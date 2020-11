Ebben ferdített a The Crown Diana hercegnéről

A Netflix királyi családról szóló drámájának 4. évada a néhai hercegnéről, Dianáról, és a Károly herceggel való kapcsolatáról szól. Nem csoda, hogy sokan annyira várták a The Crown folytatását, hiszen Diana hercegné és Károly kapcsolata a mai napig egy vitatott téma a közbeszédben.

Most, hogy megérkezett a 4. évad, megkaptuk, amit vártunk, ám nem mindenki elégedett. A The Crown-ról mindig is köztudott volt, hogy erősen épít a valós eseményekre, ám a dramaturgia miatt néha azért alaposan eltér a tényektől. Oké, az új éved erősen Diana-fókuszú lett, melyben végig áldozatként mutatják be Diana hercegnét, Károly és Kamilla pedig a rossz zsaruk ebben a történetben. De vajon mi volt az igazság? Nos, most a sorozat néhány fontos pillanatát vettük górcső alá, és utána jártunk, vajon igazak-e a sorozatban látott jelenetek, vagy sem.

A folytatásért kattints galériánkra!

Galéria / 7 kép Igaz vagy sem? Diana hercegné életének pillanatai Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria