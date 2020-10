Dylan Sprouse titokban megkérte Palvin Barbi kezét?

Már Palvin Barbi szülinapján is sokan gyanakodtak, hogy szerelme, az ismert színész, Dylan Sprouse hamarosan megkéri a kezét, hiszen azt írta neki egy Instagram-posztban, hogy szeretné királynővé tenni, és örökre vele lenni. A két sztár boldogabb együtt, mint valaha, és minden képükről, interjújukból és videójukból sugárzik a kémia, a rajongók biztosak benne, hogy hamarosan esküvőre kerül sor, és erre most egy igencsak nagy bizonyíték is kikerült az Instagramra.

A minap Dylan és Barbi túrázni voltak, videósorozatukhoz egy újabb részt is forgattak belőle. Ennek teaserében hangzik el a mondat, ami találgatás bombát robbantott.

A videóban Barbi karatézik, úgy, mintha épp valakivel megküzdene, majd Dylan rákiabál arra a láthatatlan valakire, hogy

Hé ember, ne karatézz a feleségemmel!

Mire Barbi azt mondta:

Nem is vagyok a feleséged.

Erre Dylan korrigálta is:

A menyasszonyommal!

Hoppácska, ezek szerint lemaradtunk valamiről...

Nézd meg a videót, hanggal:

Nézd meg a páros legcukibb fotóit, és olvadozz a galérián egyet!

