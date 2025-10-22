Évtizedekkel ezelőtt nem volt divat szemüveget hordani, ráadásul sajnos sokakat gúnyoltak is miatta, de mára szerencsére fordult a kocka, sőt, mostanra kifejezetten trendivé vált a viselete, vannak, akik akkor is beszereznek egyet, ha valójában nincsenek látásproblémáik – ez azonban bármikor változhat!

Éppen ezért NAGYON fontos, hogy odafigyelj a red flagekre, melyek arra utalnak, hogy ideje szemész vagy optometrista szakemberhez fordulnod. Azt mondják, kétévente ajánlott becsekkolni látásvizsgálatra, de ha BÁRMELYIK tünetet tapasztalod magadon a most következőek közül, akkor egy percet se várj a bejelentkezésre!

11 árulkodó jel, ami arra utal, azonnal szemüvegre van szükséged Nehézséget okoz számodra a közeli tárgyakra, betűkre való fókuszálás, például olvasás közben Azon kapod magad, hogy távolabb tartod magadtól a tárgyakat az apró betűs rész elolvasásához Nehézséget okoz a vezetés éjszaka, sötétedés után Hunyorítasz, mikor a távolban lévő tárgyakat, betűket nézed Kettős látást tapasztalsz Állandóan hunyorogsz, pislogsz, hogy tisztábban láss dolgokat Homályos a látásod Gyakran fáj a fejed, különösen a szemeid körül, vagy a homlokod környékén Fénygyűrűket látsz fényforrások, például lámpák, fényszórók körül Nehézséget okoz, mikor fókuszált váltasz közeli és távoli tárgyak között Rendszeresen megerőlteted a szemeid, amelyek elfáradnak, fájnak emiatt

És zárásképpen hadd osszunk meg veled egy jó hírt: november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. Az Optic World és az Optic World Exclusive üzleteiben például 25% kedvezménnyel szerezheted be a szemüvegedet, kontaklencsédet! Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a Joy-napok alatt!

forrás: JOY November 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja!

Eleged van a szemed alatti sötét karikákból? Segítünk eltüntetni őket!

Galéria / 5 kép 5 módszer a szem alatti karikák halványítására Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria