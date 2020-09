Amire mindenki várt: Elstartolt Timotheé Chalamet filmjének első hivatalos előzetese

Hogy mennyire várja a mozirajongó közönség azt nagyon jól mutatja, hogy a készítők még egy rövid teaser videót is csináltak, amellyel sikerült annyira felcsigázniuk a világot, hogy a mostani hivatalos első előzetes még az internetet is felrobbantotta. Az alkotást nemcsak Frank Herbert nagy sikerű regénye miatt mondják sokan kasszasikernek, hanem a bombasztikus színészgárda miatt is, amelynek egyik főszereplője a jövő DiCapriojának kikiáltott Timotheé Chalamet.

A filmet Denis Villeneuve rendezte, aki olyan filmeket tudhat magáénak mint az Érkezés, a Fogságban vagy a Szárnyas fejvadász 2049. Így borítékolható, hogy a film története és látványvilága kicsit sem lesz klisés és felejthető. A film egyes jelenteit Budapest több részén vették fel, amelyeket az első trailerben is fel lehet fedezni. Herbert sci-fi regényét egyébként két részesre csinálta a rendező, amelynek a hazai premierdátuma december 17-én lesz.

Igazi karácsonyi ajándék lesz minden moziimádónak! De akkor íme az első előzetes, amitől még minket is kirázott a hideg:

