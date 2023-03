Megszakad a szívünk: Ed Sheeran feleségét rákkal diagnosztizálták

második gyermeke 2022. júniusában született meg, a színész viszont jó ideje eltűnt a közösségi médiából. Sokan úgy gondolták, egyszerűen csak élvezi, hogy kétgyermekes apává vált és minden erejével családjára koncentrál. Ez minden bizonnyal így is történt, azt viszont kevesen tudták, hogy mennyire nehéz időszakon mentetek keresztül.

A 32 éves énekes most először mesélt róla, hogy feleségénél, Cherrynél rákot diagnosztizáltak. egy hosszú Instagram bejegyzésben fejtette ki, hogy élete legnehezebb időszakán van túl. Amikor Cherry második babájukkal volt várandós, daganatot találtak nála, aminek kezelését csak a szülés után kezdhették el az orvosok.

arról is őszintén vallott, hogy tavaly komoly mentális problémákkal küzdött, részben felesége egészségügyi problémái miatt, másrészt nehezen tudta feldolgozni barátja, Jamal Edwards elvesztését. Jamal Edwards 2022. februárjában tragikus hirtelenséggel hunyt el drogtúladagolásban.

hatodik stúdióalbumát is személyes tragédiái, depressziója inspirálta!

Egy hónap leforgása alatt történt, hogy a várandós feleségemmel közölték, hogy daganata van, amit a szülésig nem tudnak kezelni, valamint a legjobb barátom, Jamal hirtelen elhunyt. Megküzdöttem a félelemmel, a depresszióval, és a szorongással. Úgy éreztem megfulladok, süllyedek, fejjel lefelé...és bár próbálok felnézni, de nem jutok levegőhöz. - írta Sheeran

ezzel a bejegyzéssel a visszatérését is bejelentette és arra is utal, hogy most már kezdenek rendeződni a dolgok.

Ezt olvastad már?

Galéria / 8 kép Hírességek, akik szorongással, pánikbetegséggel küzdenek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria