Dr. Máté Gábor számos mentális betegséggel diagnosztizálta Harry herceget

Az eseményhez csak azok csatlakozhattak, akik korábban jegyet vásároltak, a zártkörű beszélgetésről pedig felvétel sem készült. Dr. Máté Gábor és Harry herceg beszélgetése azonban olyan meglepő fordulatokat vett, hogy természetesen az információk azonnal elárasztották az internetet.

Dr. Máté Gábor öt diagnózist is felállított Harry herceg állapotáról

A beszélgetés során elhangzott, hogy Dr. Máté Gábor és Harry herceg még csak másodszor találkoztak, de az orvos öt diagnózist is felállított azok alapján, amiket Harry A tartalék című könyvében ír, valamint a korábbi beszélgetésük alapján. Sokakat meglepett, hogy a szakember bevállalta, hogy egy életrajzi könyv és két beszélgetés után diagnózist állít fel, viszont kétség kívül egy olyan orvosról beszélünk, aki hatalmas szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Az öt diagnózis a depresszió, szorongás, poszttraumás stressz szindróma, pánikzavar és figyelemzavar. Harry herceget néhány diagnózis kifejezetten meglepte és látszólag kellemetlenül is érezte magát, amikor az orvos szembesítette velük. Ez viszont egyáltalán nem meglepő, hiszen zárt ajtók mögött is valószínűleg hasonlóan reagál valaki, akit éppen különböző mentális problémákkal diagnosztizálnak.

Harry a korábbi alkalmaktól eltérően most egyáltalán nem említette apját, bátyját vagy azok feleségeit. Hozzátette azonban, hogy mindig is másnak érezte magát, kívülálló volt a királyi családban, és biztos benne, hogy édesanyja Diana hercegné is ugyanezt érezte.

"Egész életemben, már fiatalabb koromtól kezdve úgy éreztem, hogy más vagyok, mint a családom többi tagja. Furcsán éreztem magam abban a közegben. És tudom, hogy anyukám is ugyanezt érezte". - mondta Harry herceg

Harry herceg korábbi interjúi miatt rengeteg támadást kapott, ez a beszélgetés viszont éppen ellenkezőleg, sokakban szimpátiát ébresztett Harry iránt. A közösségi médiában a legtöbben azt fejtegetik, milyen nehéz lehetett Harry élete, gyerekkorától fogva, hiszen fogalmunk sincs, milyen szigorú, élhetetlen környezetet biztosít a királyi család egy érzékeny gyermek számára.

