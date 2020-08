Döbrösi Laura szégyenlős, de a jó célért még erre is hajlandó

Az Aranyélet című sikersorozat fiatal tehetsége sosem volt az a magamutogató fajta, közösségi oldalait is csupán fontos ügyekre való felhívásokra, jótékonyságra használja. Talán sokaknak az sem újdonság, hogy Döbrösi Laura igazi ökoharcos, aki az Instagramon örömmel mutatja meg #watchmywaste címke alatt, hogy mennyivel jobban érzi magát így, hogy kevesebbet pazarol, és tudatosabban él. Most azonban egy újabb nemes ügy mellett áll ki, méghozzá ő is az otthon maradásra buzdít mindenkit a koronavírus-járvány idején – és teszi ezt nagyon menő módon! Az HBO Magyarország Instagram oldalán ugyanis az „Élőben otthonról” széria első szereplőjeként betekintést enged oda, ahol korábban nem igazán járt kamera és megválaszolja bárki kérdését! A nemrégiben közzétett posztjából pedig az is kiderült, hogy ez lesz Laura első liveozása, valamint, hogy nagyon szégyenlős...

Jó hírrel jelentkezem! :) a képen ez Mira egyébként, aki nem ismerné...tádámm!! CSÜTÖRTÖK 18:00-kor átveszem az uralmat az@hbohungaryinsta oldala fölött és LIVE lehet velem beszélgetni#élőbenotthonról😎 Ez lesz ÉLETEM ELSŐ LIVEozása! Szégyellős vagyok, de nem kell kímélni, bármit kérdezhettek (max.nem válaszolok he he he) forgatásról, színészetről, fenntartható életről, egészségről...Jöttök velem? :) MORE INFO a BIOBAN + nemsokára a sztorimban ;) fotó:@saghyfoto #közösségiélmény#elobenotthonrol#hbo#döbrösilaura #kérdezzfelelek#maradjotthon#stayhome#staysafe#vigyázzunkegymásra

A folytatásban amúgy többek között Ónodi Eszter és Rajkai Zoltán is érkezik majd! Izgi!

Döbrösi Laura a JOY Social Media Award 2020 jelöltje #ökoharcos kategóriában, ha szeretnél rá, vagy a többi jelöltre szavazni, akkor ITT megteheted!

