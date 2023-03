Szívszaggató! Ed Sheeran könnyeivel küszködve mesél felesége betegségéről és barátja haláláról

Május elején érkezik a The Sum Of It All című dokumentumsorozat a Disney+-ra, ami életét mutatja majd be. A 32 éves énekes sztárság felé vezető útját követheti majd nyomon a közönség, ami nem csak mókával és vidám pillanatokkal van kikövezve. A sorozatnak megérkezett az előzetese, ami már az elején érezteti, hogy nem sokan hittek abban, hogy Edből valaha popsztár lehet. Az ilyen kezdet pedig senkinek sem könnyű...

Az énekes arról is mesél, hogyan találkozott Jamal Edwardsszal, aki hozzásegítette ahhoz, hogy világhírű legyen. A férfi tragikus halálát nagyon nehezen dolgozta fel a sztár, ugyanis a 31 éves Jamal szíve épp akkor állt le váratlanul, amikor nek más démonokkal is meg kellett küzdenie.



Épp embert próbáló időszakon ment keresztül, ugyanis feleségénél, Cherrynél rákot diagnosztizáltak, miközben második babájukkal volt várandós. Mindez mentális problémákhoz vezetett az énekesnél, amin az sem segített, hogy munkafronton sosem volt megállás számára. Az előzetesben el is hangzik egy ponton, hogy nem volt ideje feldolgozni a vele történteket. Az egyik legszívszaggatóbb pillanat másfél perc környékén jön el, amikor Ed sírásban tör ki, miközben a turnébuszban utazik.







„Jamal volt az, aki segített a legnagyobb neveknek elindulni, és aztán általa én is egyre sikeresebb lettem... Minden jobb lett, amikor Cherry az életem részévé vált. Aztán összeházasodtunk, apává váltam, két gyerekünk született, elértük a csúcsot. Aztán Cherry egészsége nagyon megromlott, a legjobb barátom, Jamal meghalt...”

A klip vidámabb pillanatokkal ér véget: Ed épp a szülinapját ünnepli és az is kiderül, hogy legújabb, március végén megjelenő kislemezét néhai barátja, Jamal tiszteletére készült.

