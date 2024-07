Az elsősorban antioxidáns hatásáról ismeretes E-vitamin kiemelt szerepet játszik szervezetünk alapvető és egészséges működésében, hiszen védi a szívet, támogatja az immunrendszer megfelelő működését, és védi a sejteket a káros hatásokkal szemben. Ez a zsírban oldódó vitamin nagyon hatékony az egyes daganattípusok kialakulásával szemben, csökkenti a vérrögképződés kialakulásának kockázatát, ezáltal áldásos hatással van a szívre, és még az Alzheimer-kór kialakulását is lelassíthatja.

Nagyon jótékony az agy szempontjából is, hiszen védi az idegsejteket és segít megelőzni azok károsodását, mindemellett elősegíti a sebgyógyulást, és a bőrünk szempontjából is kiemelt fontosságú, ugyanis csökkenti annak sérülékenységét. Szerepe a látás tekintetében sem elhanyagolható, mivel hozzájárul a látás normális állapotának fenntartásához, erősíti a retina szerkezetét, biztosítja a szem jobb vérellátását és védi a szemet az oxidatív károsodással és stresszel szemben.

Miben található sok E-vitamin?

A legfőbb E-vitamin-források a növényi olajok. Ennek tekintetében a szójabab-, a búzacsíra-, a tökmag-, a kukorica- és a napraforgóolaj kiváló forrásai ennek az áldásos vitaminnak. A különböző magfélék is nagyon sok E-vitamint tartalmaznak, tehát például a mandula, a dió, a földimogyoró vagy éppen a napraforgómag. Ha már itt a nyár, használjuk ki a vízpartok adta lehetőségeket, és fogyasszunk sok halat, ugyanis a makrélában, a lazacban, a heringben vagy akár a pisztrángban is nagyon sok E-vitamin található.

Szerencsére zöldségek tekintetében is lehetőségek tárháza áll rendelkezésünkre e fontos vitamin természetes forrásaként, hiszen a kelkáposzta, a spárga, a spenót, az édesburgonya, a sütőtök, a brokkoli, a kaliforniai paprika vagy éppen az avokádó is kitűnő választás ebből a szempontból. Egyébként a tojás, a máj és a húsok is bővelkednek benne, így rengeteg alternatívánk van természetesen bevinni a szervezetünkbe a jótékony E-vitamint.

Túladagolni szerencsére nem igazán tudjuk, mert nem tartozik a nagy adagban káros és mérgező vegyületek csoportjába, de azért érdemes odafigyelni a bevitt mennyiségre. Ha ugyanis hosszú távon magas dózisban sok E-vitamint szedünk, hányás, hasmenés, fáradtság és gyengeség tünetei mutatkozhatnak meg rajtunk. Fontos azzal is tisztában lenni, hogy az E-vitamin felszívódását gátolják egyes fogamzásgátló gyógyszerek és a nagyon magas vastartalmú élelmiszerek. Bizonyos betegségek pedig hajlamosíthatnak arra, hogy E-vitamin-hiányban szenvedjünk.

Jó hír azonban, hogy az E-vitamin hasznosulását egészséges táplálkozással tudjuk segíteni, és ritka, hogy nagy mennyiségű gyógyszeres pótlásra lenne szükség. Ennek ellenére természetesen előfordulhat, hogy ennek a szuper vitaminnak a hiányában szenvedünk, melyre szervezetünk számos módon próbálja felhívni a figyelmet.

