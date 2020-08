Milyen kutyakaki-gyűjtő zacskóval teszed a legjobbat a környezetnek?

Hogyha lelkiismeretesen összeszedjük a kutyánk által hátrahagyott kis csomagokat, az napi 3-4 zacskót jelent, vagyis hetente 28-at, ami kicsivel több, mint egy teljes guriga. Ez egy meglepően nagy mennyiség, ami elég idegesítő, különösen ha egyébként ódzkodni szoktunk az egyszer használatos műanyagtól.

Sajnos a nejlon kutyakaki-gyűjtő zacskók annyira olcsók és elterjedtek, hogy még a környezettudatos gazdik is inkább ezeket választják. Csak az Egyesült Államokban nagyjából 63.4 millió kutyás háztartás van, úgyhogy elképzelhetjük, mennyi műanyagot jelenthet ez éves szinten (a szerves hulladék is megdöbbentő adatokat mutat: évente 10,5 millió tonna kutyakakit dobnak ki az USA-ban).

Hosszú évekig elég szegényes volt a környezettudatos gazdik eszköztára. Egyesek már meglévő bevásárlózacskókat használtak, ami ötletes, de végül is ugyanúgy műanyagot jelent. A bátrabbak karton- és újságpapírral próbálkoztak, az igazán elvetemültek néha a zsebkendőjüket is bevetették. A legelkeseredettebb személyes próbálkozásom a két gallyal való piszkálás volt (nem ajánlanám senkinek).

Aztán szerencsére megjelentek a piacon a lebomló kutyakaki-gyűjtő zacskók.

Mit is kell tudni ezekről a zacskókról?

Először is az árukat. Ha nem gurigánként vagy csomagonként nézzük, egyetlen biozacskó egy műanyag zacskó árának nagyjából a tízszeresébe kerül. Másodszor pedig azt, hogy nem minden lebomlóként reklámozott zacskó tényleg az. Definíció szerint az az anyag számít lebomlónak, amely a használattól számított egy éven belül természetes alkotóelemeire esik szét. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a legtöbb zacskó oxo-lebomló, vagyis olyan műanyag, ami a benne lévő katalizátorok (általában fémsó) hatására lassan mikroműanyaggá, apró részecskékké válik. Tehát ugyanúgy műanyag marad, csak olyan kicsi lesz, hogy szabad szemmel nem lesz látható. Vagyis ugyanúgy káros a környezetre, mintha egy méretes zacskó lenne.

Sajnos azt is tudni kell, hogy a valóban környezetbarát zacskók is csak bizonyos körülmények között bomlanak le. Ezeket azonban sajnos csak a hivatalos komposztálólétesítmények tudják biztosítani. Egy egyszerű szemétlerakó azért nem jó, mert ott a zacskó nem kapna elég oxigént, egy kerti komposztáló pedig azért nem, mert sosem lenne elég meleg ahhoz, hogy elpusztítsa a kutyakakiban lévő kórokozókat. Tehát azt is mondhatjuk, hogy elég alacsony az esélye annak, hogy egy biozacskó tényleg lebomlik.

De ettől még mindig jobb választás, mint egy egyszer használatos műanyag.

Hogyha az előbb említett nehézségek ellenére szeretnél lebomló kutyakaki-gyűjtő zacskókat vásárolni, kattints a galériánkra!

