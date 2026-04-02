Újra trendi a skinny jeans - de csak ezekkel a cipőkkel kombózva!

Az utóbbi időben a bő szárú nadrág volt az, ami mindenkinek ott lapult a gardróbjában. Viszont, ha emlékszel még kicsit arra, mi ment előtte nagyot, akkor biztosan te sem felejtetted el a skinny jeanseket. A bő szárú nadrágokat pedig most túl szárnyalta a skinny jeans, és eljött az idő, hogy visszajöjjön.

A skinny farmerben azonban van valami szinte varázslatos, ami bármilyen alkalomhoz illő lesz: működik hétköznapi szettként, irodai viseletként, de akár egy esti programhoz is. Most tavasszal, ahogy az idő melegebbre fordul és lekerülnek a rétegek, ez a fazon ezzel együtt még inkább előkerül.

Az, hogy ebből az egyszerű alapdarabból igazán sikkes összeállítást varázsolj nem kell semmi extra, minden a cipőn múlik. A lábbeli teljesen átalakíthatja az összképet és ebben a szezonban többféle módon is tökéletesen működik ez a kombináció.

