Nem csak nyáron hódít: ez lesz az ősz legmenőbb cipője

Bessenyei Viktória
Vásárlás mániám van, de valahogy sosincs egy göncöm se. Egyébként meg imádom a rappet...

Utoljára frissült: 2025. szeptember 17. 10:53

Forrás: Getty Images

Nem csak nyáron hódít: ez lesz az ősz legmenőbb cipője
Most bebizonyítjuk, hogy ez nem csak egy egynyári darab!

A vitorlás cipő elsőre igazi nyári darabnak tűnhet, hiszen legtöbben ebben a szezonban hordják őket, ám tévedés azt hinni, hogy csak egy egynyári darabról van szó! Szerencsére ez a klasszikus cipő nemcsak a forró napokon, hanem ősszel is a tökéletes társad lehet; csak tudni kell, mivel kombináld.

A vitorlás cipő kényelmes, időtálló és letisztult fazonjának köszönhetően remekül passzol az őszi alapdarabokhoz. A bőr és hasított bőr változatok különösen stílusosak és a vastagabb talpú verziókra még a hidegebb reggeleken is számíthatsz.

Hogyan kombináld?

  • A legegyszerűbb, de mindig sikkes megoldás: világos farmer, oversized kötött pulóver és a klasszikus barna vitorlás cipő. Ez a outfit laza, de mégis elegáns, ráadásul bármelyik hétköznapi programhoz passzol.
  • Egyébként magassarkú helyett is remek alternatíva ez a lábbeli, az irodai szettekhez is bátran viselheted. Egy jól szabott nadrág, egy bézs blúz és kész is a kényelmes, de stílusos outfit.
  • A klasszikus barna mellett érdemes kipróbálni az őszi árnyalatokat is: bordó, olívazöld vagy mély szürke vitorlás cipőkkel feldobhatod az alap szettedet és igazán trendivé teheted a megjelenésedet. Figyelj a részletekre is, érdemes hozzá minimalista kiegészítőket választani. Egy bőrből készült öv vagy egy hasonló színű táska pont elég ahhoz, hogy tökéletesen összeálljon a szett.

Íme egy kis termékajánló, ha megjött a kedved:

Graceland
Graceland barna loafer

13990 Ft

Megnézem
5th Avenue barna Mokaszin
5th Avenue barna Mokaszin

15990 Ft

Megnézem
5th Avenue
5th Avenue fehér Mokaszin

15990 Ft

Megnézem

