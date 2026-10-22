Visszatért a virágminta, de nem úgy, ahogy megszoktad: ez 2026 őszének egyik legnagyobb trendje

Virágok ősszel? Elsőre talán nem tűnik különösebben forradalmi ötletnek, hiszen a minta valójában sosem tűnik el teljesen a divatból. Idén azonban felejtsd el az apró margarétákat, a könnyű nyári ruhákat és a pasztellszínű virágmintákat. A 2026-os őszi-téli kifutókon egészen más arcát mutatja a trend: dús, sötét tónusú virágok, gazdagon szőtt jacquard anyagok, brokátok, hímzések és olyan minták kerülnek előtérbe, amelyek első pillantásra akár egy régi falikárpitot is eszünkbe juttathatnak.

Nem véletlen, hogy már külön neve is van a jelenségnek: a „tapestry” trend a nagymamáink otthonából ismerős kárpitok és vintage textilek világát emeli át a modern gardróbba. A Vogue szerint a virágos jacquard és gobelinszerű darabok 2026 őszének fontos szereplői, a Who What Wear pedig az idei szezon egyik meghatározó irányzataként emeli ki a gazdag, dekoratív textileket. És bár első pillantásra meglehetősen maximalistának tűnhet, valójában meglepően könnyű beépíteni a hétköznapi ruhatárba.

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A virágmintás blézer az ősz új statement darabja

Ha csak egyetlen darabbal próbálnád ki a trendet, legyen az egy virágos blézer vagy rövidebb kabátka. A 2026-os verzió azonban messze áll a romantikus, tavaszias virágmintáktól. Gondolj inkább fekete, bordó, csokoládébarna vagy mélyzöld alapokra, amelyekből arany, vörös vagy tompított pasztellszínű virágok rajzolódnak ki. A Dries Van Noten őszi-téli kollekciójában például a díszes virágmotívumok tették igazán látványossá a kabátokat, a Who What Wear pedig egyenesen a szezon egyik legfontosabb dzsekistrendjeként emeli ki az ornate floral jacketet.

Így viseld: Hagyd, hogy a blézer legyen a szetted főszereplője. Egy egyszerű fehér pólóval vagy inggel, egyenes szárú farmerrel és bokacsizmával sokkal hétköznapibbá válik, míg fekete nadrággal és elegáns cipővel akár esti programra is működik. A kulcs az, hogy ne próbáld még több hangsúlyos mintával túlöltözni.

forrás: Getty Images/ WWD

Jacquard felsők: mintha egy vintage tapéta költözött volna a gardróbodba

A jacquard különlegessége, hogy a minta nem egyszerűen rákerül az anyagra, hanem annak szövésében jelenik meg, ezért az egész ruhadarab gazdagabb, strukturáltabb hatást kelt. Nem véletlen, hogy a textúra 2026 őszén ennyire népszerű: egy egyszerű szabású felsőt is azonnal különlegessé tesz. Az idei kifutókon ráadásul a virágos jacquard sokkal sötétebb, kissé drámaibb hangulatot kapott. A Vogue szerint Dries Van Noten a kabátoktól a midiszoknyákig használta az aprólékos virágos brokátokat, míg Simone Rocha és Erdem kollekcióiban is megjelentek a gazdag növényi motívumok.

Így viseld: Egy díszes jacquard felső mellé nincs szükséged sok mindenre. Farmerrel modern és hordható, fekete vagy barna szövetnadrággal elegáns, egy egyszerű midiszoknyával pedig romantikusabb lesz az összhatás. Ha az anyagban aranyszálak is megjelennek, az ékszerekkel is érdemes visszafogottan bánni.

forrás: Getty Images/Hoda Davaine

A „nagymama kardigánja” hirtelen nagyon menő lett

A granny chic már több szezon óta kerülget minket, 2026 őszén azonban új szintre lép. A klasszikus egyszínű kötött kardigánok mellett megjelentek a virágmintás, hímzett és vintage hatású verziók is, amelyek éppen attól működnek, hogy van bennük valami nosztalgikus. És nem feltétlenül kell harsány virágözönre gondolni. Egy krémszínű kardigán apró hímzett virágokkal ugyanúgy beleillik a trendbe, mint egy sötét alapú, látványosabb darab. Az eredmény egyszerre otthonos és nőies – de a megfelelő stylinggal egyáltalán nem régimódi.

Így viseld: Az egyik legegyszerűbb kombináció a virágos kardigán, fehér póló, kék farmer és egy pár balerina vagy loafer. Ha pedig szeretnéd elkerülni a túlságosan retró összhatást, párosítsd modernebb darabokkal: széles szárú farmerrel, egyszerű bőrtáskával vagy akár sportcipővel.

forrás: Getty Images/Valentina Frugiuele

Nemcsak a minta, az anyag is számít

Talán ez különbözteti meg leginkább az idei virágtrendet azoktól, amelyeket az elmúlt években láttunk. 2026 őszén nem elég, hogy virágos legyen valami: a textúra legalább olyan fontos, mint maga a motívum. A jacquard, a brokát, a hímzés, a bársonyos felületek és a fémes szálak adják meg azt a kissé dekadens, vintage hangulatot, amitől az egész trend újnak érződik. A Harper's Bazaar szerint a jacquard az idei szezon egyik meglepően sikkes anyaga lett, amelyet Dries Van Noten, Anna Sui és Etro is használt az őszi-téli kollekcióiban. Ez pedig tökéletesen beleillik abba a változásba, amit az idei divat egészében látunk: a hosszú minimalista korszak után újra van kedvünk olyan ruhákhoz nyúlni, amelyeknek személyiségük van.

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