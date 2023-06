Kezdjük azzal, hogy egy kicsit körbe járjuk, mi is az a Down-szindróma, hiszen a többségnek nincsenek alapos ismereteik erről a veleszületett rendellenességről. Ez az állapot egy kromoszómapár hibás osztódásának következtében jön létre, többnyire középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékossággal jár, de társulhatnak hozzá egyéb egészségügyi problémák is, mint például a rosszabb hallás és látás, szívfejlődési eltérések vagy az epilepszia. A Down-szindrómával élők IQ-ja változó, általában 50 körülire tehető. Személyiségük nagyon különböző lehet, ugyanakkor elmondható, hogy a többségük rendkívül kedves, szeretetteljes, őszinte és barátságos. Megfelelő orvosi ellátás és fejlesztés mellett felnőttként képesek lehetnek a csaknem teljesen önálló életre.

Szingli anyaként nevelte fel kisfiát a Down-szindrómás anyuka

A társadalom a mai napig ferde szemmel néz azokra a Down-szindrómásokra, akik gyermeket vállalnak, sok évtizeddel ezelőtt egyenesen tilos volt nekik, erőszakkal sterilizálták őket. Lisa White, aki ezzel a rendellenességgel él, a saját bőrén tapasztalhatta meg ezt a rosszallást, ugyanis, amikor 30 éves korában kiderült, terhes a párjától, a barátai megszakították vele a kapcsolatot.



A fiatal nő ekkoriban már képes volt a független életre, párjával, aki szintén Down-szindrómás volt, a munkahelyén ismerkedett meg, nem sokkal később összeköltöztek.

Lisa édesanyja és gyámja, Patti White ekkor még abban a hitben élt, hogy a Down-nal élő férfiaknak nem lehet gyermeke, így majdnem leesett a székről, amikor a lánya elküldte neki az alábbi emailt:

„Szia Anya! Szerettelek volna felhívni, hogy elmondjam, hamarosan nagymama leszel!”

Patti teljesen kétségbeesett, hiszen biztos volt, hogy a baba is Down-szindrómával fog születni és aggódott, Lisa vajon képes lesz-e megfelelően ellátni őt. Sokan azt mondták neki, fontolja meg a nyitott örökbefogadást, engedje meg, hogy adoptálják a gyereket és maradjon az élete része anélkül, hogy feláldozná a sajátját.

Lisa hamarosan életet adott a Down-szindrómás Nicholas-nak, születésekor még a nő párja is jelen volt, ám nem sokkal később szakítottak, így a fiatal anyuka magára maradt. Patti, az akkor 48 éves nagymama emiatt úgy döntött, annak ellenére, hogy épp nem sokkal azelőtt házasodott újra és azt tervezte, hogy férjével beutazza a világot, inkább Lisa mellé költözik és segít felnevelni a babát.

Mivel a most 27 éves Nic édesapja az ő ötéves korában szívbetegségben elhunyt, a fiú végül két „anyukával” nőtt fel, amiért elmondása szerint nagyon hálás. Nagymamája férjét hívta apunak, a férfi sajnálatos módon 2021-ben elhunyt.

Ezek a megható fotók egy Down-szindrómás pár esküvőjén készültek:

Galéria / 8 kép Megható képek egy Down-szindrómás pár esküvőjéről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ezek a sztáranyák elárulták, milyen egyedülálló szülőnek lenni:

Galéria / 9 kép 9 sztáranya gondolata arról, hogy milyen egyedülálló szülőnek lenni Megnézem a galériát