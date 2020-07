Aki rendszeresen követi életét a közösségi médiában, már biztos hallott róla, hogy a szépségkirálynő és szerelme, Csuti két éve nagy projektbe kezdett. Edináék a szüleikhez közel vásároltak egy telket, hogy aztán megvalósítsák vágyukat, és saját elképzeléseik alapján megépüljön a tökéletes álomházuk, ahol végre minden adott az idilli élethez. Mint ahogy az lenni szokott, természetesen az építkezés körül nem alakult minden egyszerűen, illetve az utolsó hónapokba a koronavírus is csúnyán beleszólt a munkálatokba, de végre itt a nagy pillanat, birtokba vehetik a két gyerkőccel új otthonukat.

Csuti a minap körbe is vezette a Mokka stábját az ingatlanban, ami azt kell mondjuk, lenyűgöző lett. A pár számára különösen fontos volt, hogy nagy kertjük legyen a gyerekek miatt, de természetesen kérése is teljesült, hiszen egy igazán irigylésre méltó gardróbszobát vehet birtokba. Bár még a ház közel sincs kész, már most látszik, hogy ez egy olyan otthon, amit sokan szívesen elfogadnának maguknak - gyorsan kukkants be te is!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 10 kép A legfurcsább dolgok a sztárok otthonában Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria