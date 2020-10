3 dolog, ami észrevétlenül tönkreteszi a bőrödet

Ha nem alszol eleget

Nem valószínű, hogy nagy titokról rántjuk le a leplet, ha azt mondjuk, az alvás nagyon, de nagyon kell a bőrnek a regeneráció szempontjából. Ám itt a minőségi alvásról van szó, a valóban pihentető, nyugodt alvásról, arról, hogy valóban kipihened magad. Éjszaka megindul a sejtek regenerálódása, ezért is fontos az, hogy mit kensz rá lefekvés előtt. Az éjszakai szérumok, maszkok használata egy bizonyos kor felett ezért is ajánlott: éjjel, alvás közben segítenek még intenzívebben regenerálódni a bőrt.

Az alváshiány viszont komolyan kikészíti nemcsak az egész testedet, de a bőrt is: száraz, fakó lesz a bőr, és sokkal inkább ráncosodásra hajlamos.

Légszennyezés

Sajnos ez egyre komolyabb probléma - és bizony a bőrünk is látja a kárát. Persze valószínűleg távol a várostól, vidéken jóval enyhébb a légszennyezés, ám ha nagyvárosban élsz, a kipufogógáz, a cigarettafüst, a gyárak által kibocsájtott dolgok mind hatással lehetnek a városlakókra. Sok ilyen légszennyező anyag szabad gyököket generál, amelyek felgyorsíthatják az öregedési folyamatokat. Ellenük védekezhetsz antioxidánsokban gazdag ételekkel:

illetve azzal, hogy komolyan odafigyelsz az arctisztításra minden egyes nap végén.

Ha túlságosan stresszes vagy

Biztosan te is érzed, hogy vannak időszakok, amikor tényleg ki vagy borulva, állandóan stresszelsz, ez pedig a bőrödön is nagyon meglátszik? A megemelkedett stresszszint gyulladásokat okoz a testben, amiknek köszönhetően gyakoribb a pattanások, a finom ráncok, bőrhibák kialakulása. Nincs mese, ha szép bőrre vágysz, meg kell tanulnod levezetni a stresszt - erre kitűnő a sport, de a meditálás is nagyon, de nagyon hasznos!

