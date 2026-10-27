Van élet a csizmán túl: 6 cipő, ami ősszel is tökéletes választás

Amint megérkeznek az első igazán hűvös reggelek, hajlamosak vagyunk elővenni a bokacsizmákat, a térdig érő fazonokat és a kedvenc bakancsainkat, miközben a többi cipőnk szép lassan a szekrény mélyére kerül. Pedig az ősz sokkal több lehetőséget tartogat a lábbelik terén, mint elsőre gondolnád! Ráadásul vannak olyan cipők, amelyekkel még izgalmasabbá teheted a szettjeidet, különösen akkor, ha szeretnél egy kicsit elszakadni a megszokott kombinációktól.

A 2026-os őszi trendek egyik legjobb tulajdonsága, hogy a kényelem és az elegancia egyáltalán nem zárják ki egymást. A klasszikus fazonok mellett idén a maszkulin, fűzős cipők, a retró sportcipők és a nőies, pántos modellek is előtérbe kerültek. Ráadásul a legtöbbjük már ott lapulhat a gardróbodban, így nem feltétlenül kell új darabokra költened ahhoz, hogy egy kis változatosságot vigyél az őszi megjelenésedbe

1. Mokaszin

Kevés olyan cipő létezik, amely egyszerre ennyire sokoldalú és elegáns, mint a mokaszin. A klasszikus bőrmodellek már évek óta a gardrób alapdarabjainak számítanak, és 2026 őszén sem kell búcsút intenünk nekik. Különösen a puha bőrből készült, letisztult változatok kerültek előtérbe, amelyek tökéletesen illenek az old money stílushoz, de egy lazább hétköznapi szettben is megállják a helyüket. Ha igazán sikkes összeállításra vágysz, viseld egyenes szárú farmerrel, kötött pulóverrel és hosszú ballonkabáttal. Ha pedig egy kicsit játékosabbá tennéd a megjelenésedet, vegyél hozzá fehér vagy szürke zoknit, ami most egyáltalán nem számít divatbakinek, sőt! A burgundi, csokoládébarna és fekete változatokkal különösen nehéz mellényúlni.

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2. Mary Jane

A Mary Jane cipők néhány éve tértek vissza igazán a divatba, de úgy tűnik, eszük ágában sincs eltűnni. A jellegzetes pánttal ellátott fazon egyszerre idézi meg a régi idők romantikus hangulatát és a modern, kissé játékos nőiességet. Ráadásul egyáltalán nem kell kizárólag elegáns ruhákkal viselned, hiszen éppen az a legjobb benne, hogy egy egyszerű farmeres összeállítást is különlegessé tesz. Ősszel különösen jól mutat vastagabb harisnyával, kötött szoknyával vagy egy rövidebb ruhával, amelyhez oversized blézert választasz. Ha a klasszikus fekete túl visszafogott lenne számodra, próbálj ki egy bordó vagy lakkbőr modellt. A dupla pántos változatok pedig még karakteresebb megjelenést kölcsönöznek a szettednek.

3. Retró sneaker

A sportcipőkről természetesen ősszel sem kell lemondanod, különösen akkor, ha egész nap úton vagy, és fontos, hogy kényelmesen érezd magad. Idén azonban a hatalmas, robusztus sneakerek mellett a karcsúbb, retró hatású modellek is egyre nagyobb figyelmet kapnak. A hetvenes és nyolcvanas éveket idéző fazonok különösen népszerűek, a velúr részletek pedig tökéletesen passzolnak az őszi hangulathoz. A legjobb bennük, hogy szinte bármivel kombinálhatod őket. Egyenes szárú farmerrel, bőrdzsekivel és egyszerű pólóval lazán menő összhatást érhetsz el, de egy elegánsabb szövetnadrággal és hosszú kabáttal is remekül működnek. Ha pedig szeretnél egy kis színt csempészni a szettedbe, válassz bordó, sötétzöld vagy csokoládébarna modellt.

4. Oxford cipő

Ha van cipő, amely 2026 őszén megérdemli a figyelmet, az az Oxford fazon. A klasszikus, fűzős bőrcipő sokáig elsősorban a férfidivat meghatározó darabja volt, most azonban a női gardróbokba is egyre határozottabban visszatér. A legjobb benne, hogy elegáns, mégis van egy kis vagányság a megjelenésében, különösen akkor, ha egy nőiesebb ruhadarabbal párosítod. Próbáld ki például egy hosszabb pliszírozott szoknyával, finom kötött felsővel és bőrdzsekivel, de egy bő szárú szövetnadrággal és oversized inggel is tökéletesen működik. A fekete bőrmodellek különösen sokoldalúak, míg a barna és a bordó változatok melegebb, ősziesebb hangulatot adnak az összeállításnak. Ha egyetlen igazán időtálló cipőt szeretnél beszerezni a szezonra, ezt a fazont mindenképpen érdemes megfontolnod

5. Balerinacipő

Bár a balerinacipőkről legtöbbször a tavaszi és nyári szettek jutnak eszünkbe, a hűvösebb hónapokban is remekül megállják a helyüket. Sőt, az elmúlt szezonokban egyre több divatrajongó bizonyította be, hogy egy jól megválasztott balerina még egy vastag kötött pulóverrel vagy hosszú szövetkabáttal is tökéletes párost alkothat. Idén különösen a karcsú, letisztult fazonok, valamint az állatmintás és különleges textúrájú modellek kerültek előtérbe. Ha szeretnéd egy kicsit franciásabbá tenni a megjelenésedet, viseld farmerrel, csíkos felsővel és ballonkabáttal. A zoknis kombinációt is bátran kipróbálhatod, de fontos, hogy a vékony talpú modelleket inkább száraz, enyhébb őszi napokra tartogasd.

6. Kitten heels

Ki mondta, hogy ősszel csak lapos talpú cipőben vagy csizmában lehet közlekedni? Ha szereted a nőies, elegáns darabokat, de a magas sarkakat inkább különleges alkalmakra tartogatod, a kitten heel igazi megmentő lehet. Az alacsony, vékony sarok ugyanis elegáns megjelenést kölcsönöz anélkül, hogy feltétlenül kompromisszumot kellene kötnöd a kényelem terén.

A hegyes orrú, zárt modellek különösen jól mutatnak elegáns szövetnadrággal vagy midi szoknyával, de egy egyszerű farmeres szettet is pillanatok alatt kifinomultabbá tehetnek. Ha pedig szeretnéd követni az aktuális trendeket, válassz kétszínű vagy különleges textúrájú változatot. A 2026-os őszi kifutókon a visszafogottabb sarokmagasság és a karakteres részletek egyaránt hangsúlyos szerepet kaptak

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