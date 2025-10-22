Promóciók
11 árulkodó jel, ami arra utal, azonnal szemüvegre van szükséged
Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól
Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 21.: az Ikrek elvakultan küzdenek az általuk kitűzött cél eléréséért, a Szüzek az átlagnál nehezebb feladatban bizonyíthatják rátermettségüket
A mai nap is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk
A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!
Íme az ősz 4 legdivatosabb kabátja 20 ezer Ft alatt
Ki mondta, hogy mélyen a zsebedbe kell nyúlni a trendi darabokért!? Mi most bebizonyítjuk, hogy ez nem igaz!
4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye
Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!
Ezek a legnagyobb green flag-ek egy kapcsolat elején a szakértők szerint
Jó-jó, tudjuk, hogy mindenki a red flag-eket, vagyis a legrosszabb tulajdonságokat szereti először kiszűrni a partnerében, de azért ne felejts el odafigyelni ezek ellenkezőjére sem! Legalább olyan fontosak ugyanis a kis zöld zászlócskák, mint a pirosak!
Évtizedekkel ezelőtt nem volt divat szemüveget hordani, ráadásul sajnos sokakat gúnyoltak is miatta, de mára szerencsére fordult a kocka, sőt, mostanra kifejezetten trendivé vált a viselete, vannak, akik akkor is beszereznek egyet, ha valójában nincsenek látásproblémáik – ez azonban bármikor változhat!
Éppen ezért NAGYON fontos, hogy odafigyelj a red flagekre, melyek arra utalnak, hogy ideje szemész vagy optometrista szakemberhez fordulnod. Azt mondják, kétévente ajánlott becsekkolni látásvizsgálatra, de ha BÁRMELYIK tünetet tapasztalod magadon a most következőek közül, akkor egy percet se várj a bejelentkezésre!
11 árulkodó jel, ami arra utal, azonnal szemüvegre van szükséged
- Nehézséget okoz számodra a közeli tárgyakra, betűkre való fókuszálás, például olvasás közben
- Azon kapod magad, hogy távolabb tartod magadtól a tárgyakat az apró betűs rész elolvasásához
- Nehézséget okoz a vezetés éjszaka, sötétedés után
- Hunyorítasz, mikor a távolban lévő tárgyakat, betűket nézed
- Kettős látást tapasztalsz
- Állandóan hunyorogsz, pislogsz, hogy tisztábban láss dolgokat
- Homályos a látásod
- Gyakran fáj a fejed, különösen a szemeid körül, vagy a homlokod környékén
- Fénygyűrűket látsz fényforrások, például lámpák, fényszórók körül
- Nehézséget okoz, mikor fókuszált váltasz közeli és távoli tárgyak között
- Rendszeresen megerőlteted a szemeid, amelyek elfáradnak, fájnak emiatt
És zárásképpen hadd osszunk meg veled egy jó hírt: november 13-16. között jönnek a JOY-napok, az ősz kedvenc kuponarzenálja! Ahogy azt már megszokhattad, sokszínű kuponkínálattal várunk, és akár 50% kedvezményt válthatsz be több mint 1000 üzletben és online. Az Optic World és az Optic World Exclusive üzleteiben például 25% kedvezménnyel szerezheted be a szemüvegedet, kontaklencsédet! Töltsd le a JOY Hungary applikációját, böngészd a kuponokat, és írd fel már most, mi az, amit biztosan beszerzel akciósan a Joy-napok alatt!
Eleged van a szemed alatti sötét karikákból? Segítünk eltüntetni őket!
