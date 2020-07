A sztorit és a rendezést annyira imádta a közönség, hogy Jayro Bustamante fel is dolgozta a maga módján, amelynek első előzetese alapján azt lehet mondani, hogy talán még az eredeti verziónál is durvább lesz a végeredmény. A guatemalai rendező a városi legendára épülő horrort egy teljesen új köntösbe öltöztetve fogja tálalni a félni vágyóknak.

A film történetének középpontjában egy háborús bűnös, idős férfi áll, aki fiatal korában tábornok volt, valamint a guatemalai népirtásban is részt vett. Ám a sztori szerint most neki kell szembenéznie a helyiekkel és egy kiéhezett démonnal, de ha ez még nem lenne elég, egy furcsa őslakos nő is felbukkan a színen.

A rendező újragondolt horrorját már most rengeteg kritikus dicséri, ugyanis az alkotás nem egyszerűen horror lett, hanem bátor politikai üzenetet is hordoz magában. A film mozikban ugyan nem, de a Sudder kínálatában elérhető lesz, méghozzá augusztus 6-án, amelyet kár lenne kihagynia minden horror-rajongónak. A film ugyanis több díjat is bezsebelt a filmfesztiválokon.

De akkor jöjjön az előzetes:

