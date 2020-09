Drew Barrymore elárulta, mennyi ideje nem volt férfival

Két gyermeket nevel, sikeres színésznő évtizedek óta, saját talk show-ja van, ráadásul egy sminkmárkát is létrehozott, azaz élete igencsak zajlik, folyamatosan pörög, és ezerrel építi önmagát. Zsúfolt napirendje mellett azonban egy dologra nincs is ideje: egy párkapcsolatra. A színésznő talk show-jában vallotta be, hogy annyira kikészítették a férfiak, hogy rettentően sokat szenvedett miattuk, így inkább el is zárkózik az ellenkező nemtől egy ideje.

Beszélgetőpartnere, az ikonikus Jane Fonda azt mondta, Drew 45 évesen még nagyon fiatal ahhoz, hogy teljesen letegyen a pasizásról, a színésznő azonban állítja, hogy azóta nem is érdeklik a pasik, hogy 2015-ben elvált Will Kopelmantől. Sőt, 5 éve nem is volt egyáltalán pasival - vallotta be.

Azért remélhetőleg csak egy időszakos dolog ez, és hamarosan ismét rátalálhat a szerelem a gyönyörű és okos színésznőre.

Ha szeretnéd a teljes beszélgetést megnézni, itt láthatod:

