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5 mód, amivel elegánsabbá tehetsz egy egyszerű farmer-póló szettet

#kiegészítő
#Karkötő
#ékszer
#farmer-póló
Bessenyei Viktória
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Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

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Utoljára frissült: 2026. július 15. 14:55

Forrás: Getty Images

5 mód, amivel elegánsabbá tehetsz egy egyszerű farmer-póló szettet
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Teljesen egyszerű dolgok is nagy változást tudnak hozni!

Sokunk gardróbját a minimalista ruhadarabok dominálják, így könnyen előfordulhat, hogy a mindennapi összeállításaink egy idő után kissé sablonossá válnak. Szerencsére néhány apró részlettel egyszerűen izgalmasabbá és elegánsabbá teheted még a legegyszerűbb szetteket is. Játszhatsz a kiegészítőkkel, az anyagokkal, a szabásokkal, de akár már egy jól megválasztott szín vagy egy különleges cipő is teljesen új karaktert adhat a megjelenésednek.

Rojtos fekete táska

Ha van kiegészítő, amely igazán sokat számít, akkor az a táska. Érdemes egy időtálló, ugyanakkor különlegesebb darabba fektetni, amely még egy egyszerű farmer-póló kombinációt is azonnal elegánsabbá tesz. Válassz érdekes formát, strukturált fazont, különleges csatot vagy minőségi anyagot. Egy kis fekete táska szinte mindenhez passzol, ezért hosszú távon is remek alapdarab lehet a gardróbodban.

Karakteres ékszerek

Egy feltűnő fülbevaló, egy vastagabb karkötő vagy több finom nyaklánc rétegezése pillanatok alatt feldobhatja az outfitedet. Nem szükséges egyszerre sok ékszert viselned: gyakran egyetlen hangsúlyos darab is elegendő ahhoz, hogy tudatosabbnak és kifinomultabbnak hasson az összkép.

Öv

Egy jó övpraktikus, formálja az alakot és sokkal elegánsabbá teszi a megjelenést. Viselheted nadrággal, egy bővebb blézer fölött, de akár egy egyszerű ruhát is izgalmasabbá tehetsz vele. Egy elegáns csat vagy különleges textúra apró, mégis látványos részlet lehet.

Tűrd be a pólót

Ez az apró stylingtrükk is rengeteget számíthat. Tűrd be teljesen a pólót a farmerbe, vagy csak elöl lazán, így hangsúlyosabb lesz a derekad. Nyugodtan kombinálhatod az előző tippel is, egy övvel. Így még inkább kiemelheted a derekad és elegáns is leszel még mellé.

Viselj kendőt

Egy kisebb kendőt köthetsz a nyakadba, a hajadba, a csuklódra vagy akár a táskád fülére is. Ez az egyszerű kiegészítő azonnal nőiesebb és elegánsabb karaktert ad a farmer-póló szettnek. Választhatsz klasszikus mintás, élénk színű vagy visszafogott, egyszínű darabot attól függően, hogy hangsúlyosabbá vagy kifinomultabbá szeretnéd tenni az összeállítást.Egy selymes anyagú kendő különösen elegáns hatást kelt és egy kis francia sikket is csempész a megjelenésedbe.

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