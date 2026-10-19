Szépség
Viszlát, burgundi! EZ a piros árnyalat lesz az őszi-téli szezon legdivatosabb színe
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Ha az őszi divatra gondolunk, valószínűleg neked is azonnal a csokoládébarna, a burgundi, a bézs vagy éppen a mélyzöld jut eszedbe. Nem véletlenül, hiszen ezek az árnyalatok évről évre visszatérnek a gardróbunkba, amint beköszönt a hűvösebb idő. 2026 őszén azonban egy váratlan szín is reflektorfénybe került, amely elsőre talán sokkal inkább a nyári hónapokat idézi. Ez pedig nem más, mint a paradicsompiros, vagyis a tomato red, amely most a divatvilág egyik legizgalmasabb színtrendjévé lépett elő. A párizsi utcákon már most egyre gyakrabban felbukkan ez az élénk, enyhén narancsos tónusú piros, méghozzá nem feltétlenül tetőtől talpig viselve. Sokszor csupán egy sál, egy kötött pulóver vagy egy feltűnő kiegészítő formájában jelenik meg, mégis képes teljesen új karaktert adni a legegyszerűbb összeállításoknak is. És pontosan ez benne a legjobb: nem kell lecserélned az egész ruhatáradat ahhoz, hogy kipróbáld.
Miért éppen a paradicsompiros hódít idén ősszel?
Míg a burgundi mély, elegáns és kissé komoly hangulatot áraszt, addig a paradicsompiros sokkal játékosabb, frissebb és energikusabb. Ez az élénk, meleg árnyalat egy kis narancsos beütéssel rendelkezik, így egészen más hatást kelt, mint a klasszikus bordó vagy a cseresznyepiros. Bár elsőre nem feltétlenül gondolnánk tipikus őszi színként rá, éppen ez teszi annyira izgalmassá. Ráadásul meglepően jól működik azokkal az árnyalatokkal, amelyek ilyenkor egyébként is előkerülnek a szekrényünkből. A csokoládébarna, a sötétszürke, a tengerészkék, a tevebarna és az olívazöld mellett különösen látványos, hiszen egyetlen élénk részlettel képes feldobni a visszafogottabb szetteket. Ahelyett, hogy az egész megjelenésedet uralná, éppen annyi pluszt ad hozzá, amitől sokkal tudatosabbnak és divatosabbnak hat az összeállítás. És bár elsőre merész választásnak tűnhet, a paradicsompiros valójában sokkal könnyebben kombinálható, mint gondolnád. Érdemes úgy tekintened rá, mint a farmerre vagy a leopárdmintára: nem kell túlgondolnod, hogy minden egyes darab tökéletesen passzol-e hozzá. Néha éppen a váratlan párosítások működnek a legjobban.
Így viseld a paradicsompirosat 2026 őszén
Ha eddig inkább a visszafogottabb árnyalatokat részesítetted előnyben, nem kell rögtön egy feltűnő piros kabáttal kezdened. Sőt, a paradicsompiros egyik legnagyobb előnye, hogy már egészen kis mennyiségben is látványos változást hozhat a megjelenésedbe. Egy piros sneaker például tökéletes választás lehet farmerrel és fehér inggel, de ugyanilyen jól működik egy elegánsabb nadrág és egy puha kasmírpulóver mellett is. Ezzel a megoldással a szetted továbbra is letisztult marad, mégis sokkal izgalmasabb lesz. Ha szereted a rétegezést, próbálj ki egy paradicsompiros felsőt egy blézer alatt. Egy egyszerű fekete, barna vagy szürke összeállításból éppen csak kivillanó élénk árnyalat különleges kontrasztot teremt, miközben egyáltalán nem lesz túl sok az összhatás. Hasonlóan jól működik az a stylingtrükk is, amelyet a francia nők előszeretettel alkalmaznak: köss egy piros pulóvert a válladra! Egy ballonkabát vagy blézer fölött viselve máris olyan lesz a megjelenésed, mintha egy párizsi street style fotóról léptél volna le. Persze, ha nem félsz a feltűnőbb daraboktól, nyugodtan emelheted a tétet. Egy paradicsompiros kötött pulóver csokoládébarna nadrággal például egyszerre elegáns és modern, míg egy piros szoknya tengerészkék felsővel kifejezetten sikkes párosítás. Egy élénkpiros kabát pedig még a legegyszerűbb, semleges színekből álló szettet is azonnal különlegessé varázsolja.
Ezekkel a darabokkal a legegyszerűbb beépíteni a ruhatáradba
Ha kedvet kaptál a trend kipróbálásához, érdemes olyan ruhadarabbal kezdened, amelyet többféleképpen is viselhetsz. Egy piros kardigán például szuper befektetés lehet, hiszen farmerrel, szövetnadrággal, de akár egy ballonkabát fölé, vállra terítve is remekül mutat. A klasszikus szabás és az élénk szín találkozása különösen izgalmas, ráadásul könnyedén beilleszthető a hétköznapi ruhatárba. A sportosabb stílus kedvelőinek egy paradicsompiros sneaker lehet a tökéletes választás.
Az igazán bevállalósaknak idén ősszel egy paradicsompiros ballonkabát vagy egy látványos maxiruha is remek választás lehet. Utóbbit bőrdzsekivel és robusztus bokacsizmával akár hétköznapokra is lazábbá teheted, míg elegáns kiegészítőkkel különleges alkalmakon is megállja a helyét. Sőt, még a kényelmes melegítőnadrágok között is megjelent ez a szín, amelyet egy ropogós fehér inggel, strukturált kabáttal és loaferrel egészen új szintre emelhetsz. Ha pedig csak egy apró részlettel szeretnéd feldobni a megjelenésedet, válassz egy piros, magas nyakú felsőt, amelyet szürke, barna vagy sötétkék pulóver alá rétegezhetsz. Így a szín éppen csak megvillan a nyakrésznél, mégis teljesen más hangulatot ad az öltözékednek.
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