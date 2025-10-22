Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Egészség
  3. Élj egészségesen!

11 árulkodó jel, ami arra utal, azonnal szemüvegre van szükséged

#szemüveg
#Szem
#jel
#szemvizsgálat
#látásvizsgálat
Dóri
Egészség, Élj egészségesen!
Utoljára frissült: 2025. október 22. 09:17

Forrás: nortonrsx/Getty Images

szemüveg
A nap cikke

Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól

Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Olvasd el!

Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket

A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!

Olvasd el!

Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk

A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!

Olvasd el!

Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt

Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!

Olvasd el!

4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye

Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!

Olvasd el!

Ezek a legnagyobb green flag-ek egy kapcsolat elején a szakértők szerint

Jó-jó, tudjuk, hogy mindenki a red flag-eket, vagyis a legrosszabb tulajdonságokat szereti először kiszűrni a partnerében, de azért ne felejts el odafigyelni ezek ellenkezőjére sem! Legalább olyan fontosak ugyanis a kis zöld zászlócskák, mint a pirosak!

Facebook
Twitter
Pinterest
Igen, tudjuk, senki sem szeret vizsgálatokra járni, de ha az alábbi tünetek közül AKÁRMELYIKET is észreveszed magadhoz, csekkolj be szemészhez vagy optometristához!

Évtizedekkel ezelőtt nem volt divat szemüveget hordani, ráadásul sajnos sokakat gúnyoltak is miatta, de mára szerencsére fordult a kocka, sőt, mostanra kifejezetten trendivé vált a viselete, vannak, akik akkor is beszereznek egyet, ha valójában nincsenek látásproblémáik – ez azonban bármikor változhat!

Éppen ezért NAGYON fontos, hogy odafigyelj a red flagekre, melyek arra utalnak, hogy ideje szemész vagy optometrista szakemberhez fordulnod. Azt mondják, kétévente ajánlott becsekkolni látásvizsgálatra, de ha BÁRMELYIK tünetet tapasztalod magadon a most következőek közül, akkor egy percet se várj a bejelentkezésre!

11 árulkodó jel, ami arra utal, azonnal szemüvegre van szükséged

  1. Nehézséget okoz számodra a közeli tárgyakra, betűkre való fókuszálás, például olvasás közben
  2. Azon kapod magad, hogy távolabb tartod magadtól a tárgyakat az apró betűs rész elolvasásához
  3. Nehézséget okoz a vezetés éjszaka, sötétedés után
  4. Hunyorítasz, mikor a távolban lévő tárgyakat, betűket nézed
  5. Kettős látást tapasztalsz
  6. Állandóan hunyorogsz, pislogsz, hogy tisztábban láss dolgokat
  7. Homályos a látásod
  8. Gyakran fáj a fejed, különösen a szemeid körül, vagy a homlokod környékén
  9. Fénygyűrűket látsz fényforrások, például lámpák, fényszórók körül
  10. Nehézséget okoz, mikor fókuszált váltasz közeli és távoli tárgyak között
  11. Rendszeresen megerőlteted a szemeid, amelyek elfáradnak, fájnak emiatt

És zárásképpen hadd osszunk meg veled egy jó hírt: november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. Az Optic World és az Optic World Exclusive üzleteiben például 25% kedvezménnyel szerezheted be a szemüvegedet, kontaklencsédet! Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a Joy-napok alatt!

November 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja!
forrás: JOY
November 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja!

Eleged van a szemed alatti sötét karikákból? Segítünk eltüntetni őket!

Galéria / 5 kép

5 módszer a szem alatti karikák halványítására

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak

Minden nő sima, ragyogó és fiatalos bőrt szeretne. Az öregedéssel azonban a bőr természetes hialuronsav-tartalma csökken...

Életmód

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Divat

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Életmód

Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”

Azt gondolnánk, hogy a mellrák nem érinti a fiatal nőket, és csak 40 felett kell kiemelten foglalkozni ezzel. A valóság ...

Szépség

Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok

Ősz a megújulás időszaka, ilyenkor érdemes a sminkeket is átszelektálni és beszerezni a legfrissebb darabokat!

Életmód

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Életmód

Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben

Őszintén? Én sosem voltam az a típus, aki élvezi a takarítást.

Sztárok

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Életmód

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Önismeret

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
Kép
Szépség

A koreai nők titkos rutinja, amitől 40 felett is porcelán az arcuk

Ismerd meg a legendás 10 lépéses koreai bőrápolási rutint, amely a tisztítástól a hidratálásig minden lépésben a ragyogó, porcelánbőr titkát rejti.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk

A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!

Kép
Életmód

Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól

Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.

Kép
Szerelem

7 titok, amit nem tudtál a csiklóról - Idősebb korban sem veszít érzékenységéből

A női test egyik legrejtélyesebb része évszázadokon át tabunak számított, és sokáig még az orvostudomány sem fordított elég figyelmet rá. Pedig a csikló nagyon fontos szerepet tölt be!

Kép
Életmód

10 remek történelmi utalás a Forrest Gumpból

Tom Hanks nagyszerű alakítása mellett a filmnek kifejezetten nagy erősségei a történelmi pillanatok, olykor más kontextusba helyezve.

Kép
Green Stiletto

4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye

Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!