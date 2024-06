A 10 kedvenc filmünk Donald Sutherlandtől

Nyolcvannyolc éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt Donald Sutherland. Nagybetűs színészlegenda, és akkor még messze nem mondtunk el mindent arról, amit tőle kaptunk a vásznon, a képernyőkön keresztül. Évtizedeken át ott volt a csúcson, végig a legnagyobbak között, hiszen a hatvanas években kezdte pályáját, a nagy áttörést, az igazi világhírt A piszkos tizenkettő Pinkley-jének szerepe hozta meg számára, majd olyan nagyszerű alkotásokban kapott szerepet, mint a MASH vagy a Kelly hősei. Volt Fellini rendezésében Casanova, de még űrcowboy is Clint Eastwood, Tommy Lee Jones és James Garner oldalán.



A kétezres években is olyan címekhez adta a nevét, mint Az olasz meló, a Hideghegy, a Büszkeség és balítélet. A fiatalabbak talán Az éhezők viadala-filmekből ismerhetik jobban, de szinte lehetetlen felsorolni minden jelentősebb produkciót, amiben szerepet vállalt. Mégis, oly hihetetlen módon nemhogy nem nyert Oscar-díjat, még csak nem is jelölték soha. Pedig nem egyszer igazán megérdemelte volna. 2017-ben azért egy életműdíjjal elismerte az Akadémia. Öt gyermeke született, közülük Kiefer nevét mindenki ismeri, apja nyomdokaiba lépve a színészmesterséget választotta.



Nagyon nehéz felfogni, hogy Donald Sutherland elment, hiszen ő generációk számára jelentette A SZÍNÉSZT, és bár tudjuk, hogy a halál elkerülhetetlen, mégis olyan érzésünk volt, ő biztosan nem távozhat soha. Ilyenkor arcul csap a mulandóság, szavak nincsenek. Tartalmas és hosszú élete volt, nyugodjon békében.

Galériánkban összegyűjtöttük 10 kedvenc filmünket tőle:

