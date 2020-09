Mondjuk az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy korábban háromszor állt már oltár előtt. Először Jeremy Thomas-nak mondta ki az igent, akivel 1994 és 1995 között voltak házasok, majd 2001 és 2002 között Tom Greennel, végül pedig 2012 és 2016 között Will Kopelmannal élt házasságban. Utóbbi kapcsolatból születtek gyermekei is, a most 7 éves Olive és a 6 éves Frankie. Bár egyik házassága sem tartott túl sokáig, a szerelemben azonban továbbra is hisz a színésznő.

Reménytelenül romantikus vagyok és azt gondolom, hogy ezen a bolygón mindenkinek szüksége van valamilyen formában a szerelemre. Folyamatosan küzdünk a kapcsolatokkal. A szerelem és ezek a kapcsolatok mindenkinél máshogy néznek ki, de a lényeg ott van.

Sőt a People magazinnak adott interjúból az is kiderült, hogy még az online randizásba is belekóstolt.

Megpróbáltam. Elmentem pár randira. De sokan például totálisan ghostingoltak engem. Egy másik alkalommal pedig, amikor randim lett volna a srác csak annyit írt „bocs, nem megy”.

Amikor pedig arra kanyarodott a beszélgetés, hogy bevállalna-e egy újabb esküvőt, ha úgy alakul az élete, már jött is az igen egyértelmű válasz:

Soha, soha, soha, soha. Soha többé nem házasodom meg!

Ők viszont megtették, méghozzá titokban!

