A világ egyik legszexisebbnek tartott sztárja eddigi szerepeiben mindig nagy hangsúlyt fektettek a készítők a lenyűgöző izmaira és vad kisugárzására. Ám legújabb szerepével szó szerint 180 fokos fordulatot vett, amellyel az egész világot meglepte. Momoa ugyanis Fagyoskának, a hóembernek fogja a hangját kölcsönözni.

forrás: gettyimages

Az 1969-es mese főszereplője egy hóember, aki barátjával karöltve egy mohó bűvésszel veszi fel a harcot, akinek eltökélt szándéka megszerezni Fagyoska varázserővel bíró kalapját. Természetesen a mese élőszereplős változatában lesz hallható a színész, aki örömmel mondott igent a felkérésre. A hírek szerint a legmodernebb számítógépes technikával fogják életre kelteni az ikonikus karácsonyi karaktert.

Arról még nincs hír, hogy mennyiben változtatnak az eredeti történeten, illetve mi lesz az alapkoncepció, de az biztos, hogy Momoa neve miatt már most sikerre van ítélve a projekt. A 40 éves színész még nem nyilatkozott új szerepéről, de az a pletyka kelt szárnyra, hogy még idén karácsonyra is elkészülhet a film, amelynek nemcsak a rajongói, hanem két gyermeke: Lola és Nakoa is nagyon örülne.

