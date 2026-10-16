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3 őszi-téli cipő, amit az ortopédusok nem ajánlanak: és 3, amit annál inkább

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#ortopédus
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Utoljára frissült: 2026. október 16. 10:22

Forrás: Getty Images

3 őszi-téli cipő, amit az ortopédusok nem ajánlanak: és 3, amit annál inkább
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Az őszi-téli kedvenceid között is lehet olyan cipő, amit a lábad kevésbé szeret: mutatjuk, milyen fazonokra érdemes cserélned őket a szakértők tanácsai alapján.

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Amit nem ajánlanak: Magas tűsarkú bokacsizma vagy csizma

Egy tűsarkú csizma tényleg pillanatok alatt feldobja a legegyszerűbb farmeres szettet is, egy egész napos rohangálás végére viszont könnyen megbánhatod a választást. A magas sarok miatt ugyanis lényegesen nagyobb terhelés jut a talpad elülső részére, ami fájdalmat okozhat, különösen akkor, ha szűk orr is társul hozzá. A vékony sarkon ráadásul nehezebb stabilan lépkedni az egyenetlen járdán, a nedves leveleken vagy a jeges utcán, így a megcsúszás és a bokasérülés kockázata is nagyobb.

Amit ajánlanak: Alacsony, széles sarkú bokacsizma, jól tapadó talppal

Egy nem túl magas, széles sarkú bokacsizmában akkor is sikkes maradhat a szetted, ha egész nap úton vagy. A kisebb sarokmagasság kevésbé terheli a talpad elülső részét, a szélesebb sarok pedig stabilabb támaszt ad lépés közben. Ősszel és télen a talpát is érdemes alaposan megnézni: a jól tapadó, barázdált felület különösen fontos a nedves, csúszós járdákon. Ha az orrában kényelmesen elférnek a lábujjaid, és a sarkad sem csúszkál benne, jó eséllyel megtaláltad a hétköznapi kedvencedet.

Amit nem ajánlanak: Szűk, hegyes orrú cowboycsizma

A cowboycsizma egy egyszerű farmeres szettnek is karaktert ad, a szűk, hegyes orrú változatokban viszont könnyen összepréselődhetnek a lábujjaid. A tartós nyomás kidörzsölődést, fájdalmat, az előláb idegeinek irritációja pedig zsibbadást vagy égő érzést is okozhat. Ha ráadásul bütyköd van, a keskeny kialakítás tovább fokozhatja a kellemetlenségeket. Próbáláskor ezért ne csak a tükörben nézd meg: sétálj is benne, és ha elöl szorít, inkább keress tágasabb orrú fazont.

Amit ajánlanak: Szélesebb, kerek vagy szögletes orrú csizma

Egy kerek vagy szögletes orrú csizma éppúgy lehet sikkes, miközben több helyet hagyhat a lábujjaidnak. A tágasabb kialakítás kevésbé préseli össze őket, így kisebb eséllyel jelentkezik a szorításból eredő fájdalom és kidörzsölődés. A fazon neve helyett azonban a próbára hagyatkozz: egy szögletes orrú modell is lehet belül keskeny. Abban érdemes hazasétálnod, amelyikben kényelmesen meg tudod mozgatni a lábujjaidat, és a vastagabb zokni mellett sem érzel nyomást.

Amit nem ajánlanak: Vékony, könnyen átázó cipő

A vékony vászoncipőd száraz őszi napokon még jó szolgálatot tehet, esőben és latyakban viszont hamar átázhat. A nedves cipőben és zokniban könnyebben áthűl a lábad, ráadásul a nyirkosság és a dörzsölődés a vízhólyagoknak is kedvez. A vékony felsőrész a hideg ellen sem véd úgy, mint egy időjáráshoz illő, bélelt modell. Ha egész nap jössz-mész, és esőt mondanak, érdemes vízálló cipőre váltanod, az átázott párt pedig teljesen kiszárítani, mielőtt újra felveszed.

Amit ajánlanak: Vízálló, az időjáráshoz illő bélésű bokacipő

Egy vízálló bokacipőben a váratlan zápor vagy a latyakos járda sem teszi rögtön tönkre a napodat. A megfelelő felsőrész segít szárazon tartani a lábadat, a hőmérséklethez illő bélés pedig a hideg ellen véd: enyhébb őszre vékonyabb, téli mínuszokra melegebb változatot érdemes választanod. Figyelj arra is, hogy a cipő jól elvezesse a belül keletkező nedvességet, hiszen a beleizzadt zokni ugyanúgy kellemetlen lehet. Próbálni azzal a zoknival menj, amellyel hordani fogod, hogy biztosan maradjon elég hely a lábujjaidnak.

"Na jó, de hol szerezzem be akciósan ezeket a vagány cipőket?"

A Joy-napok alatt feltétlenül csekkold megannyi divatos kuponunkat, ugyanis bőven lesz lehetőséged lábbelik között válogatni. Csak hogy mondjunk is konkrét példát: a Skechersnél minden teljes árú termékre 20% akciót biztosítanak november 12-15. között, a Tamaris kínálatából további 20% kedvezménnyel vásárolhatsz, az Answearnél pedig 30% kedvezmény lehet a tiéd a promócióban részt vevő teljes árú (fekete színnel jelölt) termékekre, minimum 2 termék együttes vásárlása esetén.

“JOY-napok

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