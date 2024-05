Ő Drew Barrymore magyar édesanyja, Ildikó: a színésznő sokat szenvedett miatta gyerekkorában

nem titkolja, a múltban súlyos alkohol-, és drogproblémákkal küzdött, továbbá arról is nyíltan beszél, hogy a kapcsolata a szüleivel mindig is feszültséggel teli volt – különösen az édesanyjával. A magyar származású nő az ötvenes években költözött az Egyesült Államokba a családjával, hogy új életet kezdhessenek.

Makó Ildikó (akit később Jaid Barrymore néven ismerhetett meg a világ) a hetvenes években hozzáment Drew apjához, John színészhez. A pár a házasságkötésük után közel tíz évvel szakítottak, és Ildikó a válást követően momager-üzemmódba kapcsolt: inkább a menedzsere, mintsem az édesanyja volt a gyermekként már aktívan színészkedő lányának. Ugyan Ildikó is kapott néhány apróbb szerepet a nyolcvanas években, igazából Drew volt a család fő bevételforrása.

forrás: Yvonne Hemsey/Getty Images Drew Barrymore és édesanyja, Makó Ildikó 1982-ben

Ildikó gyakran magával vitte őt a Studio 54 elnevezésű szórakozóhelyre is, ahol megengedte az akkor alig kilencéves lányának, hogy alkoholt igyon: mire Drew tízéves lett, már marihuánát fogyasztott, aztán a kokaint is kipróbálta és gyakoribb vendége volt az éjszakai kluboknak, mint az iskolájának. A színésznő tizenkétévesen rehabra ment, később az édesanyja pszichiátriai intézetbe küldte őt, ahol közel másfél évet töltött, ahol gumiszobába zárták vagy lekötözték azt, aki nem tartja be a szabályokat.

Drew mára megbocsájtotta Ildikónak ezt az időszakot, és tartja vele a kapcsolatot, továbbá nem tagadja, akkoriban kontrollálhatatlan volt. „Szörnyeteget teremtett, és nem tudta, mihez kezdjen vele” – nyilatkozta a színésznő. Bár az egyik interjúja hatalmas port kavart a médiában, Drew határozottan visszautasítja a vádakat, miszerint azt kívánná, bárcsak halott lenne az édesanyja: egyszerűen csak úgy érzi, nem egyszerű feldolgozni egy szülő elvesztését akkor, ha az illető valójában még él. „Azt akarom, hogy boldog legyen, fejlődjön és egészséges legyen. Csak nekem is meg kell tanulnom, hogyan nőjek fel úgy, hogy közben ő is a világon van.”