra fogják a tüneteket, pedig valójában a szervezet segélykiáltásáról van szó. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a B12-hiány nem egyik napról a másikra alakul ki, de ha nem kezelik, maradandó idegrendszeri károsodást is okozhat. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalod, érdemes laborvizsgálattal ellenőriztetni a vitamin szintjét, és orvossal egyeztetve megkezdeni a pótlást. Néha egy apró vitaminhiány mögött nagy változások húzódnak, de időben felismerve visszafordítható a folyamat.

A következő válogatásban egy kis segítség gyanánt, összeszedtünk öt gyakori jelet, ami arra utal, hogy testednek sürgősen több B12-vitaminra van szüksége.

Lássuk!

Galéria / 5 kép

5 tünet, ami arra utal, hogy a tested súlyos B12-hiányban szenved

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Divat

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Szépség

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Divat

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Divat

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 19.: az Ikreknek érdemes nyitottabban gondolkodniuk, a Nyilasoknak váratlan akadály kerül az útjukba

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Kép
Önismeret

Melyik ásvány illik hozzád születési hónapod szerint?

Az ember mindig is hitt abban, hogy a természetben ott rejlik valami több: egyfajta finom energia, ami hatással van ránk, ha elég figyelmesen fordulunk felé. Az ásványok és drágakövek évszázadok óta hordoznak jelentést, történetet és hitet. Születési hónapod szerint bizonyos ásványok különleges hatással vannak rád. Vajon neked mi a szerencsehozó ásványod?

Kép
Szépség

TOP10 őszi manikűrtrend, amivel nem foghatsz mellé a következő hónapokban

Tanácstalan vagy a nyári körömminták után? Adunk néhány ötletet a tökéletes őszi manikűrhöz.

Kép
Életmód

Ezért ne tedd ki soha éjszakára az ételt a teraszra - Hiába van hideg!

Több okból kifolyólag sem ajánlják a szakértők.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 18.: az Oroszlánok kissé túlvállalják magukat, a Skoripók rátermettségüket bizonyíthatják

A hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a pénteki horoszkópot!

Kép
Sztárok

10 ikonikus filmjelenet, amit a színészek valójában utáltak leforgatni

Ezeket a filmjeleneteket egy kicsit sem élvezték a színészek, és nem véletlenül!