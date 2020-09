Dwayne Johnson is elkapta a koronavírust - Videóban árulta el, hogyan élték meg a családjával

A világ egyik legjobban fizetett sztárja, Dwayne Johnson sem tudott elmenekülni a járvány elől. A színész egy Instagram videóban árulta el, hogy ő és a családja is elkapta a vírust. A 48 éves Johnson szerint ez volt életük legnehezebb időszaka, ugyanis sokan fel sem fogják, hogy egy ilyen komoly betegség mennyivel másabb mint egy egyszerű megfázás vagy láz. Főleg, hogy két kisgyereke is megfertőződött. Véleménye szerint családapaként borzasztóan nehéz volt megélnie ezt.

Ez volt az egyik legmegterhelőbb dolog, amit valaha át kellett élnem családapaként és emberként, pedig volt már részem néhány rossz dologban. De egy pozitív eredménnyel járó koronavírusteszt egészen más dolog, mint begyűjteni néhány durva sérülést, kilakoltatva vagy teljesen leégve lenni, és ez utóbbival már találkoztam párszor.

Hozzátette, hogy már egyikőjük sem fertőz és már sokkal jobban érzik magukat. A színész azt is elmondta, hogy egy közeli barátjuk fertőzte meg őket. Ezért mindenkit arra kér, hogy legyenek felelősségteljesek és teszteltessék magukat mielőtt olyanokat látogatnának meg, akiket régen láttak és nem is laknak közel, valamint a maszk viselésére is felhívta a figyelmet.

Viseljetek maszkot. Ez egy tény, ez a helyes és felelősségteljes dolog, amit tehetsz. Magad, a családod és embertársaiddal szemben egyaránt.

